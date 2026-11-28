Jesús Castillo ofreció un nivel impresionante en su debut en la Liga de Campeones de África. - Crédito: Difusión

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Jesús Castillo cuenta con motivos suficientes para encontrarse feliz. El mediocentro peruano no solo hizo su debut en la Liga de Campeones de África, también descolló con un nivel importante en un Espérance Sportive que, con un ritmo autoritario, pasó por encima del Wiliete (3-0).

El entrenador Pablo Franco, que hace no mucho se instaló en la zona técnica en detrimento del rumano Laurențiu Reghecampf, preparó una oncena fuerte, segura y mandona, donde Castillo Molina se afianzó en el centro del campo con un desempeño sobresaliente.

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Lucas Ribeiro guió al Espérance Sportive al éxito inaugural de la Liga de Campeones de África. - Crédito: Difusión

Con el balón en juego, el Espérance Sportive salió a proponer desde el primer instante, empujando a más no poder a un oponente que no tuvo capacidad de reacción. Con la presión alta instalada, los tunecinos protagonizaron intencionalidades en ataque muy importantes.

Una de esas galopadas desembocó en la apertura del score, aunque surgió más que nada por una infracción dentro del área. Youcef Belaïli pisó la zona de castigo, a los 15′ minutos, y al momento que se preparó para la ejecución de su lanzamiento fue derribado por detrás. Sanción evidente y señalada.

Lucas Ribeiro se acercó para cobrar el tiro asumiendo su función de líder, pero su ocasión se vio desbaratada por una estelar intervención del portero Elber Delgado; no obstante, el silbante obligó una repetición porque el caboverdiano se adelantó. En el desquite, el goleador ‘taraji’ no falló y convirtió.

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A partir de ahí hubo un quiebre radical del encuentro, ubicando a los del español Pablo Franco como dominadores totales. Con esa fase de control, cerca de la finalización de la primera etapa, llegó la ampliación del score a través de una volea espléndida de Belaïli, a pase de Haj Mahmoud desde el centro del campo.

Jesús Castillo junto a Abdramane Konaté en una función de contención. - Crédito: Difusión

Para el complemento, la intensidad propuesta por los tunecinos descendió y ello dio pie a que el Wiliete creara algunas ocasiones de peligro, aunque con el avance del juego llegaron los intercambios de embestidas, las cuales fueron resueltas con éxito por los goleros.

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No obstante, la mayor acumulación de llegadas fue por parte del Espérance Sportive y al cierre del lance, exactamente a los 90′ minutos, se dio la diana que abrochó la goleada. El autor de la celebrada conquista fue Shehab Al-Jabali.