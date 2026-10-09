Perú

Francis Allison señala que podría asumir la alcaldía de Lima el próximo año: “Dependerá de cómo resuelva el JNE”

El candidato de Avanza País afirmó que el resultado de la elección municipal de Lima puede variar tras la resolución de actas impugnadas. Con el 92,843% contabilizado, la ONPE registra una diferencia de menos de un punto porcentual entre su agrupación y Renovación Popular Perú

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El candidato Francis Allison afirmó que podría juramentar y asumir la alcaldía de Lima el próximo año si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelve conforme a ley las impugnaciones presentadas sobre las actas electorales. Sus declaraciones se produjeron mientras el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantenía una diferencia estrecha entre Renovación Popular Perú, que lleva como principal regidor a Rafael López Aliaga, y Avanza País.

“Claramente podemos decir hoy que si se resuelve conforme a ley, sin ningún problema podríamos estar juramentando el cargo y asumiendo la alcaldía de Lima el próximo año”, sostuvo Allison ante la prensa.

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De acuerdo con la información mostrada en la plataforma de la ONPE, con actualización al 9 de octubre a las 13:10, se había contabilizado el 92,843% de las actas de la elección municipal provincial en Lima. Renovación Popular Perú registraba 27,706% de los votos y Avanza País-Partido de Integración Social obtenía 26,838%.

Un hombre con camisa oscura habla frente a un micrófono y un hombre con gorra azul y polo celeste sostiene otro micrófono.
Dos representantes del ámbito político peruano participan en actividades públicas ante medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición dependerá de las impugnaciones ante el JNE

Allison indicó que su equipo técnico revisó las actas y consideró que el resultado aún puede modificarse durante la etapa de resolución de expedientes. El candidato vinculó esa posibilidad a las decisiones que adopte el Jurado Nacional de Elecciones sobre las observaciones e impugnaciones planteadas.

La plataforma de resultados consignaba 26.351 actas en total. De ellas, 24.465 ya figuraban como contabilizadas, mientras que 1.886 estaban para envío al JNE. La pantalla también señalaba que no había actas pendientes.

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El aspirante a la Municipalidad Metropolitana de Lima aseguró que cuenta con un equipo legal para defender su posición durante el proceso electoral. “Me toca confiar. Obviamente, tenemos abogados, vamos a defendernos como tiene que ser, pero me toca confiar”, expresó.

Allison rechazó que su avance se hubiera producido durante la madrugada

El candidato cuestionó las versiones sobre un supuesto crecimiento de su votación en las horas posteriores a la difusión de los primeros resultados. Según explicó, esas afirmaciones confunden dos mediciones distintas difundidas por la encuestadora Datum durante la jornada electoral.

Allison indicó que, poco después de las 20:00 del 4 de octubre, se difundió una encuesta a boca de urna con un margen de error de 6%. Más tarde, cerca de las 23:00, Datum publicó un conteo rápido con un margen de error de 1%.

Según su versión, el conteo rápido mostró una diferencia de 0,9 puntos porcentuales entre ambos candidatos. “No es cierto que he subido en la madrugada. Eso es mentira”, afirmó al rechazar que se hubiera producido una variación repentina en las cifras oficiales.

El postulante sostuvo que los datos de boca de urna y de conteo rápido no son equivalentes, ya que el primero recoge respuestas de votantes tras salir de los centros de sufragio y el segundo se basa en una muestra de actas.

Avance del conteo en Lima de las Elecciones 2026
Avance del conteo en Lima de las Elecciones 2026

Cuestionamientos a Renzo Reggiardo y debate sobre una segunda vuelta

Allison también respondió a las declaraciones del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien expresó dudas sobre la estrecha diferencia entre los principales contendientes y pidió cambios en las autoridades electorales.

“Está preocupado porque saben que pueden perder sin ningún problema”, señaló Allison. Añadió que, si la gestión municipal actuó de forma correcta, no habría motivos para inquietud ante el desenlace del conteo y las resoluciones electorales.

El candidato además se refirió a la posibilidad de que se impulse una segunda vuelta para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Señaló que no conocía los detalles de una eventual solicitud de su agrupación, aunque mencionó una interpretación jurídica según la cual la ciudad ejerce competencias regionales y podría requerir otra instancia electoral si ningún postulante supera el 30% de los votos.

El resultado final quedará sujeto a la contabilización de las actas restantes y a las decisiones que adopte el JNE sobre las impugnaciones presentadas.

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