ElZeein organizará la segunda edición de La noche dorada en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

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‘La noche dorada 2’ se realizará este sábado 28 de noviembre en Lima con ocho peleas entre creadores de contenido, una transmisión gratuita por Kick y el duelo entre Cañita y JH de la Cruz como combate estelar. El evento, organizado por el streamer peruano ElZeein, tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós, en el distrito de San Borja.

La segunda edición de esta velada de boxeo amateur reunirá a 16 creadores de contenido de Perú, Colombia, Chile y Ecuador. La jornada incluirá una alfombra dorada, invitados y presentaciones musicales de Hermanos Yaipén y Bareto, además de ocho peleas pactadas a tres asaltos de dos minutos cada una.

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La programación comenzará a las 15:00 horas de Perú. En el recinto, la primera actividad prevista será el desfile de invitados por la alfombra dorada, antes de que los creadores de contenido suban al cuadrilátero. El pesaje oficial se realizará este viernes 27 de noviembre.

El evento podrá seguirse sin costo desde distintos países a través de la plataforma Kick, en el canal oficial de Andy Merino, conocido en internet como ElZeein. La señal está prevista desde el inicio de las actividades en el coliseo.

La velada reunirá a 16 creadores de contenido y podrá verse gratis a través de Kick. Además, habrá artistas invitados.

La transmisión de ‘La noche dorada 2’ será gratuita por Kick

Los usuarios que no asistan al Coliseo Eduardo Dibós podrán ver la velada desde el canal ElZeein en Kick. La organización informó que la señal será gratuita y que no requerirá el pago de una entrada para acceder a los combates por internet.

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La transmisión comenzará a las 15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y la costa este de Estados Unidos. Para los usuarios de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la zona central de Estados Unidos, el inicio está fijado para las 14:00 horas.

En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, la jornada arrancará a las 16:00 horas. En Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, será a las 17:00 horas, mientras que en España se podrá seguir desde las 21:00 horas. En la costa oeste de Estados Unidos, el horario de inicio será a las 12:00 horas.

La velada contará con ocho combates y 16 influencers, quienes competirán bajo un formato de tres rounds de dos minutos. La organización no detalló la hora exacta en la que saldrá cada pareja al ring, por lo que la recomendación para quienes quieran seguir la programación completa es conectarse desde el inicio de la transmisión.

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Cañita y JH de la Cruz protagonizarán la pelea estelar

La cartelera cerrará con el enfrentamiento entre Cañita y el colombiano JH de la Cruz. El duelo pondrá frente a frente a dos creadores de contenido con presencia en plataformas digitales y será el combate principal de la noche.

Antes del evento estelar, el chileno Shelao se medirá con el peruano Piero Arenas en el semifondo. Ambos forman parte de los nombres que concentran mayor atención en la previa, junto con Kingteka, Bebote y otros participantes de la escena de streaming y redes sociales.

Carolain Cawen y Dafonseka recibirán a los invitados en la alfombra dorada y acompañarán la cobertura de la velada.

Shelao vs. Piero Arenas será el combate de semifondo, mientras que la pelea entre Bebote y Kingteka aparecerá en el tramo previo de la cartelera. La velada también incluirá encuentros entre creadores de distintos países, como el de Pulsera frente al ecuatoriano Ismael Sánchez y el de Emetsuki ante la colombiana Daniela Taquire.

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La lista anunciada comenzará con Pepita contra Pauchikita. Luego, se desarrollarán los cruces entre Emetsuki y Daniela Taquire, Sacha Uzumaki y Neutro, Pulsera e Ismael Sánchez, además de El Jeque frente al rapero Jota Shoy.

La cartelera tendrá representantes de Perú, Colombia, Chile y Ecuador

El sexto combate enfrentará a Bebote con Kingteka. La pelea antecederá al choque entre Shelao y Piero Arenas, que tendrá el carácter de semifondo antes de la presentación de Cañita y JH de la Cruz.

Esta es la cartelera completa de ‘La noche dorada 2’:

Pepita vs. Pauchikita

Emetsuki vs. Daniela Taquire

Sacha Uzumaki vs. Neutro

Pulsera vs. Ismael Sánchez

El Jeque vs. Jota Shoy

Bebote vs. Kingteka

Shelao vs. Piero Arenas

JH de la Cruz vs. Cañita

La edición 2026 volverá a realizarse en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en la avenida Angamos Este 2681, San Borja. El recinto abrirá sus puertas para los asistentes que adquirieron entradas, mientras que el público internacional podrá conectarse a través de Kick.

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El acceso presencial está permitido para mayores de 12 años. Los menores deberán asistir con un adulto responsable y ambos deberán contar con entradas para el mismo sector, según las condiciones difundidas para la jornada.

El pesaje oficial de La noche dorada 2 se realizará este viernes 27 de noviembre, antes de los ocho combates programados en Lima.