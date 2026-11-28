Los restos de la fortaleza preincaica de Kuélap se asientan sobre las montañas de la región de Amazonas, en el norte de Perú.

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Las lluvias previstas por el Fenómeno El Niño encendieron las alertas sobre la conservación de Kuélap, uno de los tesoros arqueológicos más importantes del Perú. El Ministerio de Cultura declaró en emergencia durante 90 días al Complejo Arqueológico Monumental, ubicado en la provincia de Luya, Amazonas, ante el riesgo de que las precipitaciones intensas comprometan la estabilidad de sus antiguas estructuras.

La medida busca adelantar trabajos de protección antes de que las condiciones climáticas provoquen daños en el monumento. Entre las intervenciones prioritarias figura la instalación de apuntalamientos metálicos en tres puntos del sector Fortaleza, considerados dentro de las zonas que requieren estabilización preventiva.

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La decisión quedó oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 000326-2026-VMPCIC/MC, publicada el 28 de noviembre en el diario oficial El Peruano. El documento encarga a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, ejecutar las acciones técnicas necesarias para preservar el complejo.

La publicación menciona las intervenciones en la muralla sur, el Centro de Visitantes y las próximas acciones en Malcapampa. Difusión

Kuélap enfrenta riesgos por las precipitaciones intensas previstas

La declaratoria responde a los pronósticos oficiales sobre el Fenómeno El Niño (FEN) y el inicio de la temporada de lluvias 2026-2027, elaborados por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). Estos reportes fueron considerados por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas para sustentar la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en el complejo arqueológico.

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Según los informes técnicos incorporados en la resolución, las características constructivas y la exposición ambiental de las estructuras de Kuélap generan condiciones de vulnerabilidad frente a las precipitaciones intensas. Esta situación podría ocasionar daños en sus componentes arquitectónicos y afectar tanto su estabilidad como su conservación.

El Ministerio de Cultura advirtió que la intervención debe realizarse antes de la ocurrencia de posibles eventos adversos. La prioridad es evitar afectaciones y la eventual pérdida de información arqueológica, por lo que consideró necesario establecer mecanismos de ejecución, supervisión y seguimiento de las medidas preventivas.

Kuélap fue declarado Zona Arqueológica Monumental mediante la Resolución Directoral Nacional N.° 694-2007/INC. El Mincul lo considera uno de los monumentos más emblemáticos de Amazonas y sostiene que requiere protección y preservación para garantizar su puesta en uso social.

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El Ministerio de Cultura desarrolla intervenciones para recuperar, proteger y preservar las estructuras del monumento. Difusión

Instalarán apuntalamientos metálicos en el sector Fortaleza de Kuélap

Una de las principales intervenciones contempladas en la declaratoria consiste en la estabilización preventiva de tres puntos de conservación identificados como PC02, PC03 y PC04, ubicados en el lado suroeste del sector Fortaleza del complejo arqueológico.

Para ello, se instalarán sistemas de apuntalamiento metálico que permitirán reforzar las zonas identificadas por los especialistas. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas consideró prioritaria esta intervención debido a las condiciones de vulnerabilidad del monumento frente a las lluvias intensas.

El plazo establecido para ejecutar estos trabajos es de 90 días calendario. Este periodo comprende el suministro y la preparación de los elementos metálicos, el acondicionamiento de las áreas de trabajo y la instalación de los sistemas de estabilización.

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También incluye la supervisión, verificación y control técnico de las intervenciones, así como los ajustes necesarios y el monitoreo inicial. Todas estas actividades deberán desarrollarse de acuerdo con las especificaciones técnicas correspondientes.

Muralla sur de Kuélap vuelve a recibir visitantes luego del colapso que obligó a su cierre en 2022. (Foto: IG/Ministerio de Cultura)

Ministerio de Cultura destinará recursos para proteger el patrimonio arqueológico

La resolución viceministerial encarga a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas realizar las gestiones y acciones técnicas necesarias para garantizar la preservación del complejo, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble.

El documento también señala que la Oficina de Presupuesto confirmó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas cuenta con recursos presupuestarios para ejecutar las intervenciones previstas en Kuélap.

La declaratoria permitirá impulsar las acciones preventivas y promover la asignación de los recursos económicos necesarios para atender los riesgos identificados. El objetivo es salvaguardar la integridad física del monumento, su estabilidad estructural y los valores culturales y científicos que representa.

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El plazo de 90 días establecido por el Ministerio de Cultura comprende las gestiones y los trabajos técnicos orientados a reducir la vulnerabilidad del complejo arqueológico ante las condiciones climáticas previstas para la temporada de lluvias.