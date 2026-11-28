Andrés Hurtado es investigado por lavado de activos junto a sus dos hijas.

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Andrés Hurtado ‘Chibolín’ decidió por voluntad propia no recibir visitas de ningún familiar ni amigo durante su reclusión en el penal de Lurigancho, donde permanece detenido desde hace dos años y dos meses. Así lo reveló su abogado, William Castillo, en entrevista con RPP Noticias.

“Yo tengo entendido, cuando he conversado con él, que él es muy hermético para permitir visitas. Yo, hasta donde sé, no lo visita ningún familiar”, afirmó Castillo. El letrado precisó que la medida alcanza incluso a las dos hijas del conductor, quienes se encuentran en Estados Unidos y vienen siendo investigadas por presunto lavado de activos junto a su padre.

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Su menor hija de 10 años tampoco la visita. En este punto, el abogado criticó la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que consideró que Hurtado no acreditó arraigo familiar ni demostró que sostenga económicamente a la niña, un argumento que el abogado calificó de injusto.

El presentador Andrés Hurtado solicitó sin éxito la suspensión de su prisión preventiva para hacerse cargo de la manutención y cuidado de su hija menor.

“Decir que no tiene arraigo familiar o que no ha probado que él pase alimentos a la hija porque no tiene una demanda de alimentos o porque no tiene prueba de los depósitos que hacía mensual, es de verdad una cosa bastante inhumana”, sostuvo el defensor. Precisó que la tenencia de la menor corresponde a la madre, pero remarcó que durante el tiempo en que Hurtado estuvo en libertad y trabajaba contribuyó económicamente a su crianza.

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Salud deteriorada

Castillo describió el estado de salud de su defendido como no óptimo. El conductor padece hipertensión y otros males crónicos que requieren medicación constante, una condición que, según el abogado, se agrava por la privación de libertad. “Emocionalmente, una prisión merma el ánimo de cualquier persona, pero sobre todo de Andrés, porque él es un showman”, señaló.

El letrado explicó que, dentro del penal, los gastos económicos de su defendido son mínimos, ya que no existe un entorno que demande desembolsos significativos. Indicó que Hurtado cuenta con algunos ahorros propios para cubrir sus necesidades básicas durante la reclusión, mientras evita todo contacto con el exterior.

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El presentador Andrés Hurtado participa en una audiencia para solicitar el cambio de la prisión preventiva que cumple por presunto tráfico de influencias.

Acusación anulada

El juez Juan Carlos Checkley anuló el requerimiento acusatorio contra Hurtado y contra la fiscal Elizabeth Peralta, al advertir una modificación en la calificación del delito imputado: de tráfico de influencias real a tráfico de influencias simulado. Para la defensa, ese cambio no constituye un simple defecto procesal, sino una afectación sustancial que obliga a la Fiscalía a reformular por completo la imputación.

“En este momento contra Andrés no hay acusación. Y si no hay acusación, ¿por qué está preso?”, cuestionó Castillo, quien adelantó que presentará el lunes un nuevo pedido de libertad ante la ausencia de un requerimiento vigente. El abogado estimó que el proceso de reformulación fiscal, sumado a los diez días hábiles que tiene la defensa para observarlo, podría extenderse por al menos un mes.

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El proceso que originó la detención de Hurtado se vincula a la devolución de barras de oro incautadas al empresario Javier Miu Lei. La hipótesis fiscal sostiene que el conductor habría actuado como nexo entre un interesado en recuperar el metal y la fiscal Peralta, a quien Hurtado se refería como “mamá”.

Castillo rechazó esa interpretación y afirmó que la fiscal Peralta no tenía a su cargo el caso del oro ni emitió resolución alguna para su devolución. “No hay ninguna prueba, no hay ningún medio objetivo y el fiscal no tenía ninguna injerencia ni había una situación de dependencia o de jerarquía”, sostuvo. El abogado atribuyó el trato afectuoso de Hurtado hacia la fiscal a un estilo personal que, según dijo, el conductor replicaba con autoridades y figuras públicas durante sus programas de televisión.

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Con el nuevo pedido de libertad en camino y la Fiscalía obligada a presentar una acusación reformulada, la defensa de Hurtado apuesta a que la ausencia de un requerimiento vigente se traduzca en una variación de su situación procesal antes de fin de año.