Agentes de la Policía Nacional del Perú custodian a personas intervenidas durante las diligencias de investigación correspondientes al caso Liceo Naval. (Infobae Perú)

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La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.° 00480-2026-2031-CD, que endurece las medidas socioeducativas para adolescentes involucrados en delitos graves, como sicariato y violación sexual de menores con resultado de muerte o lesiones graves. La iniciativa establece internamientos de hasta diez años y también contempla sanciones más severas para los adultos que captan a menores de edad para involucrarlos en actividades criminales.

El dictamen busca modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y fue sustentado por la diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular. La propuesta no plantea que los adolescentes sean juzgados como adultos, sino que permanezcan en el sistema de justicia juvenil, pero con mayores sanciones para determinados delitos. Su aprobación en comisión no significa que ya sea ley: deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente.

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¿Cuántos años de internamiento plantea el proyecto para los adolescentes?

El texto aprobado contempla que adolescentes de entre 14 y menos de 16 años reciban medidas de internamiento de seis a ocho años cuando cometan delitos de sicariato, violación sexual de un menor seguida de muerte o lesiones graves, así como delitos de terrorismo.

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Maranguita se ubica en el distrito de San Miguel frente a la zona urbana de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes tengan entre 16 y menos de 18 años, el internamiento podría extenderse de ocho a diez años en esos mismos supuestos. La propuesta también establece marcos agravados para adolescentes que cometan delitos como integrantes de organizaciones criminales, siempre que se acrediten las condiciones previstas en el texto.

La iniciativa incorpora además modificaciones sobre la aplicación de medidas socioeducativas, la reducción de internamiento por reconocimiento de responsabilidad y terminación anticipada, así como otras reglas para la ejecución de las sanciones.

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Cadena perpetua para adultos que recluten a menores para delinquir

Otro de los ejes del proyecto apunta a los adultos que captan, reclutan o inducen a adolescentes para cometer delitos. La iniciativa contempla agravar las sanciones cuando exista aprovechamiento de un vínculo familiar o de cuidado, como el de padres, tutores o personas encargadas de la protección del menor.

Durante la sustentación ante la Comisión de Justicia, Roxana Rocha sostuvo que la propuesta no se limita a endurecer las medidas contra los adolescentes infractores, sino que busca alcanzar a quienes los involucran en actividades delictivas.

Según datos revelados por la Policía Nacional del Perú (PNP), ocho de cada nueve detenidos por sicariato son menores de edad. Foto: Composición Infobae Perú

“Estamos endureciendo las penas, atendiendo la internación de menores de edad, o sea, niños y adolescentes, pero también estamos incursionando en adultos que inducen a esta situación a menores”, señaló la diputada.

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La legisladora explicó que el aprovechamiento de la relación entre padre e hijo, tutor y menor, o cuidador y adolescente, será considerado un agravante. En estos supuestos, el proyecto plantea que la sanción pueda llegar a la cadena perpetua.

RP ya impulsó que adolescentes sean juzgados como adultos

La propuesta de Rocha se suma a otros intentos de Renovación Popular por endurecer la respuesta penal frente a adolescentes involucrados en delitos graves. Durante el Congreso anterior, el entonces legislador Alejandro Muñante impulsó el proyecto de ley 618/2021-CR, que planteaba incorporar a adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal ordinario por determinados delitos.

La iniciativa fue acumulada con otros proyectos y el Pleno aprobó el dictamen en primera votación en octubre de 2024 y luego en segunda votación, dando lugar a la Ley 32330, que modificó el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para permitir que jóvenes de esas edades fueran procesados como adultos por delitos graves.

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Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los extremos de la norma que incorporaban a los adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario. En enero de 2026, el organismo precisó que la edad mínima de imputabilidad penal es de 18 años y que los adolescentes deben ser juzgados dentro del sistema penal juvenil.

El nuevo proyecto de Rocha tiene un mecanismo distinto: no busca trasladar a los adolescentes a los penales de adultos, sino elevar las medidas socioeducativas de internamiento dentro del régimen juvenil.

Casos recientes de adolescentes investigados por delitos graves reavivan el debate

El debate sobre las sanciones a menores volvió a cobrar fuerza tras una serie de casos reportados en los últimos meses. Uno de los más mediáticos fue el del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, donde seis escolares fueron enviados a internamiento preventivo por cuatro meses mientras son investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años. El caso generó cuestionamientos y discusión pública sobre la violencia entre adolescentes y la respuesta de las autoridades frente a hechos de esta gravedad.

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En el Callao, en mayo, la Policía intervino a cuatro adolescentes señalados de integrar una banda vinculada a extorsiones, sicariato y otros delitos. Uno de ellos era investigado por su presunta participación en el asesinato de Luz Angélica López Mazuelos, una mujer de 58 años. Las autoridades también reportaron la presencia de un adulto que presuntamente facilitaba actividades de la organización criminal.

Más recientemente, dos adolescentes de 17 años fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato de José Miranda Torres, conductor de la empresa de transporte El Mandarino, en Jicamarca. La Policía los vincula con una organización investigada por sicariato y extorsión.

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