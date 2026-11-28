El afiche promocional del Lima Latin Pop Fest Vol. 3 presenta a los artistas Joey Montana, Márama, Bacanos y Dragón y Caballero para su presentación en Costa 21.

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El Lima Latin Pop Fest Vol. 3 desplegó su programación por horarios para la jornada del 28 de noviembre en Multiespacio Costa 21, en San Miguel. La agenda contempla la apertura de puertas a las 3:00 p. m. y nueve presentaciones, desde Josue Díaz hasta Lil Silvio y El Vega, quienes cerrarán el festival.

De acuerdo con el cronograma difundido por la organización, el primer show comenzará a las 4:00 p. m. El encuentro reunirá a intérpretes y agrupaciones de Perú, Colombia, Panamá, Venezuela y Uruguay, vinculados al pop latino, la cumbia urbana y el reguetón.

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La secuencia del cartel incluye a artistas como Márama, Joey Montana, Bacanos, Pasabordo, Rocko y Blasty, además del regreso de Dragón y Caballero. Las entradas están disponibles a través de Teleticket, con precios desde S/ 193, según la información compartida sobre el evento.

Presentación del cronograma y los horarios oficiales de las presentaciones musicales para el evento Lima Latin Pop Fest Vol. 3 en Costa 21. La participación consecutiva de artistas como Josue Diaz, Rocko y Blasty, Dragón & Caballero, Bacanos, Pasabordo, Joey Montana, Marama y Lil Silvio y El Vega.

Las puertas abrirán a las 3:00 p. m. y Josue Díaz iniciará los shows

El ingreso al recinto de la Costa Verde estará habilitado desde las 3:00 p. m. Una hora después, a las 4:00 p. m., subirá al escenario Josue Díaz, encargado de abrir la programación musical.

A las 4:30 p. m. será el turno de Rocko y Blasty. El dúo figura entre los primeros números de la jornada, antes de la presentación de Dragón y Caballero, programada para las 5:25 p. m.

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El reencuentro de Dragón y Caballero aparece como uno de los puntos previstos en el cartel. El dúo colombiano es conocido por canciones como “Fruta prohibida” y “Se siente bien”, temas asociados a la etapa inicial del pop urbano latinoamericano durante los años 2000.

Luego, la agrupación venezolana Bacanos se presentará a las 6:25 p. m.. El horario sitúa su actuación antes de Pasabordo, que saldrá a escena a las 7:25 p. m.

El cartel del festival Lima Latin Pop Fest Vol. 3 en Lima detalla la programación musical del 28 de noviembre en Costa 21, con Lil Silvio y El Vega en el cierre.

Pasabordo y Joey Montana actuarán durante la noche

La programación continuará con Pasabordo a las 7:25 p. m. El dúo colombiano forma parte de una franja nocturna que concentra varios de los nombres centrales anunciados para esta edición del festival.

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A las 8:30 p. m., el escenario recibirá a Joey Montana. El cantante panameño volverá a presentarse ante el público peruano con un repertorio que incluye temas como “Picky”, “Único”, “La movida” y “Tus ojos”.

La banda uruguaya Márama tiene previsto comenzar su show a las 9:40 p. m. La agrupación es una de las principales figuras del festival y cuenta entre sus canciones más difundidas con “Loquita”, “Nena” y “Bronceado”.

Con este orden, el evento plantea una sucesión de espectáculos que se extenderá desde la tarde hasta cerca de la medianoche. Los asistentes deberán considerar los horarios de ingreso y la ubicación del recinto para organizar su llegada a San Miguel.

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Lil Silvio y El Vega cerrarán el cartel a las 10:45 p. m.

El cierre del Lima Latin Pop Fest Vol. 3 estará a cargo de Lil Silvio y El Vega, cuya presentación está fijada para las 10:45 p. m. El dúo colombiano interpretará canciones como “Te encontré” y “Mi declaración”.

La jornada reunirá repertorios asociados a distintas etapas del pop latino y la música urbana. Además de las actuaciones principales, el programa incluye el retorno de Dragón y Caballero, una de las presentaciones anunciadas con mayor anticipación.

El festival se realizará en Costa 21, espacio ubicado en la Costa Verde de San Miguel. La venta de entradas continúa en Teleticket, plataforma señalada por los organizadores para adquirir los boletos del evento.

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Horarios completos del Lima Latin Pop Fest Vol. 3

Apertura de puertas: 3:00 p. m.

Josue Díaz: 4:00 p. m.

Rocko y Blasty: 4:30 p. m.

Dragón y Caballero: 5:25 p. m.

Bacanos: 6:25 p. m.

Pasabordo: 7:25 p. m.

Joey Montana: 8:30 p. m.

Márama: 9:40 p. m.

Lil Silvio y El Vega: 10:45 p. m.

Objetos prohibidos para el ingreso a Costa 21

La organización informó que no estará permitido ingresar con cámaras de lentes removibles, filmadoras, grabadoras ni drones. La restricción también alcanza a mochilas grandes, maletines o artículos similares.

La lista incluye alimentos, bebidas y envases en general, como botellas, tomatodos, táperes y latas. Tampoco se permitirá el acceso con sombrillas, paraguas, correas con muchos accesorios metálicos o llaves con cadena.

Entre los objetos prohibidos figuran los accesorios con púas, punteros láser o LED, artefactos pirotécnicos, palos para selfis, trípodes, carteles y banderolas de gran tamaño. La medida se extiende a objetos punzocortantes, armas de cualquier tipo, sustancias psicotrópicas y cualquier elemento que pueda representar un riesgo.

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Las sillas plegables tampoco estarán permitidas. Las personas que requieran llevar una por condición médica deberán coordinar previamente con la producción del evento.

Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket desde S/ 193.00.

Un cartel informativo enumera los artículos y elementos restringidos para el ingreso al festival de música Lima Latin Pop Fest en el recinto Costa 21 de Lima.