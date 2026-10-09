PJ admite demanda para anular la candidatura de Rafael López Aliaga por reelección encubierta

El candidato ultraderechista a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado el pasado 4 de octubre, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Guardar

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de habeas corpus para declarar nula la candidatura de Rafael López Aliaga, por encontrarse inmersa en la prohibición de reelección inmediata. De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae, la demanda está dirigida contra el candidato a primer regidor de Renovación Popular, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que preside Roberto Burneo.

La demanda fue presentada por el abogado Antonio Salazar Oliver y busca que se declaren nulas tres resoluciones clave:

PUBLICIDAD

Resolución N° 05012-2026-JEEE-LICN/JNE , que admitió a trámite la , que admitió a trámite la candidatura de López-Aliaga como primer regidor.

Resolución N° 5790-2026-JEE-LICN/JNE , que declaró improcedente la tacha presentada contra López-Aliaga.

Resolución N° 3707-2026-JNE (16 de septiembre de 2026), que declaró infundada la apelación contra la improcedencia de la tacha

Un recurso de habeas corpus en Perú solicita dejar sin efecto las resoluciones electorales que permiten la candidatura de Rafael López Aliaga.

Se denuncia un supuesto “atentado contra la libertad individual” relacionado al principio de legalidad y debido proceso. Los afectados, según la demanda, son los candidatos que compiten contra el líder de Renovación Popular: Francis Alisson, Carlos Bruce, Daniel Urresti, Susel Paredes, Ricardo Belmont, Samuel Daza y los otros 19 postulantes.

El Juzgado Constitucional dispuso que se notifique al procurador público del JNE y a Rafael López Aliaga para que, de considerarlo, contesten la demanda. “Bajo apercibimiento de emitirse pronunciamiento con los actuados”, se lee.

La demanda

En la demanda se advierte que Rafael López Aliaga “sutil, burda y premeditadamente postula como primer regidor” por Renovación Popular “tratando de este modo reelegirse como alcalde de Lima, trastocando el debido proceso”.

PUBLICIDAD

También se acusa al JEE Lima Centro y al Pleno del JNE de permitir un “inminente fraude electoral” al avalar una candidatura de un postulante “a todas luces ilegal”.

Un documento legal argumenta la improcedencia de la candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima por presunta infracción a la Constitución peruana.

“Se está buscando de esta forma que gane las elecciones ilegalmente y además sorprendiendo al electorado con esta maniobra encubierta reelectoral, que con la anuencia de las autoridades electorales que con su silencio medido y cómplice, no solo están favoreciendo al demandado, sino además están minando y destruyendo a la democracia en nuestro país, que en este caso debe enmendar el Juez Constitucional”, se lee.

Según la demanda, el solo hecho de haberse admitido la candidatura de Rafael López Aliaga “lo pone en ventaja y mejores condiciones en la postulación con los demás candidatos postulantes”.

PUBLICIDAD

Renovación Popular va arriba

Según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 92,729% de actas contabilizadas, Renovación Popular aventaja a Avanza País por 44.921 votos.

Renovación Popular : 27,703% — 1.444.201 votos

Avanza País: 26,841% — 1.399.280 votos

La diferencia porcentual es de apenas 0,862 puntos, lo que podría considerase como un empate técnico. Aún restan por procesar 1.907 actas que fueron enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE) por haber sido observadas, un volumen que representa más de 400 mil votos pendientes de evaluación y que podría definir el resultado final. El JNE ha señalado que los resultados oficiales podrían conocerse recién a fines de octubre o en los primeros días de noviembre.

PUBLICIDAD

En caso de que Renovación Popular gane, el JNE deberá definir si entrega la credencial de alcalde a López Aliaga.