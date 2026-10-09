El primer centro comercial del Perú cumple 50 años: se proyecta que superará los 30 millones de visitantes este 2026

Hoy, el recinto reúne más de 300 establecimientos, cuatro tiendas principales y 60 módulos comerciales. Foto: difusión

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Plaza San Miguel cumple cinco décadas desde su inauguración en 1976, cuando abrió sus puertas con 50 establecimientos y dos tiendas ancla. Desde entonces, el recinto ubicado en Lima ha acompañado los cambios en los hábitos de consumo y se ha convertido en un espacio que reúne comercio, gastronomía, entretenimiento y servicios.

Actualmente, el centro comercial cuenta con más de 300 tiendas, cuatro tiendas ancla y 60 módulos comerciales. Además, recibe alrededor de 2,5 millones de visitantes al mes y genera aproximadamente 6.000 empleos directos. Para el cierre de 2026, proyecta superar los 30 millones de visitas.

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Plaza San Miguel: de centro vecinal a espacio comercial urbano

La trayectoria de Plaza San Miguel está vinculada con la evolución del comercio minorista en el país. Durante estos 50 años, el establecimiento pasó de tener una oferta comercial reducida a integrar diferentes rubros y servicios, en respuesta a las nuevas demandas de los consumidores.

Miguel Echegoyen, CEO de Plaza San Miguel, destacó el vínculo que el recinto ha construido con su público y su entorno. “Estos 50 años representan mucho más que la permanencia de un centro comercial. Representan cinco décadas acompañando la vida de nuestros visitantes, nuestros locatarios y nuestra comunidad. Plaza San Miguel ha sabido transformarse junto con Lima y con todas las familias, pero manteniendo una esencia cercana y vecinal”, señaló.

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En sus cinco décadas de funcionamiento, el centro comercial diversificó su oferta e incorporó nuevos rubros y servicios para adaptarse a los cambios en las preferencias de los consumidores. Foto: PUCP

La transformación del establecimiento también se refleja en la incorporación de nuevas actividades. A su oferta comercial se suman espacios de gastronomía, entretenimiento y socialización, con propuestas orientadas a ampliar las experiencias de quienes acuden al recinto, más allá de las compras.

Nuevas propuestas de gastronomía, deporte y bienestar

Como parte de sus cambios, Plaza San Miguel viene reforzando categorías relacionadas con la alimentación, la actividad física y el bienestar. Entre sus planes figura la ampliación de la oferta gastronómica en 2.000 m², con el objetivo de incorporar más alternativas para los visitantes.

El centro comercial también ha comenzado a sumar propuestas vinculadas con el deporte y la actividad física. Su oferta incluye canchas de fútbol y pádel, además de espacios para artes marciales, baile y ballet. A ello se agregan servicios orientados a la recuperación y la rehabilitación.

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Estas iniciativas forman parte de una estrategia para diversificar los usos del recinto y responder a distintas necesidades de sus visitantes. De esta manera, el establecimiento busca mantener su presencia en la vida cotidiana de la comunidad mientras incorpora actividades que complementan la experiencia comercial.

Plaza San Miguel también está ampliando su propuesta en rubros como la gastronomía, el deporte y el bienestar. Foto: difusión

50 años de recuerdos compartidos

La conmemoración se desarrolla bajo el lema “50 años dándole Plaza a tu vida”, una campaña centrada en el vínculo que el centro comercial ha mantenido con sus visitantes a lo largo de cinco décadas.

Como parte de las actividades, se recopilarán 50 historias relacionadas con las experiencias de clientes, comerciantes, trabajadores y miembros de la comunidad. La iniciativa busca reunir testimonios y recuerdos de personas que han tenido algún vínculo con el establecimiento durante sus años de funcionamiento.

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La programación también contempla distintas experiencias y activaciones durante los meses de celebración. Con estas acciones, Plaza San Miguel busca destacar las vivencias de quienes han formado parte de su trayectoria desde su apertura en 1976.

¿Cuándo será la celebración por los 50 años de Plaza San Miguel?

La fecha principal del aniversario será el 14 de octubre, cuando el centro comercial organizará “LA NOCHE 50”. El evento incluirá actividades musicales y culturales, experiencias para los asistentes y premios.

La jornada concluirá con una presentación musical a cargo de un artista sorpresa, cuya identidad no fue revelada en la información difundida. La celebración forma parte de las actividades previstas para conmemorar los 50 años de funcionamiento de Plaza San Miguel.

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