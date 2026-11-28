En el programa de entretenimiento 'Q'Bochinche', Cassandra Sánchez responde a los cuestionamientos sobre la relación con su suegra, la madre del cantante Deyvis Orosco, y explica las razones por las cuales ella prefiere mantenerse al margen de los medios y no figurar en fotografías familiares públicas.

Guardar

Cassandra Sánchez de Lamadrid aclaró que la ausencia de la madre de Deyvis Orosco en publicaciones familiares responde a una decisión de privacidad, no a un distanciamiento entre ambas. La empresaria aseguró que mantienen un vínculo cercano y que la familia respeta los límites de quien prefiere mantenerse fuera de la exposición pública.

En declaraciones para ‘Q’Bochinche’, Sánchez explicó que su suegra ha sido reservada desde antes de que iniciara su relación con el cantante. “Mi suegra es una persona a la que yo adoro, me dice ‘mi cabellito de ángel’. Tenemos una relación espectacular, pero es una persona muy privada”, afirmó.

PUBLICIDAD

La familia respeta la decisión de mantenerse fuera de la exposición

La pareja lleva ocho años de relación y, según contó Cassandra Sánchez, la madre del intérprete ha optado por no convertirse en una figura mediática. Por ese motivo, no suele ser incluida en las fotografías que comparten en redes sociales o durante eventos familiares.

“Por respeto, no van a ver una foto de mi suegra. No es que no haya estado ahí, no es que no esté presente”, sostuvo la también actriz. Para ella, preservar esa decisión forma parte del afecto y la consideración que le tiene.

Sánchez señaló que su suegra mantuvo ese perfil bajo incluso durante la vida de su esposo, el fallecido músico Johnny Orosco, fundador de Néctar. “Parte de amar a alguien es respetar los límites que esa persona pone y ella no es una figura pública y así lo quiere mantener”, agregó.

PUBLICIDAD

Cassandra Sánchez figura en un retrato individual junto a una toma familiar en la que comparte con Deyvis Orosco y la madre del artista.

Una imagen en el cumpleaños de Deyvis Orosco fue una excepción

La empresaria precisó que una de las pocas imágenes públicas de la madre de Deyvis Orosco apareció durante la celebración por los 40 años del artista. De acuerdo con su versión, la fotografía fue compartida como un gesto especial de la madre hacia su hijo.

“Vamos ocho años de relación y creo que las únicas fotos que han visto es la última del cumpleaños de Deyvis, porque cumplió 40 y fue como un regalo especial de ella hacia él”, declaró.

Aun así, remarcó que la decisión de evitar otras apariciones se mantiene. “No la van a ver en fotos porque la cuidamos mucho, respetamos mucho”, expresó Sánchez ante las cámaras del medio de espectáculos.

PUBLICIDAD

El cantante Deyvis Orosco posa junto a su madre y su familia durante una reunión de cumpleaños.

Cassandra Sánchez asegura que su hijo mantiene un vínculo cercano con su abuela

Frente a las dudas sobre su relación con la madre del cantante, Sánchez descartó cualquier conflicto y afirmó que la mujer acompaña a la familia en momentos relevantes. También indicó que su hijo tiene una relación afectuosa con su abuela.

“Lo que sí les puedo dejar en claro a todos los que están tan preocupados, es que tenemos una relación muy bonita, mi hijo la adora y siempre está presente en los momentos más importantes”, manifestó.

La esposa de Orosco añadió que valora el rol que tuvo su suegra en la formación del artista. “Yo siempre le digo a Deyvis que él es como es porque mi suegra estuvo ahí para poder sentar todos esos valores que él tiene”, afirmó.

PUBLICIDAD

Cassandra Sánchez declara ante la prensa sobre su relación familiar con la madre del cantante Deyvis Orosco durante un programa de espectáculos. (Youtube: QBochinche)

Cassandra Sánchez confirma que ‘Miss Perú’ derivó a su área legal el caso de Vanessa Medina

Cassandra Sánchez de Lamadrid, directora comercial y nacional de franquicias de Miss Perú, señaló que la renuncia de Vanessa Medina, representante de Lima en el certamen rumbo a 2027, fue remitida al área legal de la organización. La directiva indicó que el documento fue presentado por motivos personales.

En diálogo con Infobae Perú, Sánchez de Lamadrid evitó adelantar si la organización adoptará medidas adicionales ante las denuncias de presunta agresión difundidas contra la excandidata. “Como te digo, eso lo tiene el área legal”, respondió al ser consultada sobre el tema.

PUBLICIDAD

La organización informó la salida de Medina mediante un comunicado. Sánchez de Lamadrid afirmó que no contaba con más detalles sobre el contenido de la carta. “La renuncia pasó al área legal que se encarga de ese tipo de cosas”, manifestó.

Medina se retiró de la competencia en medio de denuncias por presunta agresión. Estas acusaciones deben ser tratadas como tales hasta que las autoridades competentes determinen posibles responsabilidades.

La directiva sostuvo que no conversó directamente con Medina después de que trascendiera el caso, aunque precisó que la excandidata mantiene contacto con su director regional. “Sé que ella está en contacto con su director regional”, indicó.

PUBLICIDAD

Sánchez de Lamadrid añadió que las aspirantes al certamen deben cumplir normas de conducta y obligaciones establecidas por la organización.

La entrevista también abordó el proceso de selección de la sucesora de Luren Márquez, Miss Perú 2026. La convocatoria, que comenzó en junio, reunió a más de 100 postulantes; luego, el grupo se redujo a 60 y posteriormente a 30 participantes.

Sobre la participación de Márquez en Miss Universo, donde ingresó al Top 30, Sánchez de Lamadrid destacó su preparación. También afirmó que Miss Perú busca tener presencia en los 24 departamentos del país y desarrollar iniciativas vinculadas con la difusión de la cultura y la tradición.

PUBLICIDAD

Por ahora, la organización no ha comunicado decisiones adicionales sobre la exrepresentante de Lima mientras el equipo jurídico revisa el caso.

Cassandra Sánchez aborda la dimisión de la representante de Lima tras los señalamientos en su contra.