Caso Solsiret Rodríguez lleva más de 10 años sin una respuesta definitiva (Composición: Infobae)

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El Poder Judicial anuló la absolución de Kevin Villanueva Castillo del delito de feminicidio en agravio de la activista feminista Solsiret Rodríguez. Según pudo conocer Infobae, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio contra Villanueva, quien se encuentra en libertad tras cumplir una condena de 6 años de prisión por encubrimiento personal, también relacionado a este caso.

El miércoles 25 de noviembre, los jueces supremos declararon fundado en parte la casación del Ministerio Público y dispuso que Villanueva Castillo sea nuevamente juzgado por una Sala de Apelaciones.

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Como se recuerda, en junio de 2022, Villanueva fue condenado en primera instancia a 30 años de prisión por el delito de feminicidio. Sin embargo, en enero de 2024, la segunda instancia lo absolvió por el referido delito y, en su lugar, fue condenado a 6 años de prisión por encubrimiento personal.

Cambio de sentencia permitirá que Kevin Villanueva cumpla su salida de prisión el 13 de febrero. (Foto: Difusión)

Justamente, dicha condena de 6 años se terminó de cumplir en febrero de este año.

Ahora, Kevin Villanueva deberá volver a sentarse en el banquillo de los acusados. La Sala de Apelaciones deberá decidir si lo absuelve por el delito de feminicidio o ratifica los 30 años de prisión que se le impuso en primera instancia por este delito.

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Los Villanueva Castillo

La Corte Suprema también se pronunció sobre los otros acusados en el caso Solsiret: Brian Villanueva Castillo y Yolanda Castillo García, hermano y madre, respectivamente de Kevin Villanueva.

Contra ellos inicialmente se les impuso una condena de 3 años y 4 meses de prisión por el delito de encubrimiento personal. Sin embargo, la segunda instancia los absolvió.

Con su casación, el Ministerio Público pedía que se dejar sin efecto las absoluciones de Brian Villanueva y Yolanda Castillo a fin de que vuelvan a ser juzgados por una Sala de Apelaciones. No obstante, otra fue la respuesta de los jueces supremos. La Sala Penal Permanente declaró prescrita la acción penal, por lo que ya no serán procesados por este caso.

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¿Y Andrea Aguire?

Andrea Aguirre también buscó que la Corte Suprema vea su caso. A través de su recurso de casación, pidió que se anulara la sentencia de 28 años de prisión en su contra y se ordenara un nuevo juicio oral, o bien que se variara la calificación del delito de homicidio calificado a homicidio simple, lo que le habría permitido acceder a una reducción de la pena. Su planteamiento se centraba en cuestionar la agravante de ferocidad y pedía que la Corte Suprema revisara el punto para fijar jurisprudencia al respecto.

Andrea Aguirre habría sido la cabeza para planear el asesinato de Solsiret, según la PNP. Foto: Andina

No obstante, en 2025, la Sala Suprema Penal Permanente desestimó la casación de Aguirre. Los jueces consideraron que los cuestionamientos ya habían sido resueltos por la Sala Superior y que el recurso resultaba inadmisible de fondo. Como consecuencia, la condena de 28 años de prisión por homicidio calificado contra Aguirre queda firme y consentida, sin posibilidad de nueva impugnación en la vía penal.

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Falleció madre de Solsiret

En octubre de este año, Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, murió tras más de una década de reclamo de justicia por el asesinato de su hija, desaparecida en el Callao en agosto de 2016. El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán comunicó su fallecimiento y la recordó como símbolo de fuerza para otras familias de mujeres desaparecidas.

Rosario Aybar denunció desde el inicio la lentitud policial: la Policía llegó a sostener que Solsiret estaba en el norte del país basándose en fotos antiguas, y la prueba de luminol en su vivienda se hizo recién siete meses después, con el lugar ya remodelado. Recién en 2019 la Dirincri asumió el caso y, en 2020, Andrea Aguirre confesó el crimen.

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