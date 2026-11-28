La actual jugadora de Olva Latino revivió los maltratos del club de Santa Anita. Créditos: La Cátedra Deportes.

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Una nueva polémica surgió en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La voleibolista Amanda Legario, actual integrante de Olva Latino, relató lo que vivió durante su paso por Universidad San Martín y afirmó que el club la “botó” tras su última temporada, la 2024/2025.

Todo comenzó cuando, en el programa Quinto Set, le consultaron por su etapa en Santa Anita. Legario evitó dar mayores detalles al inicio de la entrevista, aunque, con el transcurso de la conversación, contó algunos de los episodios más difíciles que atravesó con las ‘santas’.

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La polifuncional jugadora sostuvo que, pese a sus esfuerzos en San Martín, no era tomada en cuenta por el entonces técnico Vinícius Gamino. Según contó, el entrenador brasileño le pedía que continuara esforzándose para tener oportunidades, una situación que, aseguró, afectó su autoestima y confianza.

“Entonces, ese juego mental a mí me terminaba acabando, porque yo decía: ‘Pucha, estoy acá, doy todo’. Había veces que también, por la misma dinámica que tenían para conmigo, hablo personalmente, terminaba como cabizbaja. De repente ya iba a entrenar por compromiso, de repente ya estaba ahí, estaba como triste”, expresó.

Legario también consideró que esa dinámica tuvo consecuencias en su estado emocional. “No sé si dañar como tal, pero sí jugó mucho con mi parte mental. Demasiado. Yo en su momento no lo veía, pero ahorita, ya viéndolo, ya ha pasado un tiempo, yo digo: ‘Sí’”, añadió.

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Voleibolista peruana denunció maltratos en San Martín y apuntó contra el entrenador Vinícius Gamino.

Vinícius Gamino la botó de San Martín

El episodio más tenso de su paso por Universidad San Martín, según relató, ocurrió en la semifinal contra Alianza Lima de la temporada 2024/2025. Amanda Legario afirmó que Vinícius Gamino la apartó del equipo a raíz de un episodio previo al partido.

La voleibolista contó que, debido a los nervios, se dirigió a la tribuna antes del encuentro. Al volver al vestuario, la charla técnica ya había terminado. En ese momento, el entrenador brasileño le comunicó que no jugaría y que otra deportista ocuparía su lugar.

Legario aseguró que no pudo explicar lo ocurrido y tuvo que ver el partido desde la tribuna. Tras la derrota, ambos se encontraron en el vestuario, donde el técnico le reclamó por no haber estado durante la charla. La jugadora intentó darle su versión, pero afirmó que Gamino no la escuchó. La discusión escaló y el entrenador le pidió que se retirara del vestuario.

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Vinícius Gamino echó a Amanda Legario de San Martín, según la versión de la voleibolista peruana.

La actual voleibolista de Olva Latino señaló que intentó resolver el conflicto el lunes siguiente, cuando acudió al Complejo Deportivo de la Universidad San Martín de Porres (USMP) para entrenar y conversar con el técnico. Sin embargo, sostuvo que Vinícius Gamino no quiso dialogar con ella. También dijo que buscó una respuesta de la gerenta Yudy Balcázar, sin éxito.

“En todo momento intenté acercarme y todo el mundo me dio la espalda, de una manera que yo no entiendo por qué, ¿sabes? Hasta el día de hoy yo no entiendo por qué. Nunca me dieron explicaciones. Después de eso, es como que San Martín automáticamente me botó”, apuntó.

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La vez que tuvo que dejar el entierro de su primo

Otro episodio que Amanda Legario mencionó al hablar de su paso por Universidad San Martín ocurrió tras la muerte de un primo cercano. La voleibolista contó que se encontraba en el cementerio junto a su familia, durante el entierro, cuando avisó que no podría llegar al entrenamiento. Según relató, desde el equipo le pidieron que asistiera de todas maneras.

“Yo estaba en el cementerio, totalmente destrozada, con mi familia, qué sé yo, y llamo a decir que no voy a poder llegar. ‘Estoy superlejos, hay tráfico, estoy arrasada’. La respuesta que recibí fue: ‘Sé lo que estás pasando, pero tienes que estar acá con el equipo’. Yo dije: ‘Bueno, está bien’. De ahí vuelo a La Molina para entrenar”, contó.

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Amanda Legario habló de los difíciles momentos que pasó en el equipo de Santa Anita. Créditos: La Cátedra Deportes.

Legario señaló que entrenó durante toda esa semana. Sin embargo, cuando llegó el partido ante Túpac Amaru, Vinícius Gamino decidió dejarla fuera de la convocatoria de Universidad San Martín, sin explicación alguna. La situación la afectó y, según relató, llegó a su casa entre lágrimas, donde fue consolada por su madre.