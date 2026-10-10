Analy, la ARMY que viajó desde Huancavelica para ver a BTS: recibió una entrada gracias a Curwen y emocionó a la prensa coreana

Analy, una ARMY de 17 años, viajó desde Huancavelica y recibió una entrada para la última fecha de BTS en Lima tras contar su historia en vivo.

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A sus 17 años, Analy viajó desde Huancavelica hasta Lima con la esperanza de estar cerca de BTS, el grupo que, según contó, la ayudó a fortalecer su autoestima y a quererse más.

No tenía una entrada para los conciertos en el Estadio San Marcos, pero decidió emprender el viaje de todos modos. Su historia, marcada por un vestuario hecho con prendas de su madre y por la solidaridad de otra ARMY, terminó con un boleto para la última fecha y el reconocimiento de medios peruanos y coreanos.

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La joven es natural del distrito de Acoria, en el centro poblado de Laimina, Huancavelica. Para llegar a la capital, recorrió cerca de ocho horas sola y, durante parte del trayecto, no tuvo un asiento propio. Aun así, llegó a Lima con una maleta, sus accesorios preparados para intercambiar con otras seguidoras y la ilusión de escuchar, aunque fuera desde los exteriores, a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Analy es ARMY desde hace ocho años. Su amor por BTS la llevó a crear un atuendo propio para la jornada. Eligió el color morado, asociado con la comunidad de seguidores del grupo y con el mensaje de amor, confianza y lealtad que comparten los artistas con sus fanáticas.

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“Mi mamá me dijo: ‘¿Vas a llevar tu pantalón, tu zapatilla, todo nuevo, no? O sea, moderno’. Yo le dije a mi mamá: ‘No, yo voy a ir con tu mandil, voy a ir con tu sombrero y voy a ir todo de morado, porque es lo que representa ARMY’”, relató la adolescente al contar cómo decidió preparar su vestuario.

Analy, la ARMY que viajó desde Huancavelica para ver a BTS: recibió una entrada gracias a Curwen y llegó a la prensa coreana

El mandil y el sombrero de su madre que llamaron la atención

El atuendo de Analy no pasó desapercibido en los exteriores del Estadio San Marcos. La joven utilizó el mandil y el sombrero de su madre en tono lila, además de accesorios elaborados por ella misma. Su propuesta se convirtió en una forma de mostrar con orgullo su origen huancavelicano y de acercar elementos de su vida cotidiana a la celebración por la llegada de BTS a Lima.

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La adolescente explicó que optó por confeccionar sus propios freebies, los pequeños objetos que las ARMY intercambian entre sí durante conciertos y reuniones. Ante los precios de los accesorios que se ofrecían alrededor del estadio, decidió crear sus propios recuerdos para compartir con otras seguidoras.

“Porque, pues esas cositas para colgar están muy caras. Muy caras. Las están vendiendo muy caros. Entonces, yo dije: ‘Me lo voy a hacer’”, comentó.

Sus estampitas y adornos se sumaron al mandil, el sombrero y las prendas moradas que eligió para asistir al concierto. La imagen de Analy fue compartida por medios peruanos y usuarios en redes sociales, que destacaron su creatividad y la decisión de representar la cultura de Huancavelica ante una comunidad de fans que llegó desde distintos puntos del país.

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La joven manifestó que quería que los integrantes de BTS conocieran que su música ha llegado a lugares alejados de Lima y que ha tenido un impacto personal en seguidores como ella. Para Analy, el viaje no se limitaba a intentar ingresar al concierto: también era una oportunidad para expresar el cariño que siente por el grupo y la conexión que construyó con su música durante ocho años.

Su hermano, residente en Lima, la acompañó durante la primera fecha de BTS en el Estadio San Marcos. Aunque no tenía una entrada, Analy acudió para vivir el ambiente, intercambiar recuerdos con otras fanáticas y escuchar, al menos desde los exteriores, parte de la presentación de sus artistas favoritos.

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La joven utilizó el mandil y el sombrero de su madre como parte de su atuendo morado para asistir al Estadio San Marcos.

Un viaje de ocho horas con una esperanza

El recorrido desde el centro poblado de Laimina hasta Lima tuvo dificultades. Analy relató que salió desde Huancavelica y llegó a Huancayo, donde continuó el trayecto sentada en un espacio intermedio porque los asientos ya estaban ocupados.

“Subí al carro ocho y media, ni siquiera tuve un asiento propio. Básicamente, los asientos ya estaban pagados, ¿no? En Huancayo, cuando llegué a Huancayo, viajé donde los choferes, ahí sentada en el intermedio, sin asiento propio”, contó.

Al llegar a la capital, su hermano la recibió. La adolescente había viajado sola y con la expectativa de que podía surgir alguna oportunidad para ingresar al concierto. Su historia fue conocida durante una transmisión de ‘Habla Good’, programa del canal de YouTube ‘Todo Good’, conducido por Víctor Caballero, conocido como Curwen, junto con Furrey y José Luis Rodríguez.

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Durante la conversación, Analy habló sobre el vínculo que tiene con BTS y la importancia que la música del grupo ha tenido en su vida. “Vengo desde Huancavelica para ver a BTS. Los amo con todo mi corazón, me han ayudado a alzar mi autoestima y a quererme a mí misma”, expresó.

El testimonio de la joven conmovió a los conductores y a los seguidores que siguieron la transmisión. Sin embargo, el momento decisivo llegó gracias a otra ARMY, identificada como Luisana, quien había obtenido una entrada doble para la fecha del sábado 10 de octubre mediante una dinámica del programa.

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Luisana se comunicó con Curwen para informar que no podría asistir al concierto y pidió que su entrada fuera entregada a Analy. Así, una fanática cedió su oportunidad para cumplir el sueño de otra seguidora que había viajado desde Huancavelica sin un boleto asegurado.

Analy, una ARMY de 17 años, viajó desde Huancavelica y recibió una entrada para la última fecha de BTS en Lima tras contar su historia en vivo. YT. Oh My Good.

La entrada que pasó de una ARMY a otra

El nueve de octubre, Analy fue invitada al set de Habla Good. Allí recibió en vivo la entrada para el último concierto de BTS en Lima, programado para el sábado 10 de octubre. La transferencia del boleto se realizó durante la transmisión, frente a la emoción de la adolescente y de los conductores.

Además de la entrada, los integrantes del programa le entregaron una ARMY Bomb y varios recuerdos vinculados con BTS. Para Analy, el momento representó la posibilidad de pasar de escuchar al grupo desde los exteriores del Estadio San Marcos a ingresar al recinto y ver en directo a los siete integrantes.

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Prensa coreana compartió la historia de Analy

La historia llegó incluso a medios coreanos, que destacaron el gesto de solidaridad entre las seguidoras peruanas. En el reporte se relató que Analy recorrió más de 420 kilómetros desde Huancavelica hasta Lima, pese a no contar con una entrada, con la expectativa de que surgiera alguna oportunidad.

“Anali recorrió más de 420 kilómetros desde Huancavelica, Perú, hasta Lima. Es fan de BTS desde los ocho años, pero no tenía entrada para este concierto. Aun así, viajó a Lima, donde estaba BTS, con la esperanza de que surgiera alguna oportunidad”, señalaron.

Prensa coreana destaca el amor entre Armys en Perú. Army cedió su entrada para cumplir el sueño de Abnaly que vino desde Huancavelica. TikToK.

El informe también resaltó el momento en que Curwen le comunicó que recibiría un boleto. “Te regalaremos una entrada para que puedas ir mañana al concierto de BTS”, le dijo durante una videollamada. La reacción de la joven quedó marcada por las lágrimas y la sorpresa.

La nota coreana destacó que la entrada inicialmente pertenecía a Luisana. “Otra ARMY que había ganado el boleto en un evento escuchó la historia de Anali y decidió cederle su suerte. Ella también quería ver a BTS, pero entregó su oportunidad para cumplir el sueño de otra persona”, señaló el reporte.

La experiencia de Analy reunió dos historias: la de una adolescente que viajó desde Huancavelica con un atuendo hecho a mano para mostrar su identidad y la de una seguidora que decidió renunciar a su propia entrada para ayudarla. El gesto permitió que la joven pudiera cumplir el sueño de ver a BTS en Lima y mostró una forma de solidaridad que trascendió fronteras.