Perú

Presidente del JNE defiende postulación de alcaldes como primeros regidores: “Hemos dicho que sí”

Roberto Burneo precisó que el tribunal únicamente se pronunció sobre la posibilidad de que alcaldes salientes postulen como tenientes alcaldes, mientras que la situación de las credenciales continúa sin resolución

Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), proclaims Keiko Fujimori as winner of the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), proclaims Keiko Fujimori as winner of the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Guardar

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que el organismo únicamente se pronunció a favor de la posibilidad de que alcaldes salientes postulen como primeros regidores en los comicios de este domingo 4 de octubre.

“Este nuevo ingrediente que se da en estas elecciones es que durante el proceso de calificación, de tachas y de exclusiones, ha renunciado la figura del candidato a alcalde dentro del desarrollo de la postulación. Entonces, llegado el punto controvertido de si un alcalde puede postular como teniente alcalde sobre la base de la jurisprudencia, el marco normativo, hemos dicho que sí. El otro punto (entrega de credencial) no era controvertido en los casos que hemos resuelto. No es que el jurado no esté resolviendo los casos, sino que está actuando como procesalmente estaban destinados los casos”, declaró en entrevista con RPP Noticias.

PUBLICIDAD

El presidente del JNE precisó que ese fue el único extremo resuelto por el pleno antes del cierre de listas, fijado para el 5 de septiembre. Burneo aclaró que el eventual escenario de que un primer regidor electo, que fue alcalde en el periodo anterior, reciba la credencial de burgomaestre, no ha sido analizado por el pleno del tribunal electoral.

“Quiero que se tenga esa claridad porque es un tema muy procesal, muy jurídico, que quizás la gente de a pie o quizás algunos comentaristas no lo entienden o no lo quieren entender. Muchos piensan que el jurado está dilatando las decisiones y quizás está dejando de lado la predictibilidad que puede tener el ciudadano a efecto de tomar decisiones”, apuntó.

PUBLICIDAD

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones permite que alcaldes a primeros regidores. Solo el magistrado Gunther Gonzáles se opone. Foto: JNE

Defiende postulación de alcaldes como primeros regidores

El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que la postulación de alcaldes como primeros regidores no es una situación que se haya presentado únicamente en los comicios de este año.

“Las primeras elecciones con ese marco normativo (prohibición de reelección) fueron el 2018 y 2022. Hubieron candidatos con las mismas condiciones, hablamos de alcaldes que inmediatamente postularon como primeros regidores. En el 2018 postularon 13, se eligieron 5 y estuvieron todo el periodo. En el 2022 también hubieron 5 postulantes y no se eligió ninguno. También hubieron casos de primeros regidores que hicieron las veces de alcalde durante todo el periodo y que luego postularon como alcalde”, sostuvo.

Burneo sostuvo que el artículo 194 no admite una sola lectura, sino entre “25 o 30” interpretaciones desarrolladas por la jurisprudencia electoral en las elecciones regionales y municipales de 2018 y 2022.

El titular del organismo electoral remarcó que las decisiones del pleno se tomaron por mayoría y constituyen posiciones institucionales que el organismo defiende, más allá de posibles discrepancias internas. “Pero hemos sido consecuentes hasta el momento con los antecedentes y el marco normativo. Y se han tomado las decisiones por mayoría, pero son las decisiones institucionales, así no se esté de acuerdo, que siempre se va a defender. El jurado va a tomar decisiones, efectivamente, estamos siempre en sesión permanente conversando de todos los temas”, agregó el presidente del JNE.

Temas Relacionados

JNERoberto BurneoElecciones Regionales y Municipales 2026peru-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones Regionales y Municipales 2026: así será la jornada electoral de este domingo 4 de octubre en Perú

Los electores deberán verificar previamente su local, mesa y número de orden, además de acudir con su DNI, incluso si está vencido, según la autorización vigente

Elecciones Regionales y Municipales 2026: así será la jornada electoral de este domingo 4 de octubre en Perú

Alineaciones de Perú vs Canadá HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Mano Menezes presentará un once con sorpresas y tendrá una reaparición importante para celebrar el primer triunfo en la gira Norteamericana. Mientras que Jesse Marsch prepara a sus mejores piezas. Entérate las novedades de los equipos

Alineaciones de Perú vs Canadá HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Canadá EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El combinado nacional, conducido por Mano Menezes, afrontará su tercer duelo en Norteamérica luego de caer ante Estados Unidos e igualar con México

Perú vs Canadá EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Canadá HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El equipo de Mano Menezes se medirá ante otro elenco mundialista luego de su empate 1-1 ante México. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

Dónde ver Perú vs Canadá HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

BTS en Perú: ¿qué se sabe de la llegada del grupo a Lima para sus conciertos del 7,9 y 10 de octubre?

La agrupación llegará desde Colombia para cumplir tres fechas en la capital, mientras autoridades y organizadores afinan el plan de seguridad y accesos al recinto

BTS en Perú: ¿qué se sabe de la llegada del grupo a Lima para sus conciertos del 7,9 y 10 de octubre?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cómo votar correctamente en las Elecciones municipales y regionales 2026? Estos son los errores que debes evitar al marcar tu cédula

¿Cómo votar correctamente en las Elecciones municipales y regionales 2026? Estos son los errores que debes evitar al marcar tu cédula

Roberto Burneo: “Siempre van a haber críticas al JNE, pero eso nos mueve a seguir trabajando”

Elecciones en Perú: ¿Cuáles son las multas y penas por incumplir las prohibiciones previas a la votación?

Cédula de sufragio de las Elecciones municipales y regionales 2026: así será la papeleta que recibirán los votantes este domingo 4 de octubre

¿Dónde votar en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: ¿qué se sabe de la llegada del grupo a Lima para sus conciertos del 7,9 y 10 de octubre?

BTS en Perú: ¿qué se sabe de la llegada del grupo a Lima para sus conciertos del 7,9 y 10 de octubre?

Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

Curwen y Miguel Moreno cuestionaron a Carloncho tras fuertes acusaciones de maltrato: “Qué tal payaso”

Serenazgo de Miraflores intervino grabación de Pinky Show y streamer se negó a retirarse del lugar

Locutor ‘El Misha’ recordó su denuncia por hostigamiento y maltrato laboral contra ‘Carloncho’: “Me dijeron loco”

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Canadá HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Canadá HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Canadá EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Canadá HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Canadá HOY: partido amistoso en Montreal por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso HOY en Perú: partido amistoso por fecha FIFA 2026