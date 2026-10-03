Presidente del JNE defiende postulación de alcaldes como primeros regidores: “Hemos dicho que sí”

Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), proclaims Keiko Fujimori as winner of the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que el organismo únicamente se pronunció a favor de la posibilidad de que alcaldes salientes postulen como primeros regidores en los comicios de este domingo 4 de octubre.

“Este nuevo ingrediente que se da en estas elecciones es que durante el proceso de calificación, de tachas y de exclusiones, ha renunciado la figura del candidato a alcalde dentro del desarrollo de la postulación. Entonces, llegado el punto controvertido de si un alcalde puede postular como teniente alcalde sobre la base de la jurisprudencia, el marco normativo, hemos dicho que sí. El otro punto (entrega de credencial) no era controvertido en los casos que hemos resuelto. No es que el jurado no esté resolviendo los casos, sino que está actuando como procesalmente estaban destinados los casos”, declaró en entrevista con RPP Noticias.

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El presidente del JNE precisó que ese fue el único extremo resuelto por el pleno antes del cierre de listas, fijado para el 5 de septiembre. Burneo aclaró que el eventual escenario de que un primer regidor electo, que fue alcalde en el periodo anterior, reciba la credencial de burgomaestre, no ha sido analizado por el pleno del tribunal electoral.

“Quiero que se tenga esa claridad porque es un tema muy procesal, muy jurídico, que quizás la gente de a pie o quizás algunos comentaristas no lo entienden o no lo quieren entender. Muchos piensan que el jurado está dilatando las decisiones y quizás está dejando de lado la predictibilidad que puede tener el ciudadano a efecto de tomar decisiones”, apuntó.

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Pleno del Jurado Nacional de Elecciones permite que alcaldes a primeros regidores. Solo el magistrado Gunther Gonzáles se opone. Foto: JNE

Defiende postulación de alcaldes como primeros regidores

El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que la postulación de alcaldes como primeros regidores no es una situación que se haya presentado únicamente en los comicios de este año.

“Las primeras elecciones con ese marco normativo (prohibición de reelección) fueron el 2018 y 2022. Hubieron candidatos con las mismas condiciones, hablamos de alcaldes que inmediatamente postularon como primeros regidores. En el 2018 postularon 13, se eligieron 5 y estuvieron todo el periodo. En el 2022 también hubieron 5 postulantes y no se eligió ninguno. También hubieron casos de primeros regidores que hicieron las veces de alcalde durante todo el periodo y que luego postularon como alcalde”, sostuvo.

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Burneo sostuvo que el artículo 194 no admite una sola lectura, sino entre “25 o 30” interpretaciones desarrolladas por la jurisprudencia electoral en las elecciones regionales y municipales de 2018 y 2022.

El titular del organismo electoral remarcó que las decisiones del pleno se tomaron por mayoría y constituyen posiciones institucionales que el organismo defiende, más allá de posibles discrepancias internas. “Pero hemos sido consecuentes hasta el momento con los antecedentes y el marco normativo. Y se han tomado las decisiones por mayoría, pero son las decisiones institucionales, así no se esté de acuerdo, que siempre se va a defender. El jurado va a tomar decisiones, efectivamente, estamos siempre en sesión permanente conversando de todos los temas”, agregó el presidente del JNE.

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