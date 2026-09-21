Perú

¿Qué hará el Papa León XIV apenas llegue a Perú? Visitas, reuniones, encuentros y una vigilia multitudinaria en el Estadio Monumental

Durante su primera jornada completa en Lima, el papa León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, jóvenes, universitarios y representantes de la sociedad civil antes de viajar a Chiclayo el viernes 13.

Ilustración en acuarela de un papa con vestimenta blanca que saluda con la mano, con la bandera roja y blanca de Perú detrás.
Una pintura en acuarela representa al papa León XIV que saluda con la mano levantada frente a la bandera del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre, tras partir a las 14.00 desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires. La agenda de sus primeras horas en la capital peruana incluirá una acogida oficial, una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, una visita al presidente de la República y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Miércoles 11 de noviembre

El pontífice aterrizará a las 17.30 en la Base Aeronaval del Callao, donde comenzará el programa oficial de su estadía en Lima. A las 18.15 participará de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y, media hora más tarde, realizará una visita a la presidente de la República. La primera jornada concluirá con una actividad prevista para las 19.45 en el Gran Teatro Nacional.

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La salida desde Buenos Aires está fijada para las 14.00 del miércoles 11 de noviembre. Luego del vuelo hacia Lima, el papa León XIV llegará a la Base Aeronaval del Callao, escenario elegido para la acogida oficial. Desde allí se trasladará al Palacio de Gobierno, donde se desarrollarán las primeras actividades institucionales de la visita.

La ceremonia de bienvenida comenzará a las 18.15. A continuación, a las 18.45, el papa León XIV visitará al presidente de la República. La agenda indica que ambas actividades se realizarán en el Palacio de Gobierno, antes del traslado al Gran Teatro Nacional para el encuentro nocturno con autoridades, integrantes de la sociedad civil y representantes del cuerpo diplomático.

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Una mujer con blazer blanco y un hombre vestido de rojo eclesiástico con solideo y pectoral de cadena con cruz, uno junto al otro
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, y monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, se reúnen para coordinar la visita del papa León XIV al país. (Foto: X/@ope_peru)

La agenda del papa León XIV para el jueves 12 de noviembre

El jueves 12 de noviembre, el programa comenzará a las 9.30 con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Será la primera actividad de una jornada que reunirá al pontífice con distintos sectores de la Iglesia y con representantes de la sociedad peruana.

A las 10.20, el papa León XIV encabezará la celebración de la Hora Media con los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los seminaristas, los equipos sinodales y los consejos pastorales. El encuentro se realizará en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista y reunirá a las distintas expresiones mencionadas en la agenda oficial.

La actividad de la mañana continuará a las 11.30 con un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, previsto en la plaza de la Catedral. El programa plantea esa convocatoria como uno de los momentos centrales de la jornada, después de las reuniones con los obispos y otros integrantes de la comunidad religiosa.

Zaña se prepara para recibir al papa León XIV tras sus años de misión en Lambayeque| Foto: Vaticano News/Andina
Zaña se prepara para recibir al papa León XIV tras sus años de misión en Lambayeque| Foto: Vaticano News/Andina

Vigilia con jóvenes y cena con los obispos

La agenda del jueves retomará las actividades a las 18.00, cuando el papa León XIV participe de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima. Será el encuentro programado para la tarde y estará destinado a ese sector de la sociedad peruana.

La jornada concluirá a las 20.00 con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica. Ese será el último compromiso consignado para el jueves 12 de noviembre, tras una agenda que incluirá actividades religiosas, institucionales y encuentros con distintos grupos.

El viernes 13 de noviembre, el papa León XIV se trasladará a Chiclayo.

Comisión del Vaticano encargada de coordinar los viajes apostólicos del papa León XIV inspeccionará este martes 25 de agosto el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en Ate.
Comisión del Vaticano encargada de coordinar los viajes apostólicos del papa León XIV inspeccionará este martes 25 de agosto el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en Ate.

Una visita esperada por todos los peruanos

La visita a Perú tendrá un valor especial para León XIV por su vínculo personal con el país. El pontífice llegó como joven misionero agustino y, años más tarde, fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Esa ciudad integrará su recorrido junto con Lima, Cuzco y Pucallpa.

Bajo el lema “Abramos el corazón”, la visita propone una apertura a Dios para renovar la fe, al prójimo para construir fraternidad y a la misión para anunciar el Evangelio con alegría, reforzar la unidad y promover la paz.

Un dulce horneado con la figura caricaturizada de un papa junto a la fotografía de un pontífice sonriente vestido de blanco.
Un dulce tradicional de tipo king kong con la silueta del papa León XIV se muestra junto a una imagen del pontífice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El logotipo de la visita reúne esos conceptos dentro de un corazón, símbolo de la apertura a Dios, a los demás y al futuro. En su interior se ve el mapa del Perú y la paloma del Espíritu Santo. En el centro aparece León XIV, acompañado por santa Rosa de Lima, santo Toribio de Mogrovejo, san Martín de Porres, san Francisco Solano y san Juan Macías. La imagen busca representar a una Iglesia guiada por el Espíritu Santo y marcada por el legado de los santos peruanos.

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