Carlos Aparicio arremete contra Antonio Rizola y pide su salida de la selección: “Basta de extranjeros que vienen a estafarnos y vendernos humo”

Carlos Aparicio arremetió contra Antonio Rizola y pidió su salida de la selección peruana de vóley. Crédito: FPV

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Carlos Aparicio continuó su análisis sobre el difícil presente del vóley peruano y esta vez dirigió sus principales críticas hacia Antonio Rizola. El exentrenador de la selección femenina cuestionó el trabajo del brasileño, puso en duda la continuidad de su proceso y también apuntó contra los dirigentes responsables de las decisiones que se han tomado en los últimos años.

El exDT de la ‘bicolor’ consideró que la continuidad del técnico no ha logrado poner fin a los resultados adversos que atraviesa el equipo patrio. “Van a ser tres años de Rizola y la sequía continúa. Que sus paisanos hablen bien de él, es lógico, los únicos que hablamos mal de un peruano, somos los mismos peruanos”, sostuvo.

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En esa misma línea, Aparicio también hizo referencia a las actuales integrantes del combinado nacional y se mostró en desacuerdo con los comentarios favorables que algunas han realizado sobre el entrenador brasileño. Y lanzó una dura crítica contra la labor que viene desempeñando al frente de las selección.

“Que las jugadoras que están en la selección hablen bien de él, no me sorprende, algunas nunca llegarían a ser convocadas si hubiera un verdadero proceso. Yo sé cómo hacer funcionar un equipo con limitaciones y dificultades, por eso digo: No me gusta el trabajo de Rizola, sus mentiras, sus enfrentamientos, su adulación a los auspiciadores, su sonrisa forzada e hipócrita, me molesta”, apuntó.

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El entrenador de la ‘bicolor’ defendió el trabajo realizado por sus jugadoras y resaltó la evolución mostrada durante el torneo. (Video: Latina)

“Es tiempo de decir basta a los extranjeros que vienen a estafarnos”

El exseleccionador también comparó el trabajo de Rizola en Colombia con su actual etapa en Perú y cuestionó lo que, desde su perspectiva, dejó su paso por el país cafetero.

“En Colombia hizo una costra superficial, todo lo de abajo no existía. Por eso no lo quieren y muchas jugadoras le renunciaron ¿les parece conocida esa historia? Acá está ninguneando a los entrenadores peruanos, y yo creo que es tiempo de decir ¡Basta! a los extranjeros que vienen a estafarnos y vendernos humo”, manifestó.

Aparicio reconoció que sus declaraciones podían generar críticas, pero aseguró que decidió pronunciarse porque considera necesario discutir las causas de la situación actual.

“Sé que esto le va a molestar a mucha gente, pero creo que ya es momento de que diga lo que pienso que es lo mejor para el voleibol peruano. ¿Estamos en crisis? Sí, y para salir de esta situación hay que pensar en las causas de los problemas y en sus soluciones”, señaló.

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Pide la salida de Rizola

Tras cuestionar el proceso encabezado por Antonio Rizola, Aparicio fue más allá y planteó que el técnico brasileño debería dejar la selección peruana. El exentrenador consideró que la situación actual también es consecuencia de las decisiones tomadas por los dirigentes que estuvieron detrás de su designación.

“Mucha gente culpa a Rizola y Gino Vegas, pero quiero llegar a la raíz de todo, si esas designaciones fueron equivocadas ¿por qué no hacen un reconocimiento de sus errores aquellos que las cometieron? Es decir, los dirigentes de las bases porque ellos eligen a quien conduce los destinos del voleibol peruano”, sostuvo.

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Asimismo, cuestionó el argumento de que no sería posible poner fin al vínculo con el brasileño debido a que su contrato estaría vigente hasta 2032. Aparicio rechazó esa justificación y aseguró que existen mecanismos para revisar los acuerdos con entrenadores extranjeros.

“El argumento de que no se puede resolver el contrato de Rizola porque está firmado hasta el año 2032, es falso. Gino no puede firmar compromisos posteriores a su tiempo de mandato, por otro lado, el IPD evalúa los contratos de los extranjeros cada año”, afirmó.

La dura crítica de Carlos Aparicio contra Antonio Rizola. Crédito: Facebook

Propuso una nueva dirección deportiva

En la parte final de su publicación, Aparicio planteó la posibilidad de convocar una asamblea extraordinaria para evaluar la continuidad de la actual Junta Directiva. También propuso que una eventual elección se realice mediante voto secreto.

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“Si convocan una asamblea extraordinaria para remover o ratificar a la actual Junta Directiva y que las elecciones no sean de mano alzada sino de voto secreto ¿no creen que podría haber un cambio en la dirección del nuestro voleibol? Yo propongo una dirección deportiva dirigiéndola yo, Carlos Aparicio, junto con Natalia Málaga y César Arrese”, escribió.

El exentrenador también pidió impulsar la formación de nuevos técnicos peruanos y consideró que los dirigentes de las bases tienen la facultad de promover dicha asamblea.

“Convocar entrenadores nacionales jóvenes para que inicien su proceso de formación, de la misma manera que tuvimos nosotros. Pero, para lograr esto, se necesita que los dirigentes de bases exijan esa Asamblea Extraordinaria, la cual, en acuerdo a los obsoletos estatutos vigentes desde hace 25 años, ellos son los únicos que están facultados a exigirla”, sostuvo.

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Carlos Aparicio cerró su publicación con un llamado a los dirigentes para que tomen acciones urgentes frente al escenario que, según su análisis, atraviesa el voleibol nacional. “Si no lo hacen, simplemente seguirán viendo desde la televisión como seguimos cayendo año a año”, concluyó.