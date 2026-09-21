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Asesinato de la ‘China’ Polo fue registrado en SINADEF como “muerte ignorada”

Medico legistas que evaluaron el cuerpo de la periodista confirmaron impactos de proyectil de arma de fuego, pero no el uso de un arma para atentar contra su vida

Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos
Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos| Foto: Chiclayo Noticias
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A pesar de que el atentado que acabó con la vida de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, quedó registrada en un video, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró la causa de su muerte como “ignorada”, por lo que ni siquiera fue reconocida como un asesinato.

La información, revelada por el analista de datos Juan Carbajal, tendría como consecuencia que el asesinato de la ‘China’ Polo no sea contabilizado como parte de las estadísticas oficiales de homicidios a nivel nacional, algo que el especialista consideró como un “subregistro de homicidios”

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Según indicó Carbajal, el registro de la periodista como victima fue realizado por médicos legistas, quienes confirmaron impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza de la mujer, pero el registro solo consigna shock neurogénico y laceración encefálica -daño a su cerebro-, sin mencionar el uso de un arma de fuego para el atentado en su contra.

Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego
Capturaron a presunto asesino de La China Polo: un extranjero con un arma de fuego

Arma del asesino pertenecía a un policía

Según la información policial, la pistola incautada a Luis Obispo Díaz, señalado como el autor del asesinato, figura como robada y pertenece al policía Christian Arévalo Calderón, quien denunció que había sido sustraída de su vivienda en Villa El Salvador, Lima, en noviembre de 2023, según RPP.

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El ciudadano venezolano fue capturado el mismo día del atentado y trasladado al hospital de Huaraz porque presentaba heridas aparentemente causadas por impactos de bala durante un presunto enfrentamiento con el equipo de seguridad de Aponte Polo.

‘China’ Polo señaló a Víctor Revoredo antes de atentado

Una semana antes de su asesinato, la periodista afirmó que venía siendo “hostigada” y “amedrentada”. Polo afirmó que había recibido tres llamadas desde el interior de diferentes establecimientos penitenciarios y que estas comunicaciones contenían advertencias sobre un supuesto ataque en su contra.

Polo vinculó estas comunicaciones con una supuesta orden atribuida al general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán. La periodista presentó esta acusación como parte de una denuncia que, según afirmó, ya había comunicado a las instancias correspondientes.

Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

“He recibido tres llamadas de diferentes penales. Así, señores, para que escuche todo el mundo (...), el señor Víctor Revoredo Farfán, con nombre y sin miedo. ¿A qué ha tenido tanto miedo? ¿A que le pidan un examen toxicológico, psicológico, examen de alcoholemia? Pues sí, señores, de tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor, Víctor Revoredo Farfán, ha ordenado un atentado contra mi persona. Qué casualidad que de tres penales diferentes me hayan llamado. Ya puse las denuncias en las entidades correspondientes (...)“, indicó la candidata al Gobierno Regional de Áncash y periodista.

Buen Gobierno pide al Mininter explicar acusación de ‘China Polo’ contra Revoredo

El Partido del Buen Gobierno pidió este domingo al Ministerio del Interior que ofrezca explicaciones públicas sobre las acusaciones formuladas por la candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, contra el general de la Policía Nacional (PNP) Víctor Revoredo antes de ser asesinada.

En un comunicado difundido en X, la agrupación liderada por el excandidato presidencial Jorge Nieto expresó su preocupación por el crimen y cuestionó al Gobierno por, según sostuvo, no haber explicado las denuncias que la periodista había realizado contra Revoredo, a quien acusó de haber “ordenado un atentado” en su contra.

¿Es cierto que estamos ante un narcoestado? ¿Es cierto que la orden fue dada por un alto mando policial? ¿Es verdad que esta muerte busca acallar denuncias sobre la corrupción policial? El Perú quiere respuestas. Basta de impunidad”, se lee en el pronunciamiento.

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