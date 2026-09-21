Juan Reynoso perdió en su debut con Necaxa y explicó las dificultades: “No es tan fácil, uno quisiera tener la pretemporada”

El estratega peruano analizó su estreno al frente de los ‘rayos’ y aseguró que confía en revertir la situación desde la próxima jornada. (Video: En Juego Deportes / Youtube)

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Juan Reynoso no pudo iniciar con un triunfo su nueva etapa en el fútbol mexicano. El técnico peruano debutó al mando de Necaxa con una derrota por 3-1 ante Atlético de San Luis, en un partido correspondiente a la novena fecha del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras el encuentro, el entrenador reconoció las dificultades de asumir un equipo en plena competencia y destacó la necesidad de levantar el ánimo de sus dirigidos.

El conjunto de Aguascalientes comenzó ganando con un gol de Julián Carranza, pero el cuadro local reaccionó y terminó remontando el marcador. Para Reynoso, el resultado no refleja todo lo mostrado por sus jugadores durante el partido, aunque reconoció algunos aspectos que deberán corregir.

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“Son esos partidos que una cosa es verlo de afuera como aficionado o analizarlo de afuera, y otra cosa es vivir la semana y estar ya en la competencia. Con sensaciones por momentos buenas, regulares y las malas. Está claro, después de un poco analizar ahorita con el cuerpo técnico, qué cosa hicimos bien, mal y bien y qué nos complicó San Luis”, sostuvo en conferencia de prensa después del encuentro.

El técnico también evitó caer en el pesimismo pese al resultado y pidió que sus jugadores mantengan una actitud positiva de cara a los próximos compromisos.

“No es un momento grato. No se pudo cambiar la inercia, que era un poco la idea, pero no todo es todo tan malo. Ahorita lo que menos podemos hacer es flagelarnos y seguir en la depresión que por resultados y en algún momento por rendimiento ha tenido el club. Hay que intentar levantar el ánimo, revertir la situación”, afirmó.

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Juan Reynoso perdió en su debut con Necaxa frente a San Luis en la Liga MX. Crédito: Agencias

Ya piensa en el siguiente partido

Juan Reynoso aseguró que el objetivo inmediato será aprovechar la próxima semana de entrenamientos para preparar el siguiente desafío, que será ante América. El DT peruano considera que contar con más días de trabajo le permitirá orientar mejor la metodología y corregir los errores observados ante San Luis.

“La predisposición ha sido el máximo. Hoy no alcanzó, mérito también de San Luis, pero los chicos tienen hambre de revancha y tenemos que apuntalar esa situación anímica. Obviamente, hoy veníamos a por un resultado positivo, pero la realidad marcó que no nos alcanzó”, señaló.

Asimismo, el extécnico de la selección peruana identificó algunos errores relacionados con la lectura del partido y la capacidad para sostener determinadas situaciones cuando el marcador estaba bajo control.

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“Hubo momentos puntuales donde nos faltó un poco de oficio, de lectura de los momentos del partido, lo teníamos controlado y no supimos sostener”, explicó.

Juan Reynoso debutó en Necaxa con una derrota por 3-1 en su visita a Atlético San Luis, y se ubica en el puesto 15 de la Liga MX. - créditos: Club Necaxa

“Uno quisiera tener la pretemporada”

Uno de los principales puntos mencionados por Reynoso fue el poco tiempo que ha tenido para trabajar con el plantel. El entrenador asumió el cargo con el torneo en marcha, por lo que no contó con una pretemporada para implementar desde cero sus ideas y evaluar la conformación del equipo.

“No es tan fácil. Uno quisiera tener la pretemporada, quisiera tomar las decisiones en la conformación del plantel. Pero creo que con la predisposición de los chicos y siendo creativos, humildes y todos inteligentes, vamos a revertir la situación”, manifestó.

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El técnico peruano cerró con optimismo respecto al futuro inmediato y aseguró que espera comenzar a cambiar el panorama desde la próxima jornada. “Yo tengo ilusión de que esto ya se empiece a revertir a partir de la otra semana, siendo muy puntuales en cosas que debemos mejorar”, concluyó.