Papa León XIV en Perú: Se reveló qué actividad realizará el santo padre en el Estadio Monumental

Comisión del Vaticano encargada de coordinar los viajes apostólicos del papa León XIV inspeccionará este martes 25 de agosto el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, en Ate.

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El papa León XIV tendrá un encuentro masivo con jóvenes en el Estadio Monumental de Ate durante su visita apostólica a Perú en noviembre. Monseñor Guillermo Elías, responsable de la comisión organizadora en Lima, adelantó la actividad, aunque el Vaticano aún no difundió la agenda completa para esa jornada.

Elías afirmó en el programa Diálogo de Fe, de RPP, que las coordinaciones avanzaron tras reuniones con una comisión llegada desde la Santa Sede. De acuerdo con su versión, el pontífice arribará el 11 de noviembre a las 17:00, procedente de Argentina, antes de iniciar sus compromisos institucionales en la capital peruana.

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Tras su llegada, León XIV sostendrá reuniones con la presidenta Keiko Fujimori, el cuerpo diplomático y otras autoridades, según el presidente de la comisión. “Va a llegar la parte oficial, el encuentro con la presidenta de la República, el cuerpo diplomático, todas las autoridades”, indicó Elías al describir actividades iniciales.

Al día siguiente, la agenda en Lima incluirá encuentros en el Palacio Arzobispal con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y consejos pastorales. Elías señaló que, después de un almuerzo y un descanso, el Santo Padre se trasladará al recinto de Ate para dialogar con asistentes jóvenes de distintas zonas del país peruano.

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El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus del mediodía en Castel Gandolfo, Italia, el domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Estadio Monumental será escenario del encuentro con jóvenes

El encuentro juvenil en el Estadio Monumental constituye la actividad anunciada para la tarde posterior a las reuniones eclesiales. Elías lo presentó como una cita abierta a la juventud y afirmó: “Tendremos el encuentro con todos los jóvenes en Ate”. No precisó el horario, el mecanismo de ingreso ni capacidad.

Sobre esos asuntos, el presidente de la comisión declaró durante la entrevista en Lima: “El papa va a iluminar el mundo laboral, el mundo del dolor, el mundo social; todo el tema de la corrupción va a ir dando luces el papa ante estas realidades que realmente necesitamos escucharlo”, sostuvo.

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El viaje apostólico contempla luego una escala en Chiclayo, de acuerdo con las declaraciones de Elías. La última jornada incluirá una eucaristía en la Base Aérea Las Palmas, donde la organización espera reunir a los fieles.

La comisión dividió los preparativos de la visita del papa León XIV en tres momentos: la etapa previa, la presencia del pontífice y el periodo posterior. Para la primera fase, las parroquias recibieron una guía pastoral dirigida a familias y jóvenes, basada en el método de ver, juzgar y actuar.

Elías explicó que las tres etapas de organización incluyen la preparación, la estadía del pontífice y el periodo posterior. La comisión trabaja con las parroquias para distribuir materiales y ordenar la participación. La información sobre accesos, horarios y desplazamientos quedará sujeta al programa que entregue Vaticano a mediados de setiembre.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, señaló que el itinerario oficial se conocerá desde el 15 de setiembre. También informó que la visita abarcará Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. El decreto gubernamental fija el 17 de noviembre como final, mientras la CEP citó la fecha 16.