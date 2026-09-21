Agenda completa del Papa León XIV en Perú: fechas, horarios y los cinco destinos que recorrerá del 11 al 16 de noviembre

El papa León XIV ofrece su audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

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El Papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026 para iniciar la etapa más extensa de su primer viaje apostólico a América del Sur, que lo llevará previamente por Uruguay y Argentina. Durante seis días —hasta el lunes 16 de noviembre—, el pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa en una visita de profundo significado personal: Robert Francis Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, obtuvo la ciudadanía peruana en 2015 y conoce de cerca la fe y la realidad pastoral del país que ahora lo recibirá como Papa.

La agenda oficial, difundida este lunes 21 de septiembre por el Vaticano, detalla actos litúrgicos, encuentros institucionales y desplazamientos en avión y helicóptero a lo largo de cinco regiones del país. La misa de cierre, el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas de Lima, podría contar con la presencia de la imagen del Señor de los Milagros, según informó el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima.

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El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al 47mo Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, en Rimini, Italia, el sábado 22 de agosto de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Miércoles 11 de noviembre: llegada y actos oficiales en Lima

León XIV partirá desde Buenos Aires a las 14.00 y aterrizará en la Base Aeronaval del Callao a las 17.30. Desde allí se trasladará al Palacio de Gobierno, donde a las 18.15 se realizará la ceremonia oficial de bienvenida, seguida a las 18.45 de una visita al presidente de la República. A las 19.45, el Papa se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

En la imagen de archivo, el papa León XIV. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Jueves 12 de noviembre: jornada pastoral en Lima

La segunda jornada comenzará a las 9.30 con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. A las 10.20, León XIV presidirá la Celebración de la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos sinodales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. A las 11.30, en la plaza de la Catedral, participará de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

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El momento de mayor convocatoria del día llegará a las 18.00, cuando el Papa encabece una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima, una de las citas más esperadas de toda la visita. La jornada cerrará con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica a las 20.00.

La posibilidad de que el Papa León XIV visite el Monumental está siendo evaluada por Universitario. Antonio García Pye reconoció que el tema existe, pero prefirió no revelar información.

Viernes 13 de noviembre: misa masiva en las Pampas de Pimentel

León XIV saldrá de Lima a las 7.40 con destino a Chiclayo, donde aterrizará en la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” a las 9.10. A las 10.30 celebrará una santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, en la región de Lambayeque, que se perfila como la celebración litúrgica más masiva de toda su estadía en el país.

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Por la tarde, a las 12.40, realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. A las 16.30 se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, y a las 17.45 mantendrá un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo”. La jornada concluirá con una cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio “Santo Toribio de Mogrovejo” a las 19.00.

Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)

Sábado 14 de noviembre: Santa Cruz de Succhabamba y el Año Jubilar

La jornada comenzará a las 8.00 con el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. A las 9.10, el Papa partirá en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, donde aterrizará a las 9.50. A las 11.00 celebrará una santa misa en la explanada local. Prevost solía visitar ese rincón de los Andes cada septiembre para la festividad del Señor del Costado, patrono de la provincia.

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Tras regresar en helicóptero a Chiclayo a las 14.00, el Papa presidirá a las 17.30 un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de la clausura del Año Jubilar que conmemora los 300 años de la canonización del santo. Santo Toribio murió en la localidad de Zaña, en Lambayeque, en 1606.

Domingo 15 de noviembre: Cusco y la Amazonía

La jornada más intensa del viaje comenzará a las 7.50 con la salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco. A las 10.00 llegará al Aeropuerto Internacional “Alejandro Velasco Astete” y media hora después se dirigirá al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular. A las 11.45 rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

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A las 13.05, el Papa volará hacia Pucallpa, capital de la región Ucayali, en el corazón de la Amazonía peruana. Llegará a las 14.30 al aeropuerto “Capitán FAP David Abensur Rengifo” y a las 15.00 se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. A las 16.45 celebrará una santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Partirá de regreso a Lima a las 19.05 y llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 20.20.

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

Lunes 16 de noviembre: despedida y regreso a Roma

En el último día de su visita al Perú, León XIV comenzará la mañana a las 8.30 con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10.30 presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, Lima. El cardenal Castillo confirmó que se evalúa la presencia de la imagen del Señor de los Milagros en esa celebración.

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A las 13.15 se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. El avión pontificio partirá a las 13.45 y llegará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10.25.