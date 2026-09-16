Perú

Papa León XIV: assí se elaboró durante 25 días la estola que artesanos de Monsefú preparan para el sumo pontífice

La prenda mide 2,50 metros de largo y 15 centímetros de ancho, y fue completada con bordado y forrado. La pieza combina motivos de la cultura mochica con símbolos vinculados a la Iglesia

La pieza fue elaborada durante 25 días mediante una técnica de tejido a telar, seguida de trabajos de bordado y forrado (Créditos: Exitosa)
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Una pieza que reúne tradición, identidad cultural y símbolos de la fe católica fue elaborada por artesanos de Monsefú como homenaje al papa León XIV. Se trata de una estola tejida y bordada completamente a mano que será entregada a la Diócesis de Chiclayo, con la expectativa de que llegue posteriormente a manos del pontífice durante su próxima visita a Lambayeque.

El maestro artesano Jesús Ayasta Caicedo, representante del Taller Arte Surimana, explicó a Exitosa que la prenda fue confeccionada especialmente para esta ocasión y reúne elementos característicos de la cultura mochica junto con motivos vinculados a la Iglesia católica. La propuesta busca representar, mediante el trabajo manual, parte de la identidad del norte peruano.

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“Es un trabajo único, artesanal, con los motivos de la cultura mochica, de nuestra tradición, con los símbolos de la Iglesia católica”, señaló Ayasta durante la entrevista. Según detalló, la intención es que el obsequio sea recibido por el Obispado de Chiclayo para su posterior entrega al papa León XIV.

La confección de la estola tomó alrededor de 25 días y comenzó mediante una técnica de tejido a telar - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
La confección de la estola tomó alrededor de 25 días y comenzó mediante una técnica de tejido a telar - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Una pieza confeccionada durante 25 días

La elaboración tomó alrededor de 25 días y comenzó desde cero mediante una técnica de tejido a telar. El proceso incluyó distintas pruebas y modelos antes de definir el diseño definitivo. La creación tiene 2,50 metros de largo y 15 centímetros de ancho, y posteriormente pasó por labores de bordado y forrado para completar su acabado.

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El representante de Arte Surimana explicó que la confección buscó resaltar elementos de la iconografía mochica, uno de los principales referentes culturales de Lambayeque. Así, la propuesta incorpora parte del legado histórico de la región en una prenda destinada a una autoridad de la Iglesia católica.

La selección de estos motivos también guarda relación con el vínculo del pontífice con la zona norte del país. León XIV ejerció como obispo de Chiclayo antes de asumir el pontificado, por lo que los creadores consideraron significativo incorporar referencias propias de la localidad.

Artesanos de Monsefú confeccionaron una estola completamente a mano como homenaje al papa León XIV - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
Artesanos de Monsefú confeccionaron una estola completamente a mano como homenaje al papa León XIV - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Monsefú prepara otros obsequios

La iniciativa no se limita a esta pieza. Ayasta explicó que otros talleres del distrito participaron en la preparación de presentes destinados a la autoridad eclesiástica. Entre ellos figuran pañuelos, un camino de mesa y una camisa bordada a mano por una artesana local.

“Todos estos trabajitos hechos a mano serán puestos a disposición del Obispado de Chiclayo”, indicó el entrevistado. La participación de varios creadores permite mostrar distintas técnicas que todavía forman parte de la actividad artesanal de Monsefú.

Los talleres también elaboraron recuerdos para los visitantes que lleguen a Lambayeque. Se trata de productos inspirados en la identidad local que podrán ser adquiridos por turistas nacionales y extranjeros interesados en llevarse una pieza representativa del norte peruano.

Para Ayasta, el homenaje trasciende el trabajo realizado por su propio taller. Durante sus declaraciones a Exitosa, sostuvo que la confección representa el aporte de los artesanos y de la población de Monsefú y Lambayeque.

La entrega quedará en manos de la Diócesis de Chiclayo

La pieza deberá ser entregada primero a la Diócesis de Chiclayo, institución que determinará posteriormente el mecanismo para hacerla llegar al pontífice. Los artesanos esperan que pueda ser recibida durante alguna de las actividades programadas con motivo de su próxima visita a Lambayeque.

De concretarse ese momento, una creación elaborada con técnicas tradicionales de Monsefú llegará como representación de la cultura lambayecana. El trabajo reúne así elementos de la herencia mochica, la artesanía local y la tradición católica en un homenaje preparado especialmente para León XIV.

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