Perú

Paola Villegas anhela su primer título en Brasil: clasificó a semifinales del Campeonato Paulista con Pinheiros

La líbero peruana sigue destacando en el vóley brasileño, volvió a ser titular y dio un importante paso junto a su equipo en el inicio de la temporada

Paola Villegas clasificó a semifinales del Campeonato Paulista con Pinheiros.
Paola Villegas clasificó a semifinales del Campeonato Paulista con Pinheiros. Crédito: Pinheiros
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Paola Villegas continúa dando pasos importantes en su primera experiencia internacional. La voleibolista peruana volvió a ser titular con EC Pinheiros y fue parte del triunfo por 3-1 sobre Asociación Realizar, resultado que le permitió al conjunto ‘azul y negro’ avanzar a las semifinales del Campeonato Paulista de Vóley Femenino 2026.

La escuadra que tiene a Villegas en sus filas necesitó cuatro sets para quedarse con una victoria que terminó sellando su clasificación entre los cuatro mejores del certamen. Los parciales fueron 25-12, 26-24, 30-32 y 25-17, en un encuentro que tuvo momentos de dominio y también de bastante tensión.

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La presencia de la líbero peruana en el sexteto inicial representa otro avance dentro de su proceso de adaptación al vóley brasileño. La exjugadora de la Universidad San Martín y Olva Latino recibió nuevamente la confianza del comando técnico para afrontar un duelo determinante y respondió siendo parte de una jornada que terminó con el boleto a la siguiente ronda.

Desde su llegada a Brasil, Paola Villegas viene trabajando para ganarse un espacio en una competencia de mayor exigencia y nivel. Su presencia cada vez más frecuente entre las titulares refleja ese proceso de adaptación, justo cuando Pinheiros afronta una etapa decisiva de la temporada.

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Ahora, la clasificación le abre una nueva posibilidad de seguir creciendo en el torneo y acercarse a la pelea por el trofeo. Para la peruana, el siguiente reto será mantener la regularidad que viene mostrando y continuar consolidándose dentro del equipo paulista.

Paola Villegas celebrando en medio de la victoria de Pinheiros y clasificación a semifinales del Campeonato Paulista de Vóley.
Paola Villegas celebrando en medio de la victoria de Pinheiros y clasificación a semifinales del Campeonato Paulista de Vóley. Crédito: Pinheiros

¿Cuándo juega las semifinales Paola Villegas?

Pinheiros no tendrá mucho tiempo para celebrar su clasificación, pues ya tiene definido el siguiente desafío. El equipo paulista se enfrentará a Sesi Bauru este miércoles 23 de septiembre desde las 5:00 p. m. (hora peruana), en busca de un lugar en la gran final del campeonato.

El duelo pondrá nuevamente a prueba al elenco ‘azul y negro’, que llega con la confianza de haber superado a Asociación Realizar en cuatro sets. Esta vez, tendrá enfrente a un rival que exigirá máxima concentración desde el primer punto.

Para la voleibolista peruana también será una nueva vitrina en su primera temporada en Brasil. Luego de volver a aparecer como titular en un partido determinante, buscará repetir esa condición y contribuir para que su equipo dé otro paso rumbo a la pelea por el título paulista.

El sueño de consolidarse en Brasil

La actualidad de la líbero peruana está relacionada con uno de los objetivos que se planteó desde su llegada al país vecino. En una entrevista pasada con ‘Central Vóley’, Villegas explicó que su primera meta era ganarse un lugar dentro del sexteto titular y, posteriormente, buscar reconocimiento entre las mejores jugadoras de su posición.

“Mi meta a corto plazo es seguir como titular en el equipo, creo que ya me están considerando en el sexteto titular y mi objetivo ahora es mantenerme. Luego sería estar entre las mejores líberos tanto de la Copa Paulista como de la Superliga”, explicó.

La líbero peruana atraviesa su primera experiencia internacional con Pinheiros y explicó cómo se concretó su llegada al vóley brasileño. (Video: Central Vóley)

Sus últimas actuaciones le permiten acercarse a ese propósito. La peruana volvió a iniciar un partido importante y fue parte del plantel que consiguió superar una eliminatoria complicada para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

El camino, sin embargo, recién comienza. Además del Campeonato Paulista, la temporada brasileña tendrá nuevos desafíos para la deportista nacional, quien apunta a continuar creciendo y ganarse un espacio dentro de una competencia con varias de las principales figuras del vóley sudamericano.

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