Perú

La locura del king kong papal: dulce chiclayano con la silueta de León XIV se agota en su primer día de lanzamiento

El producto fue lanzado el 14 de septiembre por el cumpleaños número 71 del papa León XIV. La línea también incluye alfajores con la cúpula de la Basílica de San Pedro

Retrato de un pontífice con vestimenta blanca a la izquierda y varios dulces con forma de figura papal alineados en una mesa metálica a la derecha.
Una composición gráfica presenta el retrato del papa León XIV junto a varios dulces tradicionales de king kong moldeados con su figura sobre una superficie metálica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Chiclayo, una propuesta vinculada a la gastronomía local llamó la atención por su presentación dedicada al papa León XIV. Se trata de “Dulce Bendición”, un king kong elaborado con galletitas y manjar blanco que incorpora la silueta del pontífice en su diseño.

El producto salió a la venta el 14 de septiembre y el primer lote quedó agotado durante su jornada de lanzamiento. La propuesta surgió como una forma de asociar un dulce tradicional de Lambayeque con la celebración por el cumpleaños número 71 del papa León XIV.

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La elaboración se realiza en una fábrica de Chiclayo, donde el manjar blanco pasa por un control de calidad antes de incorporarse al relleno de las galletas. El diseño de la presentación incluye la figura del pontífice y forma parte de la propuesta comercial de la empresa King Kong Real.

Además del king kong, la empresa presentó alfajores con una representación de la Basílica de San Pedro. Estos productos también forman parte de la línea especial creada para esta ocasión y se ofrecen al público desde 5 soles.

Producción del king kong con la figura del pontífice

El representante de King Kong Real, Efraín Macasi, explicó a RPP que la producción inicial incluyó 500 unidades de king kong con manjar blanco y la silueta del papa León XIV. La misma jornada contempló otras 500 unidades de alfajores redondos con la cúpula de la Basílica de San Pedro y la imagen de la marca.

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Macasi detalló que el relleno corresponde al manjar blanco tradicional utilizado para este tipo de postre. Según explicó, la propuesta busca relacionar el producto con la ciudad de Chiclayo y con Lambayeque.

El proceso mostrado incluye el trabajo de los operarios encargados de dar forma a las piezas antes de incorporar el relleno. La presentación final utiliza el nombre “Dulce Bendición” y fue puesta a disposición del público desde el lanzamiento.

“Dulce Bendición” llegó a las tiendas desde 10 soles

Un dulce horneado con la figura caricaturizada de un papa junto a la fotografía de un pontífice sonriente vestido de blanco.
Un dulce tradicional de tipo king kong con la silueta del papa León XIV se muestra junto a una imagen del pontífice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El representante de la empresa informó que el nuevo producto tendría un precio inicial de 10 soles en su tienda física. El establecimiento se encuentra en Manuel María Ísalas 640, a media cuadra de la avenida Balta y a una cuadra del parque principal, según los datos proporcionados durante la presentación.

La propuesta comercial combina el formato tradicional del king kong con un diseño específico para la ocasión. Las galletas y el manjar blanco mantienen la composición del dulce, mientras que la silueta del papa León XIV constituye el elemento distintivo de esta edición.

El primer lote producido para el lanzamiento quedó agotado, de acuerdo con la información proporcionada sobre la recepción inicial del producto. La empresa también contempla ampliar el volumen de fabricación para atender pedidos fuera de Lambayeque.

Empresa proyecta producir hasta 1.000 unidades diarias

La Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso aprobó por unanimidad los dictámenes que declaran de interés nacional a la panadería artesanal y al dulce King Kong de Lambayeque. (Andina)
La Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso aprobó por unanimidad los dictámenes que declaran de interés nacional a la panadería artesanal y al dulce King Kong de Lambayeque. (Andina)

Tras el agotamiento del primer lote, la empresa anunció una proyección de producción mayor para noviembre. El objetivo contempla fabricar entre 500 y 1.000 unidades de “Dulce Bendición” cada día, debido a que la distribución del producto se realiza a nivel nacional.

La ampliación prevista también responde al alcance de la distribución comercial del producto. De esta forma, la empresa busca incrementar la fabricación respecto del volumen elaborado durante la presentación inicial.

La línea especial incluye una segunda propuesta basada en alfajores pequeños con el diseño de la Basílica de San Pedro. Estos productos fueron elaborados junto con las primeras unidades del king kong y forman parte de la oferta vinculada a la celebración del cumpleaños del pontífice.

Según la información, los alfajores pueden adquirirse desde 5 soles. Su diseño incorpora la representación de la cúpula de San Pedro y la imagen de la marca King Kong Real.

La empresa presentó ambas alternativas como productos diferenciados dentro de su oferta: el king kong con la silueta del papa León XIV y los alfajores con el diseño de la Basílica de San Pedro.

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