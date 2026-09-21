Perú

Papa León XIV en Perú: esta es la agenda oficial en Lima, horarios y actividades del sumo pontífice

La programación incluye encuentros con autoridades, obispos, jóvenes y representantes de la sociedad civil, además de una celebración religiosa en la Base Aérea de Las Palmas

Agenda oficial del papa León XIV a menos de dos meses de sus visita| Foto: Vatican News
Agenda oficial del papa León XIV a menos de dos meses de sus visita| Foto: Vatican News/Promperu
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Cada vez está más cerca la visita del papa León XIV a Perú, a menos de dos meses se hizo oficial la agenda del sumo pontífice. Su estadía en el territorio peruano comenzará el miércoles 11 de noviembre de 2026, tras una escala previa en Buenos Aires y Luján, y tendrá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El itinerario prevé encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes, comunidades amazónicas y fieles de distintas regiones del país.

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En Lima, el pontífice llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 17:30 del 11 de noviembre. La capital concentrará la bienvenida oficial, reuniones con autoridades y actos religiosos antes de que el papa continúe su recorrido por otras ciudades peruanas.

La Iglesia peruana prepara el regreso de León XIV: habrá una serie de programas | Foto: Captura de pantalla del Arzobispado de Lima
La Iglesia peruana prepara el regreso de León XIV: habrá una serie de programas | Foto: Captura de pantalla del Arzobispado de Lima

Agenda oficial del papa León XIV en Lima

  • El miércoles 11 de noviembre, a las 18:15, se realizará la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Media hora después, el papa tiene prevista una visita con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.
  • La jornada concluirá a las 19:45 con una reunión con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Allí está previsto un discurso del Santo Padre.
  • El jueves 12 de noviembre, la agenda continuará a las 9:30 con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. A las 10:20 participará de una celebración de la hora media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.
  • A las 11:30 se desarrollará un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral. El programa contempla una intervención del papa.
  • La actividad masiva de esa jornada será a las 18:00, con una vigilia de oración junto a jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima. El itinerario indica que el pontífice ofrecerá un discurso. A las 20:00 cenará con los obispos en la Nunciatura Apostólica.
  • Luego de sus visitas a Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el papa volverá a Lima el domingo 15 de noviembre a las 20:20, cuando llegará a la Base Aeronaval del Callao procedente de la ciudad amazónica.
  • El lunes 16 de noviembre será su última jornada en Perú. A las 8:30 visitará a los trabajadores y ciudadanos de la casa de recepción Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Dos horas más tarde celebrará una misa en la Base Aérea de Las Palmas, donde pronunciará la homilía.
  • A las 13:15 se realizará la ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao. El vuelo de regreso a Roma partirá a las 13:45 p.m.
El papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.
El papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.

Perú se prepara para recibir al sumo pontífice

El documental ‘León XIV vuelve a casa’ muestra los preparativos de la Iglesia peruana para la visita del papa León XIV al país. A través de testimonios, recorridos por lugares vinculados con su misión pastoral y reportes desde las diócesis, la serie reconstruye el vínculo de Robert Prevost con el Perú antes de su llegada al Vaticano.

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El primer episodio se centra en Chiclayo, diócesis donde fue obispo, e incluye relatos de personas que lo conocieron durante esa etapa. También presenta Zaña, localidad que el pontífice tiene previsto visitar en el marco de las celebraciones por el tricentenario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

Cada capítulo lo podrás visualizar a través del canal de YouTube del Arzobispado de Lima.

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