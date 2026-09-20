‘León XIV vuelve a casa’: la serie del Arzobispado de Lima ante la próxima visita del Papa al Perú

El Arzobispado de Lima difundirá contenidos semanales sobre la organización previa a la visita, prevista entre los días 11 y 16| Video: Arzobispado de Lima

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El Arzobispado de Lima anunció el estreno de ‘León XIV vuelve a casa’, una serie de programas dedicada a la próxima visita del papa León XIV al Perú. La producción buscará mostrar los preparativos de la Iglesia peruana ante el reencuentro con el pontífice, quien desarrolló parte de su misión pastoral en el país antes de asumir funciones en el Vaticano.

Faltan 51 días para el regreso del Santo Padre y su estadía está prevista entre el 11 y el 16. La futura presencia de León XIV en el Perú ha generado expectativa entre comunidades católicas de distintas regiones, en particular en el norte del país, donde el pontífice mantuvo una relación pastoral durante años.

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El ciclo dominical por YouTube reunirá información y testimonios sobre la expectativa de los fieles ante la próxima estadía del Santo Padre| Foto: Captura de pantalla del Arzobispado de Lima

¿Dónde visualizar los capítulos de la serie?

La serie se emitirá todos los domingos a través de YouTube y reunirá información sobre la organización pastoral, las actividades previstas y las expectativas de los fieles ante la llegada del Papa.

Juan José Dioses, director de comunicaciones de la institución eclesiástica, señaló que serán un total de cinco episodios que se transmitirán de manera gratuita. En estos capítulos se dará voz a diversos representantes de la iglesia de Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima.

La Iglesia peruana prepara el regreso de León XIV: habrá una serie de programas | Foto: Captura de pantalla del Arzobispado de Lima

Como se recuerda. en su primer discurso como Papa, León XIV hizo referencia al Perú, un país al que ha mencionado como parte de su trayectoria dentro de la Iglesia. Antes de su elección como sumo pontífice, el papa Francisco lo convocó para encabezar el Dicasterio para los Obispos.

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¿Cuándo se estrenará el primer capítulo?

La serie “León XIV vuelve a casa” se estrenará este domingo 20 de septiembre a las 19:00 a través del canal de YouTube del Arzobispado de Lima. A partir de esa fecha, el espacio emitirá un nuevo episodio cada domingo, con contenidos sobre los preparativos de la Iglesia peruana para la visita del pontífice.

El primer capítulo estará dedicado a la diócesis de Chiclayo, donde Robert Prevost ejerció como obispo y mantiene vínculos con la comunidad local. El programa recogerá testimonios de personas que lo acompañaron durante esa etapa e incluirá una visita a Zaña.

El ciclo dominical por YouTube reunirá información y testimonios sobre la expectativa de los fieles ante la próxima estadía del Santo Padre. Este es el equipo detrás de la serie| Foto: Arzobispado de Lima

¿Dónde será la misa del Papa León XIV en Lima?

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, informó que la misa multitudinaria con la que el papa León XIV cerrará su visita al Perú se realizará el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Durante esa celebración, la Iglesia evalúa la presencia de la imagen del Señor de los Milagros.

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Castillo señaló que se efectúan las coordinaciones para trasladar el anda hasta la base aérea mediante el Nazareno Móvil. José Luis Toledo, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, confirmó que la agrupación inició contactos con las empresas que apoyan sus procesiones, a la espera de las indicaciones oficiales para organizar el recorrido.

De concretarse, la presencia de la imagen repetiría lo ocurrido el 21 de enero de 2018, cuando el Señor de los Milagros fue llevado a la Base Aérea Las Palmas para la misa que presidió el papa Francisco durante su visita al Perú.