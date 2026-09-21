Caso Liceo Naval: adolescentes internados en Maranguita recibirán visita de sus padres dos veces al mes

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Los seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise permanecerán internados durante cuatro meses en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Durante ese periodo, sus padres podrán visitarlos dos veces al mes, según la información difundida por el programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión.

Los menores llegaron al centro juvenil el viernes cerca de la medianoche, bajo custodia policial y con la presencia de representantes del Ministerio Público. La medida fue ordenada por el Tercer Juzgado de Familia, en el marco de las diligencias abiertas por el caso.

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La permanencia en Maranguita implica un régimen de internamiento sujeto a controles y restricciones. Las visitas familiares serán dos veces por mes, mientras las autoridades continúan con la investigación sobre los hechos denunciados dentro de un bus vinculado a actividades del colegio.

Además, el fin de semana se revelaron nuevas imágenes de un grupo de menores que acudió a un chifa después del episodio investigado. En las imágenes se observa a los adolescentes compartiendo alimentos, mientras el estudiante presuntamente agraviado recibía atención médica en una clínica junto a su madre.

Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal| Foto: Andina

El abogado de la familia del adolescente de 16 años anunció que solicitará la incorporación de esas grabaciones a la investigación. La defensa considera que el material podría aportar elementos para reconstruir lo ocurrido antes y después de la presunta agresión.

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Padres cuestionaron la respuesta de las autoridades

La denuncia también reabrió cuestionamientos de padres de familia sobre episodios previos en el Liceo Naval. La agresión del menor de 15 años evidenció que existió diversos casos, pero que era omitidos, según testimonios de las autoridades educativas.

Varios padres realizaron una marcha en los alrededores del colegio para expresar su respaldo al estudiante afectado y reclamar respuestas de las autoridades. Los asistentes sostuvieron que habían presentado quejas con anterioridad y que estas no recibieron una atención oportuna.

El Indecopi ya investiga el caso de agresión sexual del Liceo Naval Almirante Guise. ¿El colegio se aseguró de proteger al alumno? - Crédito Liceo Naval

Marina rechaza violencia sexual y señala que revisará norma

La Marina de Guerra del Perú expresó su rechazo a la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise y manifestó su respaldo al adolescente afectado y a su familia. En un comunicado firmado por el comandante general, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, la institución sostuvo que el episodio vulneró los principios de protección, dignidad y bienestar que deben regir la formación de los alumnos.

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El pronunciamiento reconoció la necesidad de detectar fallas y aplicar correcciones. Por ello, anunció una evaluación de las normas que rigen en todos los liceos navales del país, con el propósito de reforzar la convivencia escolar y prevenir situaciones que pongan en riesgo a los estudiantes.

“Con dolor, humildad y entereza se identifican los errores. Nuestra obligación es aprender de ellos y corregir cuando sea necesario. Por ello, se han dispuesto acciones concretas para el análisis y revisión de las normas”, se lee en la misiva.

Mientras tanto, la Fiscalia de la Nación considera que durante estos cuatro meses culminará con la investigación.