‘China’ Polo: bancada de Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo

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La diputada de la bancada de Juntos por el Perú, Svieta Fernández, anunció que su grupo parlamentario presentará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, a quien se acusa de no tener la capacidad para conducir el sector ante el agravamiento de la violencia letal y la falta de protección a Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, quien fue asesinada durante una actividad de campaña el 19 de septiembre.

La iniciativa, que se presentó hoy, plantea que la continuidad del titular del Ministerio del Interior debe evaluarse por el aumento de los asesinatos, los resultados expuestos durante una interpelación y la respuesta estatal frente a un riesgo que, según sus promotores, ya había sido advertido.

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La diputada de Juntos por el Perú, Svieta Fernández, afirmó en su cuenta de X que hasta agosto se registraron 1.499 homicidios, un promedio de seis muertes por día. También mencionó el asesinato de la periodista ‘China’ Polo y cuestionó: “¿Ese es el gobierno del orden de Keiko Fujimori? ¿O es del Kaos?”.

Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos| Foto: Chiclayo Noticias

Galarreta respalda gestión del ministro del Interior

El vicepresidente del Perú y titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta defendió la permanencia del ministro del Interior, César Astudillo, frente a los cuestionamientos de bancadas de oposición, quienes expresaron sus críticas por la inseguridad.

El titular de la PCM sostuvo que las organizaciones criminales buscan desacreditar la acción estatal. “Van a atacar, van a querer generar una sensación de que no se puede, que el Estado es inútil”, afirmó en una entrevista con Exitosa.

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Galarreta señaló que el sector Interior registra 135 operaciones y planteó que las críticas al ministro no resolverán el problema. “Hay gente que con justa razón cuestiona y están también los que usan políticamente y los tontos útiles que caen en querer bajar a un ministro de una vez”, dijo en referencia a la intención de las bancadas de oposición de promover una censura contra el titular del Mininter.

Ministro Galarreta: “El sistema no funcionó”

Galarreta también admitió que “el sistema no funcionó” tras el asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash conocida como ‘China’ Polo, luego de que la comunicadora alertara ante diferentes instancias que había recibido amenazas de muerte.

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En una entrevista con Exitosa, Galarreta abordó la pregunta sobre el atentado contra la comunicadora no como consecuencia de un manejo de la inseguridad, sino que lo que él denominó “problemas estructurales serios” entre los que mencionó temas como salud, educación, infraestructura, entre otros.

“El Perú tiene serios problemas estructurales a los que estamos enfrentándolo desde el día uno. La seguridad es el principal y es el primero, digamos, que está en agenda. Pero definitivamente lo que estamos viendo nosotros como gobierno, el gobierno de la presidente Fujimori, es encontrar esos puntos que tú has señalado (...)”, afirmó el titular de la PCM.

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Durante la conversación, Galarreta coincidió en que no hubo respuesta por parte del Estado ante los pedidos de la ‘China’ Polo por seguridad para su vida incluso en momentos en los que ya había denunciado públicamente un presunto intento de atentar contra su seguridad.