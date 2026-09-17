Papa León XIV podría recibir al Señor de los Milagros en su misa del 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas de Lima

Posible encuentro: el Señor de los Milagros podría acompañar al papa León XIV durante la misa del 16 de noviembre. Composición: Infobae

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El papa León XIV podría recibir al Señor de los Milagros durante la misa que ofrecerá en Lima el próximo 16 de noviembre. La posibilidad surgió durante la conferencia de prensa de la Hermandad del Señor de los Milagros, donde se presentó la programación oficial de octubre y se informó sobre los preparativos vinculados a la presencia de la imagen durante la visita pontificia.

La celebración está prevista para la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, y sería la última actividad del pontífice en territorio peruano. La propuesta contempla que las andas completas del Señor de los Milagros lleguen hasta el lugar para acompañar la ceremonia.

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El cardenal Carlos Castillo explicó durante la conferencia que la intención es contar con la imagen junto al papa y que la organización de su traslado requiere coordinación con la Hermandad. También mencionó la posibilidad de incorporar a la Virgen de Copacabana en este encuentro, en el marco del año dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo.

La participación del Señor de los Milagros todavía requiere la coordinación correspondiente para definir el traslado y la presencia de los hermanos cargadores. El mayordomo general de la Hermandad, José Luis Toledo Zapata, señaló que la organización permanece a la espera de la formalización del pedido.

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La imagen sería trasladada hasta Las Palmas

La celebración está prevista en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, y sería la última actividad del pontífice en Perú.

José Luis Toledo Zapata explicó que la Hermandad está preparada para movilizar las andas hasta la Base Aérea Las Palmas mediante el Nazareno Móvil. El traslado requerirá establecer previamente la fecha y las condiciones para la participación de los integrantes de la organización.

“Nosotros como hermandad estamos listos a que nos oficialicen ese ese pedido para trasladar la imagen en un día determinado de vía el Nazareno móvil hasta Las Palmas para que esté presente en la misa final”, señaló Toledo Zapata durante la conferencia.

El cardenal Carlos Castillo también planteó que la presencia del Señor de los Milagros cuente con una participación amplia de la Hermandad. Según explicó durante su intervención, se prevé la presencia de unos cinco mil hermanos para apoyar la organización de la misa.

Además del Señor de los Milagros, el cardenal Carlos Castillo informó sobre la intención de incorporar a la Virgen de Copacabana. La referencia se relaciona con el aniversario de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo y con la historia de esta advocación en Lima.

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Castillo explicó que la Virgen de Copacabana acompañó a Santo Toribio en un episodio relacionado con los habitantes indígenas de San Lázaro. Según su relato, el santo dispuso que la imagen recibiera un espacio propio en la ciudad y posteriormente ordenó la construcción del templo de Copacabana.

Por ese vínculo histórico, el arzobispo de Lima planteó que la Virgen acompañe al Señor de los Milagros durante las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV.

El antecedente de la visita de Francisco

(AFP)

La presencia del Señor de los Milagros en una misa papal cuenta con un antecedente reciente. En enero de 2018, durante la visita del papa Francisco al Perú, la imagen estuvo presente en la celebración multitudinaria realizada en la Base Aérea Las Palmas.

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La eventual participación en noviembre de 2026 repetiría ese escenario con el actual pontífice, aunque la formalización del traslado y los detalles de la participación de la Hermandad todavía requieren coordinación.

Durante la conferencia, el cardenal Castillo vinculó esta preparación con la visita de León XIV y señaló que octubre será un periodo previo de preparación para el encuentro con el pontífice.

La misa está prevista para el 16 de noviembre

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, informó previamente que la misa multitudinaria de León XIV en Lima está programada para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. La actividad figura como el último acto del pontífice en el Perú dentro de su visita prevista desde el 11 de noviembre.

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La hora de la celebración todavía no está definida. El canciller señaló que la organización evalúa un horario temprano debido a las condiciones climáticas previstas para noviembre.

La eventual presencia del Señor de los Milagros se suma a los preparativos de esta celebración, mientras la Hermandad concentra durante octubre su actividad en los cinco recorridos procesionales previstos para el mes morado.