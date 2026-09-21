Ministro Luis Galarreta sobre el asesinato de la ‘China’ Polo: “El sistema no funcionó”

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El vicepresidente del Perú y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, admitió que “el sistema no funcionó” tras el asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash conocida como ‘China’ Polo, luego de que la comunicadora alertara ante diferentes instancias que había recibido amenazas de muerte.

En una entrevista con Exitosa, Galarreta abordó la pregunta sobre el atentado contra la comunicadora no como consecuencia de un manejo de la inseguridad, sino que lo que él denominó “problemas estructurales serios” entre los que mencionó temas como salud, educación, infraestructura, entre otros.

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“El Perú tiene serios problemas estructurales a los que estamos enfrentándolo desde el día uno. La seguridad es el principal y es el primero, digamos, que está en agenda. Pero definitivamente lo que estamos viendo nosotros como gobierno, el gobierno del presidente Fujimori, es encontrar esos puntos que tú has señalado (...)”, afirmó el titular de la PCM.

Durante la conversación, Galarreta coincidió en que no hubo respuesta por parte del Estado ante los pedidos de la ‘China’ Polo por seguridad para su vida incluso en momentos en los que ya había denunciado públicamente un presunto intento de atentar contra su vida.

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Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos| Foto: Chiclayo Noticias

Gobierno cambió asignación de generales de la Policía

Entre las acciones del Gobierno durante las últimas horas, el retiro del general Víctor Revoredo como jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) fue uno de los más llamativos pues, según uno de los últimos videos publicados por la periodista Susy Aponte Polo, él habría ordenado que se haga un atentado.

Respecto al cambio en los altos mandos policiales, Galarreta afirmó que el Gobierno cambió a 25 generales, aunque el titular de la PCM indicó que estas modificaciones no corresponde a temas coyunturales. “Nada es provocado por nada. Nosotros no avanzamos ni por presión ni por un tema y un escándalo”, afirmó.

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El jefe del gabinete sostuvo que la seguridad es la primera prioridad de la administración que denominó “el gobierno del presidente Fujimori”. También mencionó la educación, la salud y la infraestructura como problemas estructurales del país, y citó como ejemplo los cortes de carreteras tras el desprendimiento de una parte de un cerro.

Galarreta respalda gestión del ministro del Interior

El vicepresidente del Perú Luis Galarreta defendió la permanencia del ministro del Interior, César Astudillo, frente a los cuestionamientos de bancadas de oposición, quienes expresaron sus críticas por la inseguridad.

El titular de la PCM sostuvo que las organizaciones criminales buscan desacreditar la acción estatal. “Van a atacar, van a querer generar una sensación de que no se puede, que el Estado es inútil”, afirmó en una entrevista con Exitosa.

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Galarreta señaló que el sector Interior registra 135 operaciones y planteó que las críticas al ministro no resolverán el problema. “Hay gente que con justa razón cuestiona y están también los que usan políticamente y los tontos útiles que caen en querer bajar a un ministro de una vez”, dijo en referencia a la intención de las bancadas de oposición de promover una censura contra el titular del Mininter.