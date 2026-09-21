Perú

Miguel Torres defiende a César Astudillo y pide al Congreso priorizar herramientas contra el crimen antes que la censura

El presidente de la Cámara de Senadores cuestionó la moción impulsada por Juntos por el Perú y reclamó que el Parlamento priorice la delegación de facultades al Ejecutivo para combatir la criminalidad

El presidente del Congreso, Miguel Torres, arremetió contra la bancada de Juntos por el Perú por impulsar una moción de censura contra el ministro del Interior. Torres los acusó de ser 'muy rápidos para interpelar y censurar', pero lentos para otorgar la delegación de facultades que, según él, es crucial para la lucha contra la delincuencia | Canal N
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El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, cuestionó el anuncio de Juntos por el Perú de impulsar una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la candidata regional y periodista Susy Aponte, y exigió al Parlamento concentrarse en aprobar la delegación de facultades que el Ejecutivo reclama para combatir la criminalidad.

En declaraciones a la prensa, Torres reconoció que la Cámara de Diputados tiene la atribución de debatir una eventual censura, pero advirtió que la oposición ha actuado con excesiva celeridad en sus cuestionamientos al titular del Interior. “Muy rápidos para interpelar, muy rápidos para pedir una censura. Es un error y poco rápidos para lo que verdaderamente necesita el Perú, que son esas delegaciones de facultades”, afirmó.

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El senador expresó además sus condolencias a la familia de Susy Aponte y reclamó que las instituciones competentes esclarezcan el crimen. “Esto es algo que no podemos tolerar, no solamente es una voz que se silencia, es una familia que se daña”, sostuvo.

Miguel Torres habla frente a varios micrófonos y teléfonos grabadores sostenidos por periodistas
El político Miguel Torres responde a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa. (Flickr / Congreso de la República)

Los resultados del Mininter y el respaldo a Astudillo

Torres respaldó la gestión de Astudillo con cifras que el propio ministro ha presentado en el Congreso en distintas oportunidades. Según informó el titular del Interior, la cartera ha desarticulado más de 180 organizaciones criminales y detenido a más de 1.800 integrantes de bandas delictivas.

El presidente del Senado tomó esos datos como punto de partida para su argumento: si el Parlamento exige resultados al Ejecutivo en materia de seguridad, también debe evaluar la entrega de las herramientas que permitan multiplicarlos. “Si nosotros pedimos resultados, creo que deberíamos concentrarnos en darles las herramientas necesarias para poder multiplicar estos resultados”, señaló.

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En esa línea, Torres vinculó directamente el debate sobre la censura con el pedido de delegación de facultades legislativas que se encuentra en evaluación en la Cámara de Diputados. Para el senador, ambos procesos deben avanzar en paralelo, pero con una prioridad clara: primero dotar al Ejecutivo de los instrumentos normativos necesarios para actuar contra la criminalidad.

Miguel Torres viste traje oscuro y corbata verde mientras habla en un podio con la leyenda Congreso de la República del Perú
El político Miguel Torres declara en el Congreso de la República del Perú en postura contraria a la censura de César Astudillo. (Flickr / Congreso de la República)

La censura de César Astudillo

Pese a su defensa del ministro, Miguel Torres fue cuidadoso en no cerrar la puerta al procedimiento. Indicó que la Cámara de Diputados tiene entre sus atribuciones debatir una moción de censura y confió en que el proceso se desarrollará conforme a las reglas parlamentarias.

Su crítica no apuntó a la legitimidad del mecanismo sino a los tiempos y las prioridades de la oposición. A su juicio, sectores de Juntos por el Perú han escalado con rapidez desde la interpelación hacia la censura sin evaluar antes el conjunto de medidas que el Ejecutivo ha adoptado frente a la inseguridad.

El senador no adelantó su posición sobre el resultado de una eventual votación, pero su mensaje fue inequívoco: el Congreso debe ser tan exigente con sus propias obligaciones legislativas como con las del gabinete.

César Astudillo

El crimen de Susy Aponte, una línea que Torres dice que no se puede tolerar

Sobre el asesinato de la China Polo que desencadenó la crisis política, Torres fue enfático. Pidió a las autoridades concentrar esfuerzos en el esclarecimiento del crimen y sostuvo que las investigaciones deben determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.

En medio de un tumulto de periodistas, el presidente del Congreso, Miguel Torres, expresa su solidaridad con una familia afectada por la muerte de la periodista Susy Aponte Polo y pide a las autoridades que se aboquen al esclarecimiento de los hechos para encontrar la verdad | Canal N

“Esto es algo que no podemos tolerar, no solamente es una voz que se silencia, es una familia que se daña”, reiteró. El presidente del Senado no cuestionó que el asesinato de una candidata regional y periodista constituya un hecho de extrema gravedad, pero sí rechazó que la respuesta institucional sea la censura inmediata al ministro, antes de que las investigaciones arrojen conclusiones.

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