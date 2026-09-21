Jefferson Farfán encaró a Christian Cueva por asegurar que los ‘4 Fantásticos’ “no existieron”: “Eso es soberbia, respeta la trayectoria”

La 'Foquita' confrontó a 'Aladino' por restarle al cuarteto que integró en la selección peruana con Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas. (Video: Enfocados)

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Christian Cueva recordó su peso en los éxitos recientes de la selección peruana durante una conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa Enfocados. ‘Aladino’ fue el creativo de un equipo que clasificó al Mundial de Rusia 2018 y alcanzó el repechaje rumbo a Qatar 2022 bajo la conducción de Ricardo Gareca.

El intercambio entre Cueva y Farfán comenzó con una consigna distendida: elegir a los integrantes de un equipo de fútbol 6. “Yotún el primero. Tú (Farfán) y yo abajo, para que se haga más fácil. De arquero, Gallese”, planteó Cueva en el programa. Después, añadió una respuesta en tono de broma sobre los dos lugares restantes y mencionó a los padres de ambos.

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Farfán intervino de inmediato para marcar una ausencia: “Te has olvidado de uno. Tu jugador”. Cueva respondió con afecto hacia el delantero: “Te quiero mucho, mi loco Paolo, sabes que estás conmigo siempre. ¿Quién te dio?”, dijo entre risas.

Christian Cueva y Jefferson Farfan fueron dos de las figuras de la selección peruana en la era Ricardo Gareca. - créditos: REUTERS/Mariana Bazo

Jefferson Farfán encaró a Christian Cueva por minimizar a los ‘4 Fantásticos’

La conversación cambió de tono cuando Christian Cueva cuestionó la existencia de los llamados ‘4 Fantásticos’, una etiqueta que la prensa le colocó al cuarteto integrado por Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas durante el ciclo de Sergio Markarián en la selección peruana.

‘Aladino’ planteó que la denominación no debía trasladarse de manera automática al rendimiento del grupo en la selección. “¿Sabes qué pasa con ‘Cucurucho’? Que estos huev... de la ‘Foca’ y Paolo se quedan con los ‘4 Fantásticos’”, expresó.

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El volante insistió: “No existió los ‘4 Fantásticos’, no seas pen... ¡No existió!”. Esa frase provocó la reacción de la ‘Foquita’, quien interpretó que su compañero restaba valor a las trayectorias de los cuatro jugadores, en especial a la de Claudio Pizarro.

“O sea, ¿Pizarro no existió? No seas malcriado, respeta a Pizarro”, le respondió Farfán, quien remarcó que el apodo se refería precisamente a los cuatro futbolistas. “Los ‘4 Fantásticos’ nos decían a los cuatro. Tú lo estás diciendo. ¿Tú sabes todo lo que ganó Pizarro?”, preguntó.

La respuesta de Cueva fue firme: “En clubes”. La precisión abrió otra discusión, porque el menudo mediocampista buscaba diferenciar los logros obtenidos a nivel de clubes de los resultados que el ‘Bombardero de los Andes’ alcanzó con la ‘bicolor’.

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Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero disputaron juntos las Eliminatorias camino a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y parte de Rusia 2018 - créditos: AP

Jefferson Farfán rechazó esa separación. “No seas malcriado. Respeta las trayectorias hue...”, manifestó, elevando el tono al considerar que su compañero no valoraba de forma suficiente la carrera de Claudio Pizarro.

Christian Cueva buscó aclarar su punto: “Claudio, tú, el ‘Loco’ y Paolo; los ‘4 Fantásticos’ son de la... Pero estamos hablando de selección”.

La reacción de Farfán fue inmediata. “O sea, mal”, respondió. Cueva profundizó su postura con una frase que generó el mayor momento de tensión: “Yo hice más que ellos”.

“Estás muy irrespetuoso. Ubícate hue...”, le replicó Farfán. Ante la pregunta de Cueva sobre si esa opinión constituía una falta de respeto, el exdelantero fue categórico: “Sí, para mí eso es soberbia. Tienes que respetar a Claudio Pizarro”.

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Jefferson Farfán encaró a Christian Cueva por asegurar que los ‘4 Fantásticos’ “no existieron”.

La aclaración de Christian Cueva sobre los ‘4 Fantásticos’

Luego del cruce, Christian Cueva buscó despejar cualquier lectura de desconsideración hacia los referentes de la generación anterior. El volante de 34 años sostuvo que distingue el reconocimiento individual de cada futbolista de la discusión sobre sus resultados colectivos con la selección peruana.

“Lo voy a respetar siempre”, afirmó Cueva. A continuación, ubicó a Claudio Pizarro como “el ícono más grande de la historia del fútbol peruano”.

También elogió a Jefferson Farfán, a quien definió como “el jugador más completo del fútbol peruano”. Sobre Paolo Guerrero, añadió: “Paolo Guerrero, el mejor ‘9’ de la historia del fútbol peruano y no hay otro”.

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El ‘10 de la calle’ le preguntó entonces por Juan Manuel Vargas. Cueva respondió primero con cercanía: “Mi ‘causa’”, lo que provocó risas en el set. Después completó su valoración sobre el exjugador de Fiorentina y Universitario de Deportes: “No, mi ‘Loquito’. Es el mejor lateral”.