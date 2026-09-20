Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en liceo naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Mario Cortijo se quiebra y revela haber sido víctima de bullying en colegio de San Borja.

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Mario Cortijo se quebró al recordar el bullying que asegura haber sufrido durante su etapa escolar y reveló que el caso del Liceo Naval Almirante Guise lo llevó a pronunciarse como sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual. El actor y docente cuestionó la respuesta de algunas instituciones educativas y pidió que los casos sean denunciados.

El artista compartió un extenso video en redes sociales luego de que se conociera la investigación por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años durante un traslado escolar. Cortijo sostuvo que las situaciones de violencia entre alumnos no deben ser minimizadas ni presentadas como “juegos”.

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La denuncia en el Liceo Naval Almirante Guise es investigada por la Fiscalía de Familia. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del hecho, la participación individual de los adolescentes involucrados y la eventual responsabilidad de los adultos que viajaban en el bus escolar.

“Vengo a hablar como un sobreviviente del bullying. El bullying, especialmente en los colegios de San Borja, es algo que se respira todos los días y eso la gente lo tiene que saber. Todos los días hay casos de bullying y hay casos de violencia física, psicológica y sexual que ocurren en los colegios”, manifestó Mario.

Como víctima de bullying, alzo la voz para contar mi historia y exponer a quienes fueron cómplices: desde los que callaron hasta los colegios que blindaron a los agresores. Este no es un juego, es un crimen que necesita justicia.

Mario Cortijo recordó que su colegio intentó silenciar denuncia

El actor aseguró que, cuando su madre denunció lo que él vivía, el colegio habría intentado proteger a algunos de los estudiantes señalados. Según explicó, esa experiencia le permitió entender que el silencio de las instituciones puede profundizar el daño que enfrentan las víctimas.

“Y les voy a contar también un secreto que seguramente no sabían. Las personas que se quedan calladas, que hoy están comentando y indignados porque se ha puesto de moda el tema, también fueron cómplices en su momento”, narró en un inicio.

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“Porque cuando mi madre hizo la denuncia en el colegio, el propio colegio intentó silenciarla y blindó a las personas que hasta el día de hoy yo recuerdo quiénes fueron y podría decir sus nombres también”, afirmó.

Cortijo sostuvo que algunos planteles pueden priorizar intereses internos, apellidos conocidos o la imagen institucional antes que la protección de los estudiantes. El actor señaló que esta dinámica permite que los casos de violencia se repitan y no sean atendidos de manera oportuna.

“Los colegios son cómplices y generan las condiciones para que hayan estos casos de violencia en el colegio. Gracias a Dios se ha puesto de moda este tema ahora y lo agradezco muchísimo. Pero desde mi perspectiva, desde un sobreviviente de los tres tipos de violencia que han habido en el bullying, yo les voy a contar cuál es mi perspectiva”, expresó.

El actor rechazó que los hechos de violencia escolar puedan justificarse como una broma o como una situación que se salió de control. “No es un juego. Es eso de decir que es un juego que se pasó de las manos es absolutamente mentira”, señaló en su reflexión.

El actor cuestionó a las instituciones que, según dijo, no reaccionan ante los casos de violencia escolar

“No más bullying, no más miedo”, pidió el actor

Mario Cortijo, quien actualmente trabaja como profesor y dirige su empresa Escala, explicó que los docentes deben mantenerse atentos a las dinámicas entre los adolescentes. Desde su experiencia, afirmó que un educador tiene la responsabilidad de intervenir ante cualquier señal de acoso.

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“Yo actualmente soy profesor de un colegio y he sido profesor en varios colegios y soy profesor de mi propia empresa, Escala, en el cual también enseño a adolescentes y lidio con ellos todo el tiempo. Y yo les puedo asegurar que en mi espacio de trabajo no se puede permitir ningún tipo de bullying. Es mi responsabilidad”, manifestó.

El actor cuestionó a los profesores que, según su opinión, ignoran lo que sucede entre los alumnos. Cortijo sostuvo que los adultos a cargo deben observar, escuchar y generar mecanismos para detectar situaciones de violencia antes de que escalen.

“Un profesor que no ve lo que ocurre es una persona que no tiene la vocación de ser profesor, porque está tan cansado de lidiar con los niños, tan cansado de lidiar con los adolescentes, tan harto de su trabajo mísero o quizá de su sueldo, que prefiere estar en su celular, prefiere sentarse al frente en el bus, al costado del chofer”, expresó.

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Cortijo contó que recientemente detectó un caso de bullying en su entorno laboral y que decidió reportarlo a las autoridades del colegio. Según indicó, la institución reaccionó de inmediato. “Lo denuncié al colegio. Y ¿qué hizo el colegio? Lo frenó de golpe. Es así de sencillo”, aseguró.

El caso del Liceo Naval y el llamado a denunciar

La reacción de Mario Cortijo se produce mientras la Fiscalía continúa con las diligencias por la denuncia de presunta agresión sexual contra un alumno de cuarto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise. El adolescente brindó su testimonio mediante cámara Gesell, una medida destinada a evitar la revictimización.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención legal y psicológica al estudiante y a su familia. Además, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana acordó con el colegio que los alumnos investigados reciban clases remotas mientras avancen las diligencias.

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Cortijo pidió que las personas que sean testigos o tengan sospechas de situaciones de violencia escolar no se queden calladas. También señaló que las instituciones educativas deben contar con mecanismos de comunicación anónimos, acompañamiento psicológico y acciones concretas de prevención.

“Todo se va a poner mejor, porque esas personas que invirtieron su tiempo en ocasionar violencia psicológica, física y sexual han perdido ese mismo tiempo en invertir en ellos mismos y en sus valores”, afirmó.

Finalmente, el actor envió un mensaje a quienes atraviesan situaciones de acoso. “No más bullying. No más miedo. Denunciemos el bullying, porque quizás el que es víctima de la violencia no puede ahora denunciarlo, pero tú, que lo estás viendo, que tienes sospechas de las cosas que ocurren, denúncialo a tus padres, a las autoridades y en redes sociales”, concluyó.

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Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)