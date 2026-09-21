Periodista mexicano advirtió a Juan Reynoso de su principal reto en Necaxa: “Es un proyecto complicado”

Rodolfo Landeros contó la situación del conjunto 'electricista' en la Liga MX, advirtiendo al técnico peruano. (Video: Full Deporte)

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Juan Reynoso asumió la dirección técnica de Necaxa con el desafío de alejar al equipo de la parte baja de la Liga MX, después de un amargo paso por Melgar de Arequipa. Para el periodista mexicano Rodolfo Landeros, el entrenador peruano llega a una institución que conoce desde distintas etapas de su carrera, aunque deberá afrontar límites que condicionan su crecimiento deportivo.

La evaluación de Landeros parte de una conexión personal del ‘Cabezón’ con los ‘electricistas’, donde tuvo un ciclo como futbolista en el club y también inició allí su recorrido como auxiliar técnico de Raúl Arias, una experiencia que puede influir en la manera en que afrontará esta nueva responsabilidad.

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“Necaxa es uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol mexicano, siendo ganador tres de ellas. Fue el equipo de la década de los 90’s. Nunca logró arraigarse en su nueva ciudad, Aguascalientes. Justamente a Reynoso le toca la transición desde Ciudad de México porque jugaban en el Estadio Azteca, y ahora es rescatar este proyecto”, indicó en el programa Full Deporte.

Juan Reynoso jugó en Necaxa de México entre 2002 y 2005. - créditos: MEXSPORT

La principal dificultad de Juan Reynoso, de acuerdo con Landeros, está en el modelo de formación y venta de futbolistas que caracteriza a Necaxa. El club suele incorporar jugadores a bajo precio, apuesta por su desarrollo y los transfiere cuando elevan su rendimiento.

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El problema aparece cuando esas salidas interrumpen el proceso colectivo. “Es un proyecto complicado porque es un equipo que suele comprar jugadores a bajo precio, de muy buena calidad y los vende la próxima temporada o dos años después”, explicó Landeros.

Para el periodista de FOX Sports, esa dinámica impide que el equipo conserve un plantel durante periodos prolongados. “No logran establecerse y no logran consolidar una plantilla con continuidad, no logran darle un funcionamiento al equipo, no logran darle regularidad a sus actuaciones”, declaró.

Juan Reynoso debutó en Necaxa con una derrota por 3-1 en su visita a Atlético San Luis, y se ubica en el puesto 15 de la Liga MX. - créditos: Club Necaxa

Los objetivos de Juan Reynoso en Necaxa

Para Rodolfo Landeros, la expectativa más realista alrededor de Juan Reynoso no pasa por exigir una pelea inmediata por el título de la Liga MX, sino en lograr una campaña que permita al equipo clasificar a la liguilla y establecer una base competitiva, en un contexto donde los malos resultados también tienen consecuencias financieras.

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“¿Reynoso fue contratado para aspirar a cosas grandes o para un crecimiento gradual? La situación es que si te va mal, tu pena es pagar una multa de cinco millones de pesos mexicanos, que para muchos de estos clubes es inverosímil. La relación ahorita me parece es clasificar, que con eso yo creo que sería algo exitoso", confesó.

Eso sí, el arribo del entrenador peruano puede modificar, al menos, el orden interno del equipo ‘rayo’. En esa línea, el comunicador consideró que el estilo de ‘Cabezón’ puede adaptarse a los nombres disponibles, con un énfasis inicial en la organización defensiva antes de buscar una propuesta más elaborada con la pelota. “Sí es un estilo de fútbol que creo que me parece va a agradar. Creo que va a partir mucho del orden por los futbolistas con los que cuenta”, acotó.

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Luego de un paso en falso por Melgar de Arequipa, Juan Reynoso volvió a la Liga MX para tomar las riendas de Club Necaxa. Crédito: Instagram Club Necaxa.

El análisis del periodista contrastó ese enfoque con el del anterior entrenador, Martín Varini. Según Rodolfo Landeros, el DT uruguayo apostaba por un juego ofensivo y por salir a buscar los partidos, aunque esa intención dejó al equipo expuesto en varios pasajes. “Pecaba de romántico y perdía equilibrio”, dijo sobre Varini.

El periodista consideró que esa tendencia afectaba al conjunto en las transiciones, ya que el bloque defensivo quedaba vulnerable cuando el rival recuperaba el balón. Propuesta diferente a la que plantea Juan Reynoso. “Aquí me parece que Reynoso va a establecer un poco más de orden en la zona baja y a partir de ahí tratar de jugar al fútbol”, agregó.

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