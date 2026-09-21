Perú

‘León XIV vuelve a casa’: serie documental del papa se estrenó por el canal de YouTube del Arzobispado de Lima

El sumo pontífice está a menos de dos meses de aterrizar en territorio peruano, por lo que la expectativa entre los fieles y las comunidades que lo recibirán aumenta. Nuevas fotografías y testimonios evidencian su estadía en Perú

Juan José Dioses, director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, presenta la nueva serie documental "León XIV vuelve a casa". Descubre cómo se prepara el Perú para recibir al Santo Padre y conoce historias inéditas de su paso por Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima. Video: TV Perú
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El canal de YouTube del Arzobispado de Lima estrenó León XIV vuelve a casa’, una serie documental que reúne testimonios y relatos sobre la relación del papa León XIV con el Perú. Además, de los preparativos de las ciudades que recibirán su visita apostólica.

La producción tendrá cinco episodios, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. El primero está dedicado a Chiclayo, la diócesis donde Robert Prevost desarrolló parte de su misión pastoral antes de convertirse en pontífice. Los siguientes capítulos se emitirán todos los domingos a las 19:00 por la misma plataforma, según informó el director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses.

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La serie busca mostrar el vínculo del papa con distintas comunidades peruanas, con especial atención en las regiones incluidas en su agenda. “Nuestro propósito siempre ha sido recoger todas las voces y testimonios que vinculen al Santo Padre”, explicó Dioses durante una entrevista en el programa Primera Hora en TV Perú.

León XIV vuelve a casa: el documental que reconstruye los años de Robert Prevost en Perú| Foto: Documental de Arzobispado de Lima
León XIV vuelve a casa: el documental que reconstruye los años de Robert Prevost en Perú| Foto: Documental de Arzobispado de Lima

Primer episodio recorre Chiclayo y Zaña

El capítulo inicial incluye entrevistas con el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, además de sacerdotes, amigos y personas que conocieron de cerca a Robert Prevost durante sus años en el norte peruano.

El documental también se trasladó a Zaña, localidad vinculada a la figura de santo Toribio de Mogrovejo. Dioses señaló que el papa tiene previsto clausurar allí el año jubilar dedicado al santo, en coincidencia con los 300 años de su canonización.

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La producción recogerá, además, testimonios de un sacerdote ordenado por Prevost, personas de su entorno en Zaña y miembros de comunidades que compartieron actividades pastorales con él. El responsable de Comunicaciones del Arzobispado de Lima indicó que la intención es mostrar aspectos de la vida del entonces monseñor que no suelen aparecer en los relatos públicos sobre el actual pontífice.

Chiclayo abre una serie documental sobre el regreso del papa León XIV
Chiclayo abre una serie documental sobre el regreso del papa León XIV| Foto: Documental de Arzobispado de Lima

“Vamos a ver algunos datos inéditos que vamos a compartir también”, sostuvo Dioses, quien definió el proyecto como una forma de seguir las huellas que dejó Prevost durante su paso por el país.

Pucallpa, Cusco, Lima y Chiclayo formarán parte de la serie

Los episodios siguientes abordarán las realidades de otras ciudades y jurisdicciones eclesiásticas que figuran en la visita papal. Entre ellas están Pucallpa, donde el documental mostrará el trabajo pastoral con pueblos indígenas, así como Cusco y Lima.

De acuerdo con Dioses, la serie pretende evitar que la cobertura de la visita se concentre exclusivamente en la capital. “Esta serie nace con la intención de descentralizar la visita del Papa para que no se enfoque solamente en Lima”, afirmó.

Descubre la historia de Zaña, el pueblo peruano donde murió Santo Toribio de Mogrovejo. A través de emotivos testimonios, sus habitantes recuerdan al obispo que caminó por sus calles y que ahora ha sido elegido para guiar a la Iglesia universal.| Video: Arzobispado de Lima

El Arzobispado de Lima elaboró la producción con un equipo de profesionales de sus áreas de comunicación. La propuesta, según explicó su director de Comunicaciones, parte desde Lima, aunque pone el foco en las voces de las comunidades que tuvieron una relación directa con Prevost.

El director de Comunicaciones recordó que el operativo requerirá medidas de seguridad y logística para el pontífice y los fieles. Además, en las últimas horas, El Vaticano reveló la agenda oficial del papa y se conoce que también se incluye a Cajamarce por unas horas.

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