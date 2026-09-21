¿Primavera extremadamente caliente? Senamhi pronostica temperaturas de hasta 32°C en Lima y lluvias en la costa peruana

Varias personas recorren una calle de Lima con abanicos y botellas de agua para enfrentar las altas temperaturas de la primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que durante la primavera de 2026 se prevé el inicio de un periodo de mayor frecuencia de precipitaciones en la costa norte, acompañado de temperaturas superiores a los registros normales en el litoral peruano, con posibilidad de récords térmicos.

La nueva estación comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre a las 19:05 horas y se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2026. El cambio de estación coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el Sol se alinea de forma directa sobre el ecuador terrestre y la duración del día y la noche resulta aproximadamente igual.

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¿Qué es el equinoccio de primavera?

El término equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa “igual noche”. En esta fecha, el Sol aparece en el horizonte por el este y se oculta por el oeste; además, es uno de los únicos momentos del año en que los polos de la Tierra reciben luz solar de manera simultánea.

En un año ocurren dos equinoccios y dos solsticios, eventos que determinan los cambios de estación. En el hemisferio sur, los equinoccios de otoño y primavera tienen lugar cuando el Sol se ubica directamente sobre la línea ecuatorial, en marzo y septiembre. Los solsticios de invierno y verano ocurren cuando el Sol se sitúa sobre los trópicos de Cáncer y Capricornio, en junio y diciembre.

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La primavera llega luego de semanas con temperaturas altas en varias regiones del país, asociadas al Fenómeno El Niño. El especialista en meteorología del Senamhi Matt Nieto señaló en una entrevista con Canal N que el invierno presentó condiciones cálidas y atenuadas, y que ese escenario se mantendría durante la nueva estación.

“Tendríamos una primavera cálida. Ya hemos venido con un invierno cálido, atenuado, así que estas condiciones se van a mantener en los próximos meses, principalmente térmico, pero ya finalizando la primavera, principalmente el mes de noviembre y en adelante, las lluvias”, explicó Nieto.

Una infografía de Infobae explica las características del equinoccio y señala que la primavera iniciará con condiciones cálidas según el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima: entre la nubosidad inicial y el calor que avanza

En Lima Metropolitana, los primeros días de la primavera aún traerán cielo cubierto o nublado durante las mañanas, con garúas o lloviznas ocasionales y presencia de brillo solar hacia el mediodía. Conforme avance la estación, las condiciones atmosféricas favorecerán mayor brillo solar y un incremento gradual de las temperaturas.

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Los distritos cercanos al litoral —Callao, Cercado de Lima, Breña y Jesús María, entre otros— registrarían temperaturas de entre 19 °C y 30 °C. En los distritos más alejados del mar —La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho— las temperaturas fluctuarían entre 18 °C y 31 °C, con probabilidad de superar los 32 °C hacia fines de año.

Una mano con gotas de sudor ajusta un termómetro de pared en una vivienda de Lima durante un periodo de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias en la costa norte: el norte ya siente el cambio

El Senamhi pronostica lluvias de ligera intensidad en la costa norte —Piura y Tumbes— entre el 22 y el 25 de septiembre, que se intensificarán a partir del 27 de septiembre. Este episodio podría marcar el inicio adelantado de lluvias en la región norte, sujeto a la evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas que impone El Niño Costero 2026-2027.

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La lectura coincide con la del meteorólogo y divulgador científico Abraham Levy, conocido como el ‘Hombre del Tiempo’, quien advirtió en su cuenta de X que se cumplen cuatro meses de vientos alisios debilitados de manera continua en el Pacífico central, con un sesgo a extender ese debilitamiento hacia el Pacífico oriental. Levy señaló que el Índice de Oscilación del Sur está volviendo a caer con fuerza, y que el índice ecuatorial para septiembre podría ser récord.

El especialista indicó que el modelo europeo ECMWF proyecta, para los siguientes 10 días, importantes acumulaciones de lluvia a lo largo de toda la costa de Ecuador y las primeras lluvias en zonas altas de la costa de Tumbes y Piura. Según Levy, ese resultado se explica porque el modelo revierte los vientos alisios frente a las costas peruanas, lo que favorece un mayor ingreso de humedad y un calentamiento adicional del mar adyacente.

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En la costa centro y sur, se esperan episodios de llovizna durante la noche y la madrugada, además de un incremento de los vientos de moderada a fuerte intensidad en localidades próximas al litoral.

La proyección estacional para los próximos meses estima precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte y en los sectores norte y centro-occidental de los Andes. En Tumbes y Piura existe una creciente probabilidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad en los siguientes meses, un escenario que podría acentuarse entre noviembre y diciembre.

En la Amazonía y sectores de la sierra suroriental —principalmente Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno— se prevén precipitaciones entre normales e inferiores a lo habitual.

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Temperaturas muy por encima de lo normal en todo el país

En toda la franja costera —desde Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad en el norte, hasta Áncash, Lima y Callao en el centro, y hasta Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna en el sur— predominarán condiciones térmicas muy cálidas, con incrementos de hasta 5 °C sobre lo normal, en promedio.

En la región andina, se prevén temperaturas superiores a lo normal durante el día y la noche en los sectores occidentales de la cordillera, principalmente en Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. En departamentos como Huánuco, Pasco, Junín, Apurímac, Cusco y Puno se esperan condiciones entre normales y superiores a lo habitual. Las temperaturas nocturnas, en cambio, serían inferiores a lo habitual principalmente en Apurímac, Cusco y Puno.

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En la Amazonía, se prevén temperaturas entre normales y superiores a sus valores climáticos habituales.

Este segmento noticioso presenta una entrevista con el Ing. Yury Escajadillo, Subdirector de Vigilancia Climática del SENAMHI. Se discuten las condiciones del fenómeno El Niño, el aumento de temperaturas en el mar y la costa peruana, y el pronóstico de lluvias intensas.

El Niño Costero: alerta vigente hasta mediados de 2027

De acuerdo con el Comunicado Oficial ENFEN N.° 16-2026, se mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero, cuya evolución se prevé hasta mediados del otoño de 2027. En ese contexto, el escenario climático contempla condiciones cálidas sostenidas en la costa peruana durante los próximos meses.

El especialista del Senamhi Nelson Quispe basó sus proyecciones en estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que advierte una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el periodo 2026-2027. El meteorólogo vinculó esa previsión con las anomalías de la superficie marina, cuya temperatura se encuentra 3,5 °C por encima de los valores normales.

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“Es muy probable que en el año 2027 superemos el récord histórico de temperatura de 1998, que fue de 35,2 °C, y llegaremos hasta los 36 °C. Se están dando las condiciones para que esto suceda”, afirmó Quispe.

Hacia el verano de 2027, Quispe advirtió que las temperaturas en Lima podrían llegar a 36 °C, con una sensación térmica de hasta 38 °C, especialmente en febrero. El pronóstico sitúa a La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Comas y Puente Piedra entre los distritos con mayor exposición al calor, por su distancia del mar. En el norte del país, los registros podrían llegar a 38 °C.

“Hacia el verano las temperaturas se van a incrementar... no solamente de forma puntual como se está observando ahora, sino de manera sostenida”, afirmó Nieto.

El Senamhi advirtió que un nuevo ciclón frente a la costa del Perú podría repetirse por las condiciones extraordinarias del fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, advirtió que las precipitaciones vinculadas al evento climático abarcarán el primer trimestre de 2027 en la franja costera y que el retorno a condiciones normales se espera hacia el otoño. Explicó que la temperatura marina y la humedad procedente de los Andes crearán “condiciones más favorables” para la ocurrencia de lluvias en los sectores costeros, aunque se trataría de episodios puntuales y no de una condición permanente del verano limeño.

Chaclacayo y Chosica figuran entre las zonas de Lima con mayor posible afectación por las precipitaciones, dada su ubicación en la cuenca media del río Rímac, donde las lluvias podrían elevar el caudal. Los distritos próximos al litoral —Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel— tendrían temperaturas elevadas, aunque el mar moderaría el calor frente a las jurisdicciones del este y del norte de la ciudad.

Quispe atribuyó parte de la intensidad prevista a la alteración global del clima por la actividad humana. “Es por eso que se nota un cambio bastante abrupto en estos últimos 30 años”, señaló. Y sobre el manejo del calor en el hogar, recomendó: “Cuando hay calor, el ambiente se estanca, la humedad está allí. Se necesita reciclar el aire abriendo las ventanas, poniendo un ventilador, pero con las ventanas abiertas para que el aire fluya”.

Radiación ultravioleta: niveles altos y extremos en todo el territorio

Durante la primavera, el Senamhi prevé niveles de radiación ultravioleta entre “alto” y “extremadamente alto” a nivel nacional. En la costa, los valores promedio y máximos se mantendrán dentro de ese mismo rango. En las regiones andina y amazónica, los promedios y picos se ubicarán predominantemente entre “muy alto” y “extremadamente alto”.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda a la población adoptar medidas de protección frente a la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad de radiación ultravioleta.

El Minam, a través del Senamhi, continuará realizando el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas, y emitirá oportunamente los avisos y pronósticos correspondientes para contribuir a la toma de decisiones de las autoridades y la población.