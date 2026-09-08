Papa León XIV volverá a Chiclayo el 13 y 14 de noviembre: estas son las actividades programadas de manera preliminar

Composición: Infobae Perú

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Faltan pocas semanas para que el papa León XIV regrese a Perú y, en particular, a Chiclayo, una ciudad vinculada a su trayectoria pastoral. La visita apostólica, prevista para el 13 y 14 de noviembre solo en esta ciudad, incluirá una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, encuentros con representantes de la Iglesia y actividades en la Catedral, Santa Cruz y Zaña, según Agencia Andina.

La agenda preliminar fue difundida por el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, durante una misa celebrada en la Catedral Santa María. El prelado pidió a los fieles que sigan las comunicaciones de los organismos eclesiásticos responsables de la organización y eviten difundir versiones que no cuenten con respaldo oficial.

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Farfán indicó que la información sobre el itinerario y las actividades será comunicada de forma progresiva por la Diócesis de Chiclayo, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana. La visita incluirá actividades religiosas y pastorales en Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz y Zaña.

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

Misa en las Pampas de Pimentel: 13 de noviembre

El primer día de la visita comenzará el 13 de noviembre con la llegada del Pontífice al aeropuerto de Chiclayo. Desde allí, se trasladará a las Pampas de Pimentel, donde encabezará una ceremonia litúrgica ante una asistencia estimada en cerca de un millón de personas.

La misa constituirá uno de los actos centrales de la presencia de León XIV en Lambayeque. El obispo Farfán señaló que la celebración tendrá el carácter de una acción de gracias de la comunidad católica local.

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Luego de la ceremonia, el Papa cumplirá una agenda dirigida a miembros de la Iglesia y a estudiantes universitarios. A las 16:00, visitará el Santuario Nuestra Señora de la Paz, donde se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.

El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

También fueron convocados integrantes de consejos pastorales parroquiales, consejos sinodales diocesanos y equipos sinodales de la región norte del Perú. La actividad buscará reunir a representantes de distintas jurisdicciones eclesiásticas para compartir experiencias pastorales.

La jornada del 13 de noviembre continuará a las 18:00 en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución de la que León XIV fue gran canciller. El encuentro estará orientado a universitarios, autoridades académicas y miembros de la pastoral universitaria.

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14 de noviembre

El segundo día comenzará el 14 de noviembre a las 8:00, cuando el Papa ingrese a la Catedral de Chiclayo. Allí conocerá las obras que se realizan en el templo, entre ellas la instalación de un nuevo altar y un ambón de mármol.

Las piezas se elaboran en Chacas, en Áncash, y las autoridades eclesiásticas esperan que estén terminadas antes del inicio de la visita. El altar albergará reliquias de primer grado de San Agustín, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres.

Durante su paso por la Catedral, León XIV coronará a la Virgen Inmaculada, patrona del templo. Tras la ceremonia, saldrá para saludar a los fieles y ofrecer una bendición.

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Después de la actividad en Chiclayo, el Pontífice viajará en helicóptero hacia Santa Cruz, donde presidirá a las 10:30 una misa en la parroquia Inmaculada. La convocatoria estará dirigida, en particular, a los fieles de las zonas altoandinas vinculadas con la diócesis.

Por la tarde, a las 16:00, León XIV llegará a Zaña para participar de la clausura del Jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo. La Diócesis de Chiclayo será la encargada de confirmar los detalles logísticos y demás para concretar la visita del sumo pontífice.