Perú

Papa León XIV volverá a Chiclayo el 13 y 14 de noviembre: estas son las actividades programadas de manera preliminar

La Diócesis de Chiclayo difundió un cronograma preliminar con ceremonias religiosas, reuniones institucionales y el cierre del Jubileo de Santo Toribio en Zaña

Papa León XIV - Robert Prevost - Catedral de Chiclayo - Lambayeque - Perú - 4 junio
Composición: Infobae Perú
Guardar

Faltan pocas semanas para que el papa León XIV regrese a Perú y, en particular, a Chiclayo, una ciudad vinculada a su trayectoria pastoral. La visita apostólica, prevista para el 13 y 14 de noviembre solo en esta ciudad, incluirá una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, encuentros con representantes de la Iglesia y actividades en la Catedral, Santa Cruz y Zaña, según Agencia Andina.

La agenda preliminar fue difundida por el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, durante una misa celebrada en la Catedral Santa María. El prelado pidió a los fieles que sigan las comunicaciones de los organismos eclesiásticos responsables de la organización y eviten difundir versiones que no cuenten con respaldo oficial.

PUBLICIDAD

Farfán indicó que la información sobre el itinerario y las actividades será comunicada de forma progresiva por la Diócesis de Chiclayo, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana. La visita incluirá actividades religiosas y pastorales en Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz y Zaña.

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)
Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

Misa en las Pampas de Pimentel: 13 de noviembre

El primer día de la visita comenzará el 13 de noviembre con la llegada del Pontífice al aeropuerto de Chiclayo. Desde allí, se trasladará a las Pampas de Pimentel, donde encabezará una ceremonia litúrgica ante una asistencia estimada en cerca de un millón de personas.

La misa constituirá uno de los actos centrales de la presencia de León XIV en Lambayeque. El obispo Farfán señaló que la celebración tendrá el carácter de una acción de gracias de la comunidad católica local.

PUBLICIDAD

Luego de la ceremonia, el Papa cumplirá una agenda dirigida a miembros de la Iglesia y a estudiantes universitarios. A las 16:00, visitará el Santuario Nuestra Señora de la Paz, donde se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.

El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

También fueron convocados integrantes de consejos pastorales parroquiales, consejos sinodales diocesanos y equipos sinodales de la región norte del Perú. La actividad buscará reunir a representantes de distintas jurisdicciones eclesiásticas para compartir experiencias pastorales.

La jornada del 13 de noviembre continuará a las 18:00 en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución de la que León XIV fue gran canciller. El encuentro estará orientado a universitarios, autoridades académicas y miembros de la pastoral universitaria.

“De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV” en premiación internacional.
“De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV” en premiación internacional.

14 de noviembre

El segundo día comenzará el 14 de noviembre a las 8:00, cuando el Papa ingrese a la Catedral de Chiclayo. Allí conocerá las obras que se realizan en el templo, entre ellas la instalación de un nuevo altar y un ambón de mármol.

Las piezas se elaboran en Chacas, en Áncash, y las autoridades eclesiásticas esperan que estén terminadas antes del inicio de la visita. El altar albergará reliquias de primer grado de San Agustín, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres.

Durante su paso por la Catedral, León XIV coronará a la Virgen Inmaculada, patrona del templo. Tras la ceremonia, saldrá para saludar a los fieles y ofrecer una bendición.

Después de la actividad en Chiclayo, el Pontífice viajará en helicóptero hacia Santa Cruz, donde presidirá a las 10:30 una misa en la parroquia Inmaculada. La convocatoria estará dirigida, en particular, a los fieles de las zonas altoandinas vinculadas con la diócesis.

Por la tarde, a las 16:00, León XIV llegará a Zaña para participar de la clausura del Jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo. La Diócesis de Chiclayo será la encargada de confirmar los detalles logísticos y demás para concretar la visita del sumo pontífice.

Temas Relacionados

Papa León XIVperu-noticiasEl VaticanoChiclayo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

El árbitro FIFA dirigirá por primera vez un clásico entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’. El partido se disputará este sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

La competencia por la sintonía del sábado dejó resultados distintos entre los principales programas de entretenimiento de la televisión peruana

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

La Tinka del domingo 6 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si se rompió el pozo millonario

La Tinka del domingo 6 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

El ministro del Interior, César Astudillo, adelantó ante el Congreso que el Ejecutivo busca acuerdos con Caracas para aumentar las expulsiones y trasladar a grupos numerosos por vía marítima. No precisó cuándo empezarían los operativos ni cómo se ejecutarían

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

Sueldo mínimo de S/1.300 aún sin acuerdo firme: ¿Cuándo volverá a sesionar la CNT?

Si bien empleadores y trabajadores sí validan que haya un aumento de la RMV, aún no se define en el Consejo Nacional de Trabajo ni se da formalmente el acuerdo

Sueldo mínimo de S/1.300 aún sin acuerdo firme: ¿Cuándo volverá a sesionar la CNT?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

JNE afirma que ya identificó locales de votación en riesgo ante posibles lluvias por el Fenómeno El Niño

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP una semana más: El martes 15 será pasado al retiro

ENTRETENIMIENTO

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

Said Palao dedica extenso mensaje a Alejandra Baigorria y la sorprende con un lujoso regalo de cumpleaños: “Celebro la suerte de tenerte”

Taemin, integrante de SHINee, llega a Lima por primera vez como solista: fecha, lugar y precios de entradas

Incidente puso en riesgo el vestido de Susy Díaz para su viaje a España: se manchó durante baño de florecimmiento

André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con Carol Reali: “Dios los bendiga”

DEPORTES

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 1 de la Champions League 2026/27: partidos, horarios y canales TV en Perú de la fase de la liga

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

“Acción temeraria, pero roja no es”: la sorpresiva revelación del audio del VAR sobre la patada a Luis Advíncula en Juan Pablo II vs Alianza Lima

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos