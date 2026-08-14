BCR deja tasa de referencia en 4,25% y ya van 12 meses que se mantiene

En agosto, el BCRP ha mantenido la tasa de referencia ya por doce meses. Por ahora, las entidades financieras no tenderían a bajar sus tasas de interés tan rápido como antes. - Crédito Andina

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha decidido mantener la tasa de interés de referencia en 4,25 %, y marcan ya doce meses con esta cifra, desde que se bajó a esta cifra en septiembre de 2025.

Como se sabe, esta tasa sirve de referencia justamente para las tasas de interés que se toman en cuenta en el sistema financiero, como las que se pagan para depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorros.

En esta ocasión la decisión viene motivada por los resultados de la inflación y el panorama global. En pocas palabras: hay buen desempeño en el ámbito local y se ha moderado el riesgo de eventos internacionales que puedan impactar.

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Julio Velarde es uno de los funcionarios más carismáticos, al responder preguntas en conferencias de prensa y dar los datos de la inflación y avance del PBI cada mes.

¿Por qué se mantuvo la tasa?

Como se sabe, la decisión de mantener la tasa de referencia tomó en cuenta la información y las proyecciones sobre la inflación en el país.

“En julio, la inflación mensual fue de 0,29 por ciento y la inflación sin alimentos y energía de 0,28 por ciento. Este resultado se explicó principalmente por el aumento de los precios de algunos alimentos y por el incremento de las tarifas de transporte nacional debido a la mayor demanda estacional por Fiestas Patrias. En términos interanuales, la inflación total aumentó de 4,0 por ciento en junio a 4,1 por ciento en julio, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se incrementó de 4,5 a 4,6 por ciento en el mismo periodo”, resumen el BCRP.

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Se señala que este desvío respecto del rango meta responde principalmente al alza de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril. Así que, excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,7 por ciento interanual, y se mantiene por debajo de 2 por ciento desde abril del año pasado. Esto sería parte de lo que consideró el BCRP para mantener la tasa de referencia.

El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, se mantendrá por cinco años más en su cargo. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Asimismo, “las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2,8 por ciento en junio a 3,0 por ciento en julio, en el límite superior del rango meta de inflación. (...) Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación”.

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Pero sí podría haber mayor presión, según considera el BCRP. “Sin embargo, existe el riesgo de que un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación”.

Otros indicadores

Pero más allá de la inflación, el BCRP también toma los “indicadores adelantados de la actividad económica a julio”, los cuales seguirían mostrando un buen desempeño.

Todavía hay incertidumbre con respecto al conflicto de Irán y Estados Unidos. - Crédito REUTERS/Hamad I Mohammed

“En la encuesta del Banco Central, la mayoría de los indicadores de situación actual registró una mejora respecto al mes previo, mientras que la mayoría de los indicadores de expectativas mostró un incremento significativo, ubicándose todos en el tramo optimista”, aclara.

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Por otro lado, el BCRP considera que “los riesgos globales se han moderado recientemente debido a la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos”.

Sin embargo, persiste la incertidumbre en torno al desenlace de las negociaciones en Medio Oriente, lo que se suma a otros riesgos geopolíticos y comerciales. En este entorno, las perspectivas favorables de crecimiento de la actividad económica mundial continúan siendo positivas y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.