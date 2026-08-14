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Sismos en Perú: el misterio del olor a “huevo podrido” que podría salvar a tu familia si vives en Lima y Callao

Alerta silenciosa. Los sismos son cada vez más frecuentes en todo el territorio y los hogares deben reforzar sus medidas de seguridad para evitar situaciones de riesgo

Cálidda - gas natural - sismo - cocina - olla
Cálidda pidió revisar las instalaciones de gas natural en Perú después de un sismo y reportar cualquier sospecha de fuga al 1808.
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La masificación del gas natural en Perú ha traído consigo un nuevo desafío para los hogares y, en especial, para quienes gestionan la seguridad familiar: la respuesta inmediata ante una posible fuga de gas tras un sismo.

A través de un comunicado, la empresa Cálidda, concesionaria del servicio en Lima y Callao, informó sobre los pasos fundamentales para actuar con rapidez y reducir cualquier riesgo en escenarios de emergencia.

¿Qué hacer si sospechas una fuga de gas después de un sismo?

Tras un movimiento sísmico, la prioridad es verificar si existe olor a gas, identificar daños visibles en tuberías o conexiones y reportar la emergencia desde un lugar seguro.

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Para ello, Cálidda mantiene activa una línea gratuita de atención, el 1808, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, destinada exclusivamente a emergencias relacionadas con el servicio de gas natural.

gas natural - calidda
El olor a huevo podrido funciona como señal de alerta para detectar una posible fuga de gas natural tras un temblor.

El director general de Cálidda, Martín Mejía del Carpio, señaló que la prevención y la reacción inmediata marcan la diferencia ante una amenaza de fuga.

Después de un sismo, la prevención y la reacción adecuada son fundamentales para reducir riesgos. Ante cualquier sospecha de fuga, lo más importante es evitar generar chispas, alejarse de la zona y reportar inmediatamente la emergencia desde un lugar seguro”, puntualizó Mejía del Carpio.

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El gas natural, al ser más liviano que el aire (a diferencia del GLP, que es más pesado y por eso la gente dice “que el gas se va al piso”), tiende a dispersarse con rapidez, lo que disminuye el riesgo de concentración peligrosa.

No obstante, después de un evento sísmico, Cálidda recomienda realizar una revisión minuciosa de las instalaciones, mantener la calma y seguir las medidas de seguridad establecidas.

Cálidda
Cálidda indicó que ante una fuga de gas natural se deben evitar las chispas, alejarse de la zona y llamar desde un lugar seguro.

¿Gas natural en casa? Paso a paso ante una posible fuga

Cálidda recuerda que la prevención y una acción rápida son indispensables para protegerse ante una posible fuga de gas natural. Por eso, recomienda seguir estos pasos clave después de un sismo:

  • Revisa visualmente el estado de tuberías, conexiones y artefactos.
  • Presta atención a cualquier olor similar al huevo podrido, señal de presencia de gas natural debido al odorizante incorporado.
  • No enciendas ni apagues luces ni electrodomésticos, y evita usar celulares dentro del área sospechosa.
  • Si puedes hacerlo sin riesgo, ventila el ambiente abriendo puertas y ventanas.
  • Cierra las válvulas de corte de los artefactos solo si es seguro.
  • Evacúa la zona afectada y mantiene a las personas alejadas del área.
Cálidda - gas natural
Cálidda recomendó no usar celulares dentro del ambiente afectado y hacer la llamada de emergencia desde un lugar alejado.

Prevención y contacto de emergencia ante sismos

Como medida preventiva, la empresa sugiere mantener en óptimas condiciones las instalaciones, proteger las tuberías de golpes y daños, y asegurar que las rejillas de ventilación permanezcan libres de obstrucciones.

Toda modificación o reparación debe ser realizada únicamente por personal técnico autorizado, previo aviso al 6149000 (opción 5 y luego opción 1).

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente al 1808, la línea de Cálidda que opera ininterrumpidamente para responder a incidentes vinculados al gas natural. Frente a la realidad sísmica de Perú, la reacción informada y oportuna resulta clave para la seguridad familiar.

Cálidda cuenta con la concesión de distribución de gas natural en Lima y Callao, superando los 1,7 millones de conexiones totales (que benefician a más de 7 millones de personas), de los cuales aproximadamente 2 millones de personas u hogares disponen de conexiones domiciliarias directas en la capital y el Callao.

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