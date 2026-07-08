Julio Velarde se reúne con exgerente del Banco de Israel y otros funcionarios de Latinoamérica

Velarde participó en evento con otros gerentes de bancos centrales. - Crédito Captura de RPP

Julio Velarde ha asistido a un nueva conferencia. Se trata de la 17a Conferencia Anual BCRP-RBWC-BID, titulada “El gran reordenamiento: estabilidad monetaria, desequilibrios globales y geoeconomía de los minerales críticos”, la que ha juntado a varios presidente de bancos centrales de la región y otros funcionarios, como Jacob Frenkel, presidente emérito del G30 y exgobernador del Banco de Israel.

“En los últimos años, la economía mundial ha estado marcada por la persistencia de los desbalances globales y por tensiones geopolíticas que han acelerado la fragmentación del comercio y generado diversos choques de oferta. Al mismo tiempo, se han producido profundas innovaciones tecnológicas que están transformando los sistemas de pagos, así como desarrollos en inteligencia artificial; ambos procesos tienen impactos importantes sobre la actividad económica, el empleo y la productividad”, resalta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), como una de las discusiones que se han dado en el marco de la reunión.

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Pero además, se han compartido las máximas y visiones de estas entidades. “Este entorno de elevada incertidumbre y cambios estructurales plantea desafíos significativos para las economías emergentes, pero también abre oportunidades de crecimiento y refuerza la importancia de contar con fundamentos macroeconómicos sólidos, marcos regulatorios adecuados y una política monetaria orientada a preservar la estabilidad de precios”, señaló el BCRP.

Velarde aceptó el pedido de Keiko Fujimori se mantenerse en el Banco Central de Reserva. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Estabilidad monetaria

En la 17a Conferencia Anual BCRP-RBWC-BID, titulada “El gran reordenamiento: estabilidad monetaria, desequilibrios globales y geoeconomía de los minerales críticos”, organizada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se compartieron una serie de reflexiones.

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“La economía mundial se encuentra en transición hacia un entorno más fragmentado, volátil y fuertemente condicionado por factores geopolíticos. Los desbalances globales, las presiones fiscales, los nuevos patrones del comercio internacional y de los flujos de capital, así como la transformación tecnológica, configuran un escenario que podría redefinir el rol de las economías emergentes en el panorama global”, resume el BCRP.

Asimismo, los recientes choques de oferta, vinculados a tensiones geopolíticas, han generado presiones inflacionarias a escala mundial. Al mismo tiempo, la creciente demanda de minerales críticos ofrece una oportunidad significativa para América Latina, cuyo aprovechamiento requerirá marcos institucionales sólidos, condiciones favorables para la inversión y una gestión macroeconómica prudente.

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Velarde estará por al menos cinco años más en el BCRP. Al final de esta mandato tendría ya 79 años. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

El problema tecnológico

Por otro lado, las innovaciones tecnológicas están transformando la prestación de servicios financieros, particularmente a través del desarrollo de plataformas digitales de pago que favorecen la interoperabilidad, reducen los costos de transacción y promueven una mayor inclusión financiera.

Así, en este contexto, las plataformas digitales públicas podrían generar beneficios adicionales al reducir los costos de transacción y profundizar la inclusión financiera

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, acepta el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori para liderar la institución por un nuevo período. Una noticia que fue celebrada como una señal de estabilidad para la economía peruana. |Canal N

De esta manera, frente a este nuevo escenario, las economías emergentes deben preservar un marco macroeconómico y regulatorio sólido, asegurar acceso efectivo a liquidez en momentos de estrés, impulsar reformas estructurales y fortalecer la cooperación internacional. En materia de política monetaria, los bancos centrales reiteraron que los recientes choques globales y las innovaciones tecnológicas son retos que deben abordarse dentro de un régimen de metas de inflación flexibles y creíbles, en coordinación con la política fiscal.

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Se debe resaltar que el evento contó con la participación de Julio Velarde, gobernador del BCRP y los siguientes funcionarios:

Rosanna Costa, gobernadora del Banco Central de Chile

Leonardo Villar, gobernador del Banco de la República (Colombia)

Guillermo Tolosa, gobernador del Banco Central del Uruguay

Róger Madrigal, gobernador del Banco Central de Costa Rica

Jacob Frenkel, presidente emérito del G30 y exgobernador del Banco de Israel

De igual manera, tomaron parte, en representación de organismos multilaterales y regionales los siguientes:

Ilan Goldfajn, presidente del BID

Dora Iakova, subdirectora del FMI

José Darío Uribe, presidente ejecutivo del FLAR

Manuel Ramos Francia, director del CEMLA

Vanessa Alviarez, economista líder del BID

Verónica Frisancho, gerente de conocimiento de la CAF

Christian Upper, asesor sénior de la Oficina para las Américas del BIS.