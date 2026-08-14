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Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

La actriz de 34 años decide someterse a un tratamiento de preservación de fertilidad, motivada por su deseo de formar una familia numerosa y no descartar una futura maternidad

Korina Rivadeneira apuesta por la preservación de su fertilidad tras separarse de Mario Hart
Korina Rivadeneira apuesta por la preservación de su fertilidad tras separarse de Mario Hart
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La modelo e influencer venezolana Korina Rivadeneira anunció el inicio del proceso para congelar sus óvulos con el objetivo de preservar la posibilidad de ampliar su familia en el futuro. La decisión surge después del fin de su relación con Mario Hart, con quien comparte dos hijos. La actriz y exintegrante del programa televisivo ‘Esto es guerra’ explicó que, a sus 34 años, busca asegurarse la opción de volver a ser madre más adelante.

Korina Rivadeneira detalló que siempre ha tenido el deseo de formar una familia numerosa, aunque actualmente no considera viable tener un tercer hijo. “Siempre he querido tener más hijos, solamente que no es el momento. En este momento un tercer hijo no es viable, pero más adelante sí, porque yo sí quisiera tenerlo”, afirmó en conversación con el especialista en fertilidad Luis Noriega Hoces.

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Collage con la actriz Korina Rivadeneira sonriente, el piloto Mario Hart hablando en un micrófono y la cantante Leslie Shaw en un círculo
Korina Rivadeneira busca preservar su fertilidad tras su separación de Mario Hart.

La decisión de Rivadeneira responde, en parte, a su intención de no limitarse en el futuro y evitar arrepentimientos. “Yo no quiero arrepentirme, entonces yo quiero de alguna forma tener seguridad de que hay óvulos sanos y la oportunidad de tener más hijos”, manifestó la modelo durante la consulta con el especialista. Para la influencer, preservar la fertilidad representa una forma de mantener abiertas sus opciones personales, incluso luego de la separación de Mario Hart.

El proceso de congelación de óvulos

Durante la entrevista, Luis Noriega Hoces explicó que el procedimiento de congelación de óvulos inicia con una serie de exámenes hormonales para evaluar el estado de salud reproductiva de la paciente. “Ahora con el examen que vamos a hacer, te vamos a pedir unas pruebas de sangre hormonales, vemos si hay algo que corregir muy pequeño y nada, viene tu regla, te damos las medicinas subcutáneas por 8 o 9 días”, describió el especialista.

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El procedimiento incluye la administración de medicamentos hormonales durante varios días para estimular la producción de óvulos. Hacia el día 10 u 11 del ciclo, el equipo médico realiza la extracción de los óvulos mediante una intervención breve que requiere una sedación leve. “Es una neurolecto, no es una anestesia grande, es una dormida suave, es como si fueran cinco minutos y punto, se acabó. Salen los óvulos y guardados por años y toda tu vida normal, no pasa nada”, precisó Noriega Hoces.

Korina Rivadeneira se pronuncia por primera vez tras confirmarse su separación de Mario Hart: “Ya todo pasó”
El proceso médico permite a Korina Rivadeneira asegurar óvulos saludables, priorizando su bienestar personal y su deseo de formar una familia grande más adelante.

Según datos presentados por el especialista, el procedimiento se realiza de forma ambulatoria y la recuperación suele ser rápida, lo que permite a la paciente retomar sus actividades habituales en poco tiempo. Los óvulos extraídos pueden permanecer almacenados durante años, ofreciendo la posibilidad de utilizarlos cuando las circunstancias personales lo permitan.

Siatuación tras separación y proyección a futuro

La influencer reconoció que, tras la separación de Mario Hart, atraviesa un momento de cambios, pero mantiene la expectativa de volver a experimentar la maternidad. El procedimiento de congelación de óvulos representa, en este contexto, una alternativa para preservar sus opciones sin presiones inmediatas.

Respecto a su separación, indicó se encuentra en un proceso de cambios, sin embargo, se encuentra bastante en paz consigo misma y con la decisión que ha tomado. “Estoy tranquila, en paz. Todo tiene un proceso. Al principio es difícil, pero ya todo pasó y, felizmente, Mario es un hombre maduro, pues llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal”, declaró la modelo a Trome.

Durantes esta etapa, la actriz señaló que se ha enfocado en su trabajo y sus hijos. “He tenido mucho trabajo con ‘Me caigo de risa’, eso ayudó mucho, y estar dedicada al cien por ciento a mis hijos”, señaló, enfatizando que esa dinámica le permitió sobrellevar la separación y seguir adelante.

Composición dividida que muestra a un hombre sentado con micrófono y a una mujer de cabello rubio con aretes mirando a la cámara
Korina Rivadeneira asegura que siempre ha quedio tener más hijos.

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