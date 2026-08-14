Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.8 en la región de Sechura, departamento de Piura, ocurrido el 12 de agosto de 2026 a las 10:46 de la mañana. El evento sísmico, registrado a una profundidad de 29 kilómetros, no generó daños ni alertas mayores, aunque fue percibido con una intensidad II en la zona.
Equipamiento básico de la mochila de emergencia
La mochila de emergencia recomendada por INDECI reúne los insumos esenciales para subsistir durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a un fuerte temblor o terremoto. Su contenido principal abarca botellas de agua, alimentos no perecibles de alto valor calórico, un botiquín básico de primeros auxilios, linterna, radio a pilas y dinero en efectivo.
Para elevar su efectividad, conviene añadir mantas térmicas, artículos de higiene personal, mudas de ropa ligera y copias de los documentos de identidad guardadas en bolsas herméticas. Ubicarla siempre cerca de la puerta principal o de la ruta de salida agiliza la evacuación ante cualquier eventualidad.
El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú
Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.
Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.
Regiones más afectadas y eventos recientes
De acuerdo con los datos oficiales, Arequipa ha registrado 92 sismos, Lima suma 66 y Ica contabiliza 56 eventos en lo que va del año. En la región de Junín, se han presentado sismos de magnitud relevante, como el ocurrido el 2 de agosto en Huánuco (5,7) y el temblor de 5,7 en Ucayali, percibido incluso en la capital.
Entre los eventos más recientes, se destaca la serie de réplicas en el Valle del Mantaro, en Junín, donde los movimientos alcanzaron intensidades de nivel III en la escala. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.
¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave
- Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
- Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Participar en simulacros nacionales de sismos.
- Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
- Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Mochila de emergencia: contenido sugerido
- Agua potable (2 litros por persona por día).
- Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
- Linterna y baterías de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
- Documentos personales en bolsa hermética.
- Radio portátil con pilas.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Cómo actuar durante y después de un sismo
Durante un sismo
- Mantener la calma.
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
- Buscar un espacio seguro si no se logra evacuar a tiempo.
- No llamar por teléfono, preferir mensajes de texto.
- No utilizar ascensores.
- Si se conduce, detener el vehículo en un lugar seguro.
Acciones después del sismo
- Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
- Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas.
- Auxiliar a los heridos y mantenerse atento a posibles réplicas.
- Comunicar la situación a familiares y autoridades mediante mensajes de texto.
- Alejarse del mar hasta descartar la posibilidad de un maremoto.
Precauciones específicas para edificios y zonas costeras
- Permanecer en el interior durante el movimiento, alejándose de ventanas y objetos sueltos.
- Protegerse bajo una mesa sólida o junto a una columna estructural.
- Esperar a que termine el sismo antes de evacuar y verificar la seguridad de las escaleras.
- Seguir las indicaciones del personal de seguridad del edificio.
En zonas próximas al mar, las autoridades recomiendan alejarse de la costa ante la posibilidad de un tsunami, especialmente si el sismo tiene una magnitud considerable.
Números de emergencia en Perú
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud: 113
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
- Servicio de ambulancia SAMU: 106
Zonas de mayor riesgo sísmico en Lima y recomendaciones adicionales
- Distritos como Ancón, Ate, Carabayllo, Chorrillos, Comas y Santa Rosa figuran entre los más expuestos.
- Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a no difundir rumores.
- Se recomienda a las familias elaborar un plan de emergencia y revisar periódicamente su vivienda.