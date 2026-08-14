Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Cerrón reveló que mantuvo contacto con José María Balcázar durante los casi tres años que permaneció prófugo y afirmó que el entonces presidente interino le dejaba mensajes

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El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó este jueves que mantuvo comunicación con el expresidente interino José María Balcázar durante el periodo en que permaneció prófugo y sostuvo que el exmandatario habría podido cobrar el medio millón de soles ofrecido por su captura si hubiera conocido su paradero.

En diálogo con la prensa, durante su reaparición pública después de casi tres años en la clandestinidad, Cerrón aseguró que la Policía Nacional (PNP) realizó esfuerzos para ubicarlo, aunque cuestionó la información que recibió durante el operativo de búsqueda.

“No es que (la Policía) no haya querido, pero posiblemente tenga malos informantes que le han hecho dedicar esfuerzos en lugares donde yo jamás he estado. Prácticamente no me han ubicado y eso me preocupa en el sentido de que el país está totalmente desprotegido en la inteligencia electrónica”, declaró.

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El fundador de Perú Libre también confirmó que tuvo contacto con Balcázar durante ese periodo y señaló que el exmandatario le dejaba mensajes. “Con el único que me comunicaba era con el presidente Balcázar. A veces, él a veces me dejaba un mensaje, entonces yo le devolvía la llamada”, señaló.

Sostuvo que Balcázar pudo haber cobrado la recompensa de S/500 mil por su captura si hubiera conocido su ubicación, pero aseguró que el exmandatario desconocía su paradero

Refirió que ambos mantenían una relación cordial e hizo mención de la recompensa por su captura, que en septiembre de 2024 el Ministerio del Interior elevó de S/100 mil a S/500 mil. “Si Balcázar hubiera salido (su paradero), quizás se hubiera animado por el medio millón, pero no sabía ni dónde estaba”, dijo.

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Cerrón participó en un acto por el aniversario de Perú Libre y reapareció públicamente tras la reciente anulación de la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra por parte del Tribunal Constitucional, y reiteró que no abandonó el país durante los dos años y 10 meses que permaneció prófugo.

Durante esta aparición, también se burló de la institución policial y de su jefe, Óscar Arriola, quien en reiteradas ocasiones indicó que ya estaba cerca de capturarlo. “Yo creo que ellos no sabían, pero he estado bastante cerca, tan cerca que ellos han subestimado que yo estaba ahí”, respondió.

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Seguidamente, precisó que la distancia entre su ubicación y los agentes era de “200 metros, más o menos” y afirmó que los policías desconocían por completo que se encontraba en ese lugar, cuya ubicación evitó revelar.

El video muestra un segmento de noticias que cubre un evento en vivo. Una presentadora de televisión introduce la cobertura. Posteriormente, se observa a un grupo de seis personas, incluidos cuatro hombres y dos mujeres, sentadas detrás de una mesa con un mantel rojo. Entre los presentes está Vladimir Cerrón, participando en una actividad del partido Perú Libre en el Cercado de Lima. Banderas de Perú, México y El Salvador están presentes en la mesa. La pantalla muestra un titular informando sobre la reaparición de Cerrón en el aniversario de Perú Libre. Algunos asistentes levantan sus puños.

“La Policía ni idea tenía. Siempre he permanecido en territorio peruano, como lo he manifestado, y siempre se ha dado la información precisa de parte de los congresistas y de parte del partido, por lo tanto, no hay otra cosa más respecto de eso”, dijo.

“Si la Policía no ha podido dar con mi paradero, lejos de ser una burla, (...) más bien ha expuesto quizá la pobre capacidad en la inteligencia electrónica, porque yo he estado saliendo por todos los medios, por la radio, la televisión, las redes, las cuentas sociales que existen. Eso sí es preocupante”, agregó.

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Asimismo, rechazó haber recibido protección política de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025), quien también perteneció a Perú Libre, o de otras autoridades.

“Nada tengo que ver con la Policía, no he tenido ninguna protección de los entes policiales, por los entes mediáticos ni de los entes jurídicos. Esto ha sido una agresión, una conspiración sistemática sobre las espaldas del partido”, sostuvo.