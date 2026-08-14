Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026 y la organización ya busca a su reemplazo para Miss Universo

Karla Bacigalupo terminó su reinado luego de su paso por el Miss Universo. En el evento estuvo presente Fátima Bosh | YouTube / Miss Perú Oficial

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Una inesperada decisión sacudió al mundo de los certámenes de belleza. La Organización Miss Perú anunció este jueves que Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026 y, por consecuencia, ya no será la encargada de representar al país en Miss Universo 2026, cuya edición se realizará en Puerto Rico. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales de la organización y tomó por sorpresa a quienes seguían la preparación de la representante peruana para la competencia internacional.

En un breve documento, la organización informó que la representación de Márquez queda sin efecto, pero no explicó los motivos que llevaron a tomar la decisión. El anuncio se limitó a confirmar su salida y a adelantar que próximamente se conocerá quién asumirá la responsabilidad de llevar la banda peruana en el certamen internacional.

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La determinación modifica de manera importante el panorama de la participación peruana en Miss Universo 2026, pues Luren Márquez había sido presentada como la representante nacional para la competencia que reunirá a candidatas de diferentes partes del mundo.

Luren Márquez es coronada como Miss Perú Universe en una ceremonia deslumbrante, marcando un hito en su carrera.

Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026

La Organización Miss Perú fue la encargada de hacer oficial la salida de Luren Márquez. El anuncio señala que la joven deja de ostentar el título de Miss Perú 2026 y que queda sin efecto su representación del país en la próxima edición de Miss Universo.

“En los próximos días daremos más información sobre quién representará al Perú en Miss Universo”, se lee en el comunicado difundido por la organización.

La institución pidió además al público mantenerse atento a sus próximos anuncios, debido a que todavía no se conoce públicamente quién será la persona que ocupará el lugar dejado por Márquez.

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Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026: organización prepara anuncio de su reemplazo. Captura: missperuofficial.

El comunicado no ofreció una explicación sobre las razones de la decisión. Tampoco se detallaron las circunstancias que llevaron a la organización a retirar el título a la representante que había sido designada para competir internacionalmente.

La ausencia de una explicación oficial deja, por ahora, varias interrogantes abiertas en torno al cambio de representante. Sin embargo, la organización dejó claro que Luren Márquez ya no será la candidata peruana en Miss Universo 2026 y que próximamente se comunicará quién tomará su lugar.

La noticia ocurre a pocos meses de la realización del certamen internacional, por lo que la nueva representante deberá asumir la preparación y compromisos vinculados con una competencia de alcance mundial.

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Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026: organización prepara anuncio de su reemplazo. Captura: missperuofficial.

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Miss Perú no explica los motivos de la decisión

Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio es que la Organización Miss Perú no explicó por qué Luren Márquez deja el título. El documento publicado en redes sociales se concentra en comunicar oficialmente el cambio y adelantar que habrá una nueva designación.

La organización tampoco dio detalles sobre si la decisión responde a una modificación administrativa, personal o de otra naturaleza. Por el momento, cualquier versión distinta a la información oficial no ha sido confirmada por la institución.

La comunicación fue directa: la representación de Márquez en Miss Universo 2026 queda sin efecto y se anunciará posteriormente a la nueva candidata peruana.

Esta situación convierte a la próxima comunicación de la organización en una de las más esperadas por los seguidores del certamen, quienes buscan conocer no solo quién será la nueva representante, sino también cómo se desarrollará el proceso para definir su participación en Puerto Rico.

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La salida de Márquez también significa que la joven no continuará con el proceso internacional que había iniciado como representante nacional. Su preparación y exposición pública estaban orientadas a una de las ediciones más importantes de la historia del concurso, debido a que se trata de su 75 aniversario.

Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026: organización prepara anuncio de su reemplazo. Captura: missperuofficial.

¿Quién reemplazará a Luren Márquez en Miss Universo 2026?

Por ahora, no existe un nombre oficial anunciado públicamente como reemplazo de Luren Márquez. La propia Organización Miss Perú señaló que dará más información en los próximos días.

“En los próximos días daremos más información sobre quién representará al Perú en Miss Universo”, informó la institución.

La frase confirma que habrá una nueva representante nacional, aunque todavía no se conocen detalles sobre la persona elegida ni sobre el mecanismo mediante el cual se realizará la designación.

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La nueva candidata tendrá la responsabilidad de asumir la representación peruana en una edición especial del concurso, por lo que su elección será seguida de cerca tanto por los seguidores de los certámenes como por el público interesado en la participación peruana.

Mientras se espera el anuncio oficial, la única información confirmada es que Luren Márquez no continuará como Miss Perú 2026 y que su participación en Miss Universo quedó cancelada.

La organización ha optado por reservarse los detalles sobre las razones del cambio y concentrarse en anunciar próximamente a la nueva representante.

Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026: organización prepara anuncio de su reemplazo. Captura: missperuofficial.

¿Quién es Luren Márquez, la ex Miss Perú 2026?

Luren Leticia Márquez Canales llegó al certamen con una trayectoria vinculada a la comunicación, la televisión y el mundo empresarial. Es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y también cursa estudios de Comunicación Social en la Florida International University, donde lleva una especialización relacionada con Marketing Digital.

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Su perfil profesional se ha desarrollado principalmente entre Perú y Estados Unidos, con una experiencia enfocada en el mercado hispano y en los medios de comunicación.

Durante los últimos años, Márquez construyó una carrera internacional como comunicadora y presentadora de televisión, especialmente dentro de espacios dirigidos al público latinoamericano.

Luren Márquez participó en un evento spring colors en Rhode Island junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

Entre sus experiencias profesionales figura su trabajo como presentadora de entretenimiento en Telemicro Internacional, donde formó parte del programa De Extremo a Extremo. En dicho espacio participó en entrevistas y coberturas relacionadas con actualidad y espectáculos.

Su recorrido frente a las cámaras también la llevó a participar como comentarista en programas de Telemundo, entre ellos La Mesa Caliente y Hoy Día, donde abordó contenidos vinculados con entretenimiento, cultura y sociedad.

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La experiencia televisiva de Márquez no se limitó a los programas de entretenimiento. También participó en segmentos relacionados con moda, además de asumir la conducción de eventos internacionales.

Entre las actividades en las que estuvo presente figuran los Premios Monitor Latino 2025 y los Latino Music Awards, experiencias que contribuyeron a consolidar su perfil dentro de los medios de comunicación y las plataformas de entretenimiento.

Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026: organización prepara anuncio de su reemplazo. Captura: missperuofficial.

Su formación académica y trayectoria internacional fueron parte del perfil con el que llegó a asumir la representación peruana en el certamen nacional.

Ahora, tras el anuncio de la Organización Miss Perú, esa etapa queda interrumpida y la joven deja oficialmente de ser la representante nacional para la edición 2026 de Miss Universo.

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En una historia, Ágatha pidió a Jessica Newton: “Esa niña tiene que ganar, por favor te lo pido”.

¿Cuándo y dónde será Miss Universo 2026?

La edición Miss Universo 2026 tendrá un significado especial para la organización internacional debido a que marcará el 75 aniversario del certamen.

De acuerdo con la información proporcionada por la organización de Miss Universo, la gala principal se realizará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.

La celebración estará acompañada por diferentes actividades que reunirán a delegadas de distintos países durante una semana dedicada a diversos aspectos relacionados con el concurso.

La organización internacional destacó que esta edición estará enfocada en la belleza, la cultura, el liderazgo y el legado de Miss Universo, como parte de las actividades conmemorativas por sus 75 años.

La elección de Puerto Rico como sede permitirá que la competencia se desarrolle en un escenario de gran importancia para la comunidad latina y para la historia del certamen.

Luren aseguró que ya existe un compromiso para desfilar en París con la diseñadora: “Vamos a hacer un desfile en París”.

La edición número 75 reunirá a representantes internacionales que competirán por la corona, por lo que la elección de la nueva candidata peruana tendrá que realizarse en los próximos meses para garantizar que pueda cumplir con las actividades oficiales y la preparación correspondiente.

Por ahora, Perú deberá esperar para conocer quién ocupará el lugar de Luren Márquez. La Organización Miss Perú no ha revelado el nombre de la nueva representante ni ha detallado cuándo se realizará formalmente el anuncio.

La institución únicamente adelantó que próximamente dará más información, por lo que los seguidores del certamen deberán permanecer atentos a sus canales oficiales.

La salida de Márquez representa así un cambio inesperado en el camino de Perú hacia Miss Universo 2026. La joven había asumido la representación nacional con un perfil internacional vinculado a la comunicación, los medios y el entretenimiento, pero su participación en el concurso mundial quedó oficialmente sin efecto.

Mientras se aguarda la explicación de la organización —si es que finalmente decide brindarla—, el foco estará ahora en la próxima designación. La pregunta que queda abierta es quién será la mujer que llevará la banda de Perú en Miss Universo 2026 y asumirá la responsabilidad de representar al país en la edición conmemorativa por los 75 años del concurso.

Por el momento, la única certeza es que Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026, ya no participará en Miss Universo y la organización trabaja en la designación de su reemplazo. El nombre de la nueva representante será comunicado en los próximos días, según informó oficialmente la institución.

Luren Márquez participó en un evento spring colors en Rhode Island junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.