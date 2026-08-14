Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Neri Bandiera celebrates scoring their second goal with teammate Kevin Becerra REUTERS/Martin Fonseca

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Kevin Becerra tras el 6-1 de Cienciano: “Hay que tener la personalidad para irlo a jugar allá como si fuéramos cero a cero”

Kevin Becerra dejó un mensaje tan claro como el marcador: Cienciano todavía no terminó el trabajo. El defensor habló después del 6-1 sobre Botafogo y eligió la cautela en medio de una noche que quedó marcada como una de las más contundentes del club en la Copa Sudamericana. La goleada, conseguida este jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la ida de los octavos de final, puso al equipo cusqueño a un paso de la siguiente ronda. Pero en el vestuario el discurso fue otro: aún faltan 90 minutos en Brasil.

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Cienciano goleó 6-1 a Botafogo, tomó una ventaja de cinco goles en la serie y viajará a Río de Janeiro para disputar el partido de vuelta con una consigna interna que Becerra repitió en más de un pasaje de su diálogo: afrontar el próximo encuentro “como si fuéramos cero a cero” y sin caer en el exceso de confianza.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

El zaguero terminó conforme con la actuación, aunque evitó el tono celebratorio. “Contento. No tan feliz porque todavía no se cierra, falta otra final. Hay que ser cauto e irlo a jugar allá, que tenemos que irlo a jugar para traernos la victoria y cerrar la serie”, manifestó tras el encuentro.

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La diferencia es amplia y obliga a Botafogo a una remontada extraordinaria en Río de Janeiro. Sin embargo, Becerra insistió en que el resultado no puede modificar la manera en que el equipo asuma el desafío. En su lectura, el peor escenario sería salir a administrar la ventaja sin intención de juego ni presencia en campo rival.

Jugar en Brasil como si estuviera 0-0

Becerra remarcó que el plantel deberá sostener una mentalidad competitiva para afrontar el ambiente que encontrará en Brasil. Para él, Cienciano no puede limitarse a defender la renta conseguida en Cusco. “Está la confianza, pero hay que tener la personalidad para irlo a jugar allá como que vamos cero a cero”, sostuvo.

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Cienciano, abrazado a una ilusión. - Crédito: Difusión

El defensor vinculó esa postura con una idea recurrente en el fútbol: un detalle puede cambiar el desarrollo de una serie, en especial cuando el equipo local encuentra un gol temprano. “Hay que jugarlo. Puede pasar de fútbol y puede pasar cualquier cosa y hay que tener la personalidad para jugarlo e intentarlo ganar y aprovechar la ventaja que hemos sacado acá”, agregó.

En esa misma línea, el mensaje coincidió con lo que, según el propio texto, transmitió Horacio Melgarejo tras la goleada: no dar por sentenciada la eliminatoria y evitar cualquier celebración anticipada. Para el plantel, la victoria en el Cusco no es un punto de llegada, sino un tramo de una serie que aún tiene su capítulo decisivo.

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El único gol recibido y el enfoque defensivo

Aunque el resultado se construyó desde la contundencia ofensiva, Becerra se detuvo en un aspecto puntual: el gol concedido. En su rol, la lectura fue más autocrítica que eufórica. “Lastimosamente nos hicieron un gol, que es lo que más nos duele a nosotros”, reconoció.

(AFP)

Durante buena parte del partido, Cienciano sostuvo una presión alta y buscó incomodar a Botafogo lejos de su propia área. Ese plan, según explicó el zaguero, ayudó a que el rival tuviera dificultades para desarrollar su juego y permitió que el equipo cusqueño recuperara el balón con rapidez.

“Bastante bien porque lo manejamos en un bloque muy alto, que los pudimos presionar en cada momento”, explicó. Y en un comentario distendido, agregó: “Estoy un poco aguado de lo que se presionó”, antes de poner el foco en el esfuerzo de los delanteros.

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“Valorar el trabajo que hicieron los delanteros, que fueron muy fundamentales, que si no fuera por ellos no hubiéramos llegado”, añadió. En su lectura, el 6-1 fue un resultado colectivo: la presión de los atacantes facilitó el trabajo del bloque y sostuvo la intensidad durante el trámite, más allá de los goles.

La expectativa crece en Cusco antes del duelo entre Cienciano y Botafogo: más del 60% de las entradas disponibles ya fueron vendidas, aunque todas las tribunas todavía mantienen localidades. (Cienciano)

“Todavía no es el techo” y el margen para crecer

El 6-1 podría ser interpretado como una de las mejores presentaciones del equipo en el torneo, pero Becerra planteó otra perspectiva. Consultado sobre si había sido la mejor demostración futbolística del conjunto cusqueño, aseguró que el equipo no tocó su máximo nivel.

“Yo creo que todavía no es el techo, porque nos vamos con la sensación de que podíamos dar un poco más”, afirmó. El comentario, lejos de contradecir el entusiasmo lógico por la goleada, reforzó el discurso de exigencia interna: para el defensor, el margen de mejora existe aun cuando el marcador parezca definitivo.

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En ese punto volvió a aparecer la cautela como eje del mensaje. “No hay que subestimar al rival. También juegan, pero contento con el resultado, contento con el trabajo que hizo el equipo”, señaló, en una frase que buscó equilibrar satisfacción y prudencia.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their sixth goal with teammate Cristian Souza REUTERS/Martin Fonseca

El mensaje del entretiempo: intensidad sin relajarse

Cienciano llegó al descanso con una ventaja de cuatro goles. El 4-0, por contexto, podía invitar a bajar revoluciones y administrar la diferencia. Pero Becerra explicó que el mensaje en el vestuario fue el contrario: sostener la intensidad como si la serie recién empezara.

“Que saliéramos como que íbamos cero a cero”, reveló sobre la indicación recibida durante el entretiempo. También apuntó a una lectura táctica del desarrollo: “Tenemos que aprovechar que el rival no estaba presionando”, explicó.

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Botafogo mostró otra actitud en la segunda mitad y logró descontar. Sin embargo, Cienciano respondió y marcó dos tantos más para cerrar el partido con un 6-1. En la interpretación del defensor, esa reacción fue una señal de carácter. “El segundo tiempo salió con otra mentalidad, pero igual nosotros subimos, supimos aprovecharlo y pudimos hacer dos goles más”, explicó.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano players pose for a group photo before the match REUTERS/Martin Fonseca

El clásico ante Deportivo Garcilaso y la exigencia inmediata

El calendario no ofrece pausa. Después del triunfo internacional, Cienciano deberá volver rápidamente a la competencia local con un partido de alto voltaje: el clásico cusqueño frente a Deportivo Garcilaso. Becerra habló de la necesidad de cambiar de foco sin perder intensidad.

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“Tenemos otra final seguida y la hinchada nos exige, la dirigencia nos exige que hay que ganar”, manifestó. Y agregó: “Los clásicos, bueno, va a ser un lindo partido. Vamos a ver cómo plantea el equipo”.

La idea, otra vez, se conecta con el tono que eligió tras la goleada: evitar la relajación. Para el plantel, el 6-1 no reduce la presión; la desplaza hacia el siguiente objetivo inmediato y hacia la administración de una serie que aún no terminó.

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: DSports.

El saludo a Juvenal Farfán

En sus declaraciones, Becerra también se refirió a Juvenal Farfán, quien, dio un paso al costado de la dirección del club. El jugador reconoció el respaldo recibido durante su etapa y le dedicó parte de la victoria.

“Contento porque el presidente Farfán se ha portado muy bien con nosotros”, expresó. Y completó: “Lástima que haya dado un paso al costado, pero también triunfo para él, porque él se ha portado, ha sido una excelente persona con nosotros”, antes de enviarle un saludo.

La mención reforzó el clima emocional de una noche especial, pero sin alterar el eje principal del discurso: la serie sigue abierta.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their sixth goal with teammate Maximiliano Amondarain REUTERS/Martin Fonseca

Faltan noventa minutos

Cienciano quedó muy cerca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con una ventaja enorme y una actuación que combinó eficacia, presión y contundencia. Sin embargo, el mensaje de Kevin Becerra fue constante: la eliminatoria no se define hasta jugar el segundo partido.

Para el defensor, el equipo encontrará en Brasil a un Botafogo obligado a atacar desde el inicio y a empujar el trámite hacia un escenario de tensión. Por eso repitió el concepto que define su enfoque: personalidad para ir a jugar “como si fuéramos cero a cero”, concentración para evitar que el rival se meta rápido en la serie y respeto para no subestimar un partido que, por contexto, será distinto al de Cusco.

“Hay que tener la personalidad para jugarlo e intentarlo ganar”, sentenció.

El próximo jueves 20 de agosto, en Río de Janeiro, el ‘Papá’ tendrá 90 minutos para sostener la ventaja, evitar sobresaltos y confirmar una clasificación que empezó a construir con una noche inolvidable en el Cusco.