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Campaña veterinaria gratuita para este 20 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos podrán acceder a consultas médico-veterinarias para conocer el estado de salud de sus perros y gatos

La actividad incluirá desparasitación interna y externa como medida preventiva para proteger a los animales de compañía - Créditos: Magnific.
La actividad incluirá desparasitación interna y externa como medida preventiva para proteger a los animales de compañía - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Lima organizará este jueves 20 de agosto una campaña veterinaria gratuita dirigida a los vecinos del Cercado de Lima que busquen atención básica para sus animales de compañía. La jornada se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. en el Local Comunal Palermo, ubicado en la avenida Materiales, cuadra 21.

La actividad busca facilitar el acceso a prestaciones esenciales para el cuidado de perros y gatos, además de promover prácticas adecuadas entre quienes tienen mascotas bajo su responsabilidad. Durante la jornada, los asistentes podrán recibir orientación especializada sin costo y resolver dudas relacionadas con la salud y el bienestar de sus compañeros de cuatro patas.

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La iniciativa municipal contempla servicios enfocados tanto en la prevención de enfermedades como en la promoción de una convivencia responsable. Asimismo, se brindará información útil para quienes necesitan conocer los procedimientos vinculados con la identificación y registro de sus animales.

Especialistas ofrecerán una charla sobre tenencia responsable para reforzar los cuidados y obligaciones de los propietarios - Créditos: Magnific.
Especialistas ofrecerán una charla sobre tenencia responsable para reforzar los cuidados y obligaciones de los propietarios - Créditos: Magnific.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la campaña veterinaria?

  • Consultas médico-veterinarias: atención básica para evaluar el estado de salud de perros y gatos, además de orientación ante posibles problemas o dudas relacionadas con su bienestar.
  • Desparasitación interna y externa: procedimiento preventivo destinado a combatir parásitos que pueden afectar a los animales y comprometer su calidad de vida.
  • Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: espacio informativo que busca reforzar los cuidados, obligaciones y responsabilidades que implica convivir con un animal de compañía.
  • Orientación sobre el registro de canes y felinos: asesoría para conocer los pasos y aspectos principales relacionados con la inscripción de perros y gatos ante las autoridades correspondientes.
La Municipalidad de Lima llevará a cabo una campaña veterinaria gratuita este jueves 20 de agosto en el Cercado de Lima - Créditos: Magnific.
La Municipalidad de Lima llevará a cabo una campaña veterinaria gratuita este jueves 20 de agosto en el Cercado de Lima - Créditos: Magnific.

La atención se concentrará durante tres horas, por lo que se recomienda a los interesados organizar su visita dentro del horario establecido. El Local Comunal Palermo será el punto de encuentro para esta iniciativa, que pretende acercar servicios veterinarios básicos a las familias de la jurisdicción.

Las campañas de este tipo también cumplen una función preventiva, debido a que permiten detectar posibles problemas antes de que se conviertan en complicaciones mayores. La desparasitación, por ejemplo, forma parte de los cuidados periódicos que requieren los animales, mientras que las consultas profesionales contribuyen a identificar señales que podrían requerir seguimiento.

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¿Por qué son importantes las campañas veterinarias gratis?

  • Facilitan el acceso a servicios básicos para mascotas cuyos propietarios tienen dificultades económicas.
  • Permiten detectar enfermedades, lesiones u otros problemas que podrían agravarse sin atención oportuna.
  • Promueven la vacunación y desparasitación, medidas esenciales para prevenir diversas afecciones.
  • Contribuyen al bienestar de perros y gatos mediante controles que favorecen una vida saludable.
  • Orientan a los responsables sobre alimentación, higiene, cuidados preventivos y tenencia responsable.
  • Ayudan a reducir riesgos sanitarios que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.
  • Fomentan una cultura de respeto, protección y cuidado hacia los animales de compañía.
  • Acercan la atención veterinaria a sectores que no siempre cuentan con recursos para asumir consultas particulares.
  • Permiten identificar casos que requieren tratamientos especializados y recomendar su atención posterior.
  • Fortalecen el compromiso de las autoridades con la salud pública y el bienestar animal.

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