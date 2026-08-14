El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo

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Cienciano dio un golpe de autoridad en la Copa Sudamericana 2026 tras golear 6-1 a Botafogo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, durante la ida de los octavos de final. Bajo la dirección de Horacio Melgarejo, el equipo peruano fue contundente y dominó gran parte del partido.

Matías Succar fue la figura destacada al anotar tres goles, acompañado por los tantos de Neri Bandiera y Marcos Matinich. El cuadro brasileño apenas pudo descontar con un tiro libre ejecutado por Matheus Martins al inicio del segundo tiempo.

Cienciano y el monto millonario que ganó tras histórica goleada a Botafogo

La victoria de Cienciano frente a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 no solo tuvo repercusión deportiva, sino que también se tradujo en un importante beneficio económico para el club cusqueño. Tras la goleada, el equipo se aseguró un premio de USD 600.000 (equivalente a 2 millones 33 mil 448,60 soles), una suma determinada por la Conmebol para quienes logran avanzar a esta etapa del certamen.

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Este ingreso representa un alivio y un impulso para la institución, que ve cómo el éxito en el campo tiene un impacto directo en sus finanzas. El premio no solo reconoce el rendimiento del plantel dirigido por Horacio Melgarejo, sino que también ofrece recursos para fortalecer el club en lo deportivo y administrativo.

La expectativa crece, ya que si el ‘papá’ logra confirmar su pase a los cuartos de final, la recompensa ascenderá a USD 700.000 (2 millones 359 mil 903,70 soles). Así, el conjunto cusqueño no solo busca seguir haciendo historia en el plano internacional, sino también aprovechar el torneo para asegurar un respaldo financiero que puede resultar clave en su proyecto institucional.

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Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First Leg - Cienciano v Botafogo - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru - August 13, 2026 Cienciano's Matias Succar celebrates scoring their sixth goal with Cristian Souza REUTERS/Martin Fonseca

Así fue la goleada por 6-1 a Botafogo en Cusco

Cienciano dio un paso firme en la Copa Sudamericana 2026 tras imponerse con un contundente 6-1 sobre Botafogo en el partido de ida de los octavos de final, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El equipo peruano, bajo la conducción de Horacio Melgarejo, mostró una notable superioridad ofensiva. Matías Succar fue protagonista con tres goles, mientras que Neri Bandiera y Marcos Matinich también contribuyeron al abultado marcador. El conjunto local logró así una ventaja considerable que supera lo conseguido en la serie previa frente a Lanús.

El descuento de Botafogo llegó por medio de Matheus Martins, quien ejecutó un tiro libre impecable al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, la reacción brasileña fue insuficiente frente al dominio de Cienciano, que controló el ritmo y la intensidad del encuentro.

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El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

¿Cuándo es el duelo de vuelta en Brasil?

Cienciano firmó una jornada memorable en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega al imponerse con un categórico 6-1 a Botafogo, resultado que lo deja a un paso de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño tomó rápidamente el control y estableció una diferencia que parece decisiva para la serie.

El partido de vuelta por los octavos de final ya tiene fecha y hora confirmadas: se jugará el jueves 20 de agosto a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Para los aficionados en Brasil, el encuentro comenzará a las 21:30, según la programación oficial.

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(Cienciano)