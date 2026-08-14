Fenómeno de El Niño en Perú: Senamhi advierte lluvias, frío, fuertes vientos y eleva alerta por El Niño hasta abril de 2027

Un río desbordado y fuertes lluvias impactan una zona urbana de la costa peruana, donde una señal de advertencia por inundación destaca en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la DANA Aníbal afectará a Perú entre el 16 y el 18 de agosto con lluvias, descenso de temperatura y vientos, en un contexto en el que el cronograma del fenómeno de El Niño anticipa un aumento progresivo del riesgo climático. El organismo detalló que el periodo más crítico se proyecta entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, cuando los niveles de amenaza climática alcanzarán su punto máximo, asociándose históricamente con inundaciones graves, huaicos y daños generalizados.

Según informó Senamhi, la alerta inmediata se centra en el sur del país y en la costa central. Tacna y Lima ya registran vientos intensos y una mayor sensación de frío, fenómeno que se intensificará durante la segunda quincena de agosto. El reporte subraya que el sistema de baja presión en niveles altos, identificado como DANA Aníbal, provocará precipitaciones y un marcado descenso de las temperaturas, condiciones que aumentan la probabilidad de afectaciones en infraestructuras y servicios básicos.

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Aves marinas y peces muertos aparecen en una playa rocosa de Perú, con el logo de SENAMHI en una roca, señalando un impacto ambiental marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cronograma que anticipa una escalada de riesgos

El cronograma presentado por Senamhi para 2026 y 2027 indica que el tramo más peligroso no corresponde a agosto, sino a los meses de noviembre, diciembre y enero de 2027, clasificados con riesgo “muy alto”. Para febrero de 2027, la entidad advierte un nivel “máximo”, periodo históricamente asociado al mayor impacto del fenómeno de El Niño en el país. “Febrero suele ser el mes más severo, con inundaciones severas, huaicos y daños extendidos”, señala el reporte consultado.

En julio, el nivel de riesgo se consideró “medio”, mientras que en agosto se incrementó a “medio alto”. Esta categoría implica un aumento de la temperatura del aire y del mar, situaciones que generan condiciones más cálidas y húmedas, especialmente en la costa peruana. El material difundido por Senamhi remarca la importancia de monitorear el ascenso gradual de los niveles de alerta, ya que cada fase implica nuevos retos para la prevención y la gestión de emergencias.

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El análisis incluye predicciones precisas sobre la evolución del riesgo: septiembre se proyecta como el primer mes con riesgo “alto”, mientras que octubre mantiene esa tendencia, con la expectativa de lluvias frecuentes, activación de quebradas y deslizamientos en áreas vulnerables, como Chosica, donde cada año persisten los pedidos de acciones preventivas.

Vientos intensos y neblina fría afectan una ciudad costera peruana que muestra palmeras inclinadas y un cartel publicitario ladeado, con una pancarta de Senamhi en una reja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos visibles en el mar y la fauna

El reporte de Senamhi detalla que la escalada del riesgo climático ya presenta impactos en el océano y en la fauna marina. Se observa un aumento de la temperatura superficial del mar, lo que genera problemas para peces y aves que dependen de la anchoveta como alimento. Esta menor disponibilidad repercute en una reducción del pescado ofertado en los mercados y en precios más elevados para los consumidores.

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Según los especialistas consultados, el alza de la temperatura marina afecta la reproducción y migración de especies clave para la pesca artesanal e industrial. La falta de alimento para aves marinas ya ha provocado una reducción en la presencia de especies tradicionales en la costa peruana, fenómeno que se intensifica durante los periodos de riesgo alto y muy alto.

La cadena de impactos incluye un deterioro en la economía de las comunidades costeras, que dependen de la pesca y la venta de productos del mar. El cronograma advierte que estas dificultades se agudizarán conforme avance el fenómeno de El Niño, con efectos potencialmente graves sobre la seguridad alimentaria y los precios locales.

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Un aviso meteorológico del Senamhi en Perú muestra el incremento de temperaturas diurnas en las regiones de la costa y la sierra, con peligro extremo entre el 8 y el 10 de agosto. (Senamhi)

Noviembre inicia la fase más delicada: riesgo muy alto y daños productivos

El periodo comprendido entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 aparece como el más delicado en el cronograma elaborado por Senamhi. Tanto noviembre como diciembre y enero de 2027 se clasifican con riesgo “muy alto”, una condición que suele ir acompañada de inundaciones localizadas, afectaciones a la agricultura y perjuicios para la pesca.

Con el inicio del verano en diciembre, el pronóstico apunta a lluvias muy intensas en la costa norte y un mayor peligro de inundaciones. En enero de 2027, el nivel de riesgo se mantiene, ubicando el mes entre los más expuestos a desbordes e inundaciones, según el reporte oficial. El organismo advierte que la experiencia histórica muestra que estos meses concentran la mayor cantidad de emergencias climáticas en el país.

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Senamhi resalta que el punto más severo se espera en febrero de 2027, cuando el nivel de riesgo alcanza su máximo histórico. La descripción asociada a ese mes indica una alta probabilidad de inundaciones graves, huaicos y daños extendidos en infraestructuras, viviendas y cultivos. “Febrero es el mes que suele registrar el mayor impacto del fenómeno en la historia reciente”, señala el documento.

Varias personas atraviesan una zona inundada mientras una operadora del Ministerio de Salud ofrece asistencia, reflejando la respuesta ante el Fenómeno El Niño en Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Marzo mantiene nivel muy alto y persisten los riesgos

Para marzo de 2027, aunque el cronograma muestra un leve descenso, el riesgo se mantiene en la categoría de “muy alto”. Persisten las lluvias intensas, los huaicos en zonas expuestas y la afectación a la infraestructura vial, agrícola y urbana. El reporte de Senamhi alerta que la prolongación de las precipitaciones puede extender los daños y retrasar la recuperación de las áreas afectadas.

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Las autoridades insisten en la importancia de reforzar la prevención y la preparación ante el escenario descrito. El monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y oceánicas, junto con campañas de información y planificación local, se presentan como herramientas clave para mitigar el impacto de los eventos previstos en el cronograma.

Un mapa de anomalías térmicas muestra las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana, asociadas al Fenómeno El Niño. (Senamhi)

Senamhi concluye que el país enfrenta una fase de riesgo climático creciente, con un pico proyectado para febrero de 2027. La información oficial recomienda a las comunidades mantenerse atentas a los comunicados y fortalecer las medidas de prevención en los próximos meses.