Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

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La conclusión de la ronda de octavos de final en Santiago y Valparaíso reordenó el escenario del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Ocho selecciones continúan en competencia por el trofeo, mientras que otras, como Perú, ya no aspiran al título, pero aún tienen partidos por disputar en la zona de clasificación.

Los cuartos de final se presenta como un filtro definitivo hacia las semifinales que se jugará hoy, viernes 14 de agosto. Los duelos que se avecinan enfrentarán a Italia, Estados Unidos, China, Croacia, China Taipéi, Tailandia, Turquía y Corea del Sur, equipos que mantienen intactas sus aspiraciones de llegar a la final. La competencia se intensifica y cada encuentro será determinante para definir quiénes avanzarán a la instancia decisiva.

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Programación de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Viernes 14 de agosto

- Italia vs Estados Unidos (10:00 horas / Volleyball World)

- China vs Croacia (13:00 horas / Volleyball World)

- Tailandia vs China Taipéi (16:00 horas / Volleyball World)

- Corea del Sur vs Turquía (19:00 horas / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 9° al 16°

- Perú vs Argentina (10:00 horas / Latina TV, Volleyball World)

- República Checa vs República Dominicana (13:00 horas / Volleyball World)

- Venezuela vs Polonia (16:00 horas / Volleyball World)

- Japón vs Filipinas (19:00 horas / / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 17° al 24°

- Brasil vs México (16:00 horas / Volleyball World)

- España vs Túnez (19:00 horas / Volleyball World)

Partidos por los puestos 21° al 24°

- Egipto vs Puerto Rico (16:00 horas / Volleyball World)

- Chile vs Algeria (19:00 horas / Volleyball World)

Así se jugarán los cuartos de final y los play offs del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)

Perú vs Argentina por los puestos 9 y 16 del Mundial Sub 17

La eliminación en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 en Chile determinó un nuevo desafío para Perú y Argentina. Ambas selecciones se enfrentarán en una instancia de reclasificación que definirá su posición entre el noveno y el decimosexto puesto del certamen juvenil.

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El equipo peruano, conocido como la ‘bicolor’, no logró superar a Italia y cayó en sets corridos, lo que lo relegó a la zona de partidos por ubicaciones secundarias. Por su parte, el conjunto argentino vivió un desenlace similar tras perder ante Estados Unidos por el mismo marcador. Estos resultados marcaron el cierre de sus aspiraciones de avanzar hacia la disputa por las medallas.

A pesar de la eliminación, el reglamento del torneo asegura que los equipos cuenten con más oportunidades de competencia, permitiendo ordenar la tabla final de posiciones mediante una serie de encuentros adicionales. Esta estructura otorga valor a cada partido restante, ya que el rendimiento en estas jornadas determinará el lugar definitivo que ocuparán en la clasificación general.

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Perú enfrentará a Argentina por el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (FPV)

Dónde ver los partidos de los cuartos de final del Mundial Sub 17

El enfrentamiento entre Perú y Argentina por la reclasificación del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 contará con varias opciones de transmisión para los aficionados. El partido será televisado en señal abierta por Latina, disponible en el canal 2, y en alta definición a través del canal 702, lo que permitirá acceder a una imagen de mayor calidad para quienes dispongan de esa tecnología.

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet tendrán alternativas adicionales. La cobertura en línea estará disponible tanto en la aplicación móvil como en el sitio web oficial de Latina, facilitando el acceso desde distintos dispositivos con conexión a la red. Además, el canal oficial de YouTube de Volleyball World transmitirá todos los partios de los cuartos de final en directo, abriendo la posibilidad de ver el partido desde cualquier país.

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Para quienes buscan información más detallada, Infobae Perú brindará un seguimiento integral del duelo. La plataforma ofrecerá contenido previo al partido, actualizaciones minuto a minuto y un análisis final con declaraciones y reacciones de las protagonistas. Esta cobertura pondrá especial atención en el rendimiento de la ‘bicolor’ y en los momentos clave que definan el resultado frente a la selección argentina.