Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Se definieron a los ocho selecciones que siguen en carrera rumbo al título mundial. Perú sigue en competencia y se medirá con Argentina por los puestos del 9° al 16°

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026
Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026
Guardar

La conclusión de la ronda de octavos de final en Santiago y Valparaíso reordenó el escenario del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Ocho selecciones continúan en competencia por el trofeo, mientras que otras, como Perú, ya no aspiran al título, pero aún tienen partidos por disputar en la zona de clasificación.

Los cuartos de final se presenta como un filtro definitivo hacia las semifinales que se jugará hoy, viernes 14 de agosto. Los duelos que se avecinan enfrentarán a Italia, Estados Unidos, China, Croacia, China Taipéi, Tailandia, Turquía y Corea del Sur, equipos que mantienen intactas sus aspiraciones de llegar a la final. La competencia se intensifica y cada encuentro será determinante para definir quiénes avanzarán a la instancia decisiva.

PUBLICIDAD

Programación de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Viernes 14 de agosto

- Italia vs Estados Unidos (10:00 horas / Volleyball World)

- China vs Croacia (13:00 horas / Volleyball World)

- Tailandia vs China Taipéi (16:00 horas / Volleyball World)

- Corea del Sur vs Turquía (19:00 horas / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 9° al 16°

- Perú vs Argentina (10:00 horas / Latina TV, Volleyball World)

- República Checa vs República Dominicana (13:00 horas / Volleyball World)

- Venezuela vs Polonia (16:00 horas / Volleyball World)

- Japón vs Filipinas (19:00 horas / / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 17° al 24°

- Brasil vs México (16:00 horas / Volleyball World)

- España vs Túnez (19:00 horas / Volleyball World)

Partidos por los puestos 21° al 24°

- Egipto vs Puerto Rico (16:00 horas / Volleyball World)

- Chile vs Algeria (19:00 horas / Volleyball World)

Así se jugarán los cuartos de final y los play offs del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Así se jugarán los cuartos de final y los play offs del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)

Perú vs Argentina por los puestos 9 y 16 del Mundial Sub 17

La eliminación en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 en Chile determinó un nuevo desafío para Perú y Argentina. Ambas selecciones se enfrentarán en una instancia de reclasificación que definirá su posición entre el noveno y el decimosexto puesto del certamen juvenil.

PUBLICIDAD

El equipo peruano, conocido como la ‘bicolor’, no logró superar a Italia y cayó en sets corridos, lo que lo relegó a la zona de partidos por ubicaciones secundarias. Por su parte, el conjunto argentino vivió un desenlace similar tras perder ante Estados Unidos por el mismo marcador. Estos resultados marcaron el cierre de sus aspiraciones de avanzar hacia la disputa por las medallas.

A pesar de la eliminación, el reglamento del torneo asegura que los equipos cuenten con más oportunidades de competencia, permitiendo ordenar la tabla final de posiciones mediante una serie de encuentros adicionales. Esta estructura otorga valor a cada partido restante, ya que el rendimiento en estas jornadas determinará el lugar definitivo que ocuparán en la clasificación general.

Perú enfrentará a Argentina por el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (FPV)
Perú enfrentará a Argentina por el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (FPV)

Dónde ver los partidos de los cuartos de final del Mundial Sub 17

El enfrentamiento entre Perú y Argentina por la reclasificación del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 contará con varias opciones de transmisión para los aficionados. El partido será televisado en señal abierta por Latina, disponible en el canal 2, y en alta definición a través del canal 702, lo que permitirá acceder a una imagen de mayor calidad para quienes dispongan de esa tecnología.

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet tendrán alternativas adicionales. La cobertura en línea estará disponible tanto en la aplicación móvil como en el sitio web oficial de Latina, facilitando el acceso desde distintos dispositivos con conexión a la red. Además, el canal oficial de YouTube de Volleyball World transmitirá todos los partios de los cuartos de final en directo, abriendo la posibilidad de ver el partido desde cualquier país.

Para quienes buscan información más detallada, Infobae Perú brindará un seguimiento integral del duelo. La plataforma ofrecerá contenido previo al partido, actualizaciones minuto a minuto y un análisis final con declaraciones y reacciones de las protagonistas. Esta cobertura pondrá especial atención en el rendimiento de la ‘bicolor’ y en los momentos clave que definan el resultado frente a la selección argentina.

Temas Relacionados

Mundial Sub 17 de vóleySelección peruana de vóley Sub 17vóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Luego de aplastante victoria del ‘papá’, los diarios brasileños no tuvieron piedad con el ‘fogao’. Lanzaron duras críticas y calificaron el 6-1 como “vergüenza”

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ aplastó al cuadro brasileño por 6-1 en duelo de ida que se jugó en Cusco, y está a un paso de los cuartos de final. Entérate cuánto dinero recibió el equipo de Horacio Melgarejo

El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Kevin Becerra tras el 6-1 de Cienciano: “Hay que tener la personalidad para irlo a jugar allá como si fuéramos cero a cero”

La ida de los octavos de la Copa Sudamericana se jugó el jueves 13 de agosto en el Inca Garcilaso de la Vega, y dejó una ventaja de cinco goles para el equipo cusqueño

Kevin Becerra tras el 6-1 de Cienciano: “Hay que tener la personalidad para irlo a jugar allá como si fuéramos cero a cero”

Matías Succar tras su hat-trick en la goleada de Cienciano ante Botafogo: “El fútbol me pagó cada lágrima, cada noche sin dormir y cada gol fallado”

El delantero marcó su primer hat-trick internacional en la goleada 6-1 sobre Botafogo y vivió una noche soñada junto a su familia en el Cusco. Succar confesó que llevaba años esperando una actuación así, pero pidió humildad para afrontar el partido de vuelta en Brasil

Matías Succar tras su hat-trick en la goleada de Cienciano ante Botafogo: “El fútbol me pagó cada lágrima, cada noche sin dormir y cada gol fallado”

Horacio Melgarejo tras el 6-1 de Cienciano a Botafogo: “Lo peor que podemos hacer es festejar el paso”

El técnico de Cienciano celebró el histórico 6-1 ante Botafogo, pero pidió mantener los pies sobre la tierra: aseguró que la serie aún no está definida, destacó el esfuerzo de sus jugadores y advirtió que el cuadro brasileño saldrá a buscar la remontada desde el primer minuto en Río de Janeiro

Horacio Melgarejo tras el 6-1 de Cienciano a Botafogo: “Lo peor que podemos hacer es festejar el paso”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Guillermo Bermejo, preso por afiliación terrorista, comunica muerte de su padre y pide salir de prisión para asistir a funeral

Nadine Heredia no volverá al Perú por ahora, confirma defensa: “Todavía tiene otros dos procesos”

Diputados ratifican presencialidad obligatoria en pleno y comisiones: cuatro excepciones permitirán conexión remota

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Patricia Villareal responde a extrabajador de Del Barrio Producciones tras comunicado y no teme demanda: “No me voy a rectificar”

Patricia Villareal afirma que Eric García Vilca nunca le dijo que el casting era independiente: “No me especificó nada”

Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026 y la organización ya busca a su reemplazo para Miss Universo

Extrabajador de Del Barrio Producciones podría recibir hasta 17 años de prisión: abogado explica el peso de los dos delitos

DEPORTES

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Kevin Becerra tras el 6-1 de Cienciano: “Hay que tener la personalidad para irlo a jugar allá como si fuéramos cero a cero”

Matías Succar tras su hat-trick en la goleada de Cienciano ante Botafogo: “El fútbol me pagó cada lágrima, cada noche sin dormir y cada gol fallado”

Horacio Melgarejo tras el 6-1 de Cienciano a Botafogo: “Lo peor que podemos hacer es festejar el paso”