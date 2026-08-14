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Nadine Heredia no volverá al Perú por ahora, confirma defensa: “Todavía tiene otros dos procesos”

El abogado Edinson Huamán explicó que la defensa mantiene su recomendación de que la exprimera dama permanezca fuera del país mientras afronta otras investigaciones judiciales

El abogado Edinson Huamán explicó que la defensa mantiene su recomendación de que la exprimera dama permanezca fuera del país mientras afronta otras investigaciones judiciales
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La exprimera dama Nadine Heredia, asilada en Brasil, no volverá al país por ahora, pese a que la Justicia anuló el juicio por lavado de activos seguido en su contra y dejó sin efecto, al igual que en el caso de su esposo, el proceso que derivó en una condena de 15 años de prisión por presuntos aportes ilegales a campañas electorales.

En diálogo con Exitosa, su abogado, Edinson Huamán, explicó que la defensa mantiene la recomendación de que la esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) permanezca fuera del Perú, debido a que todavía enfrenta otros dos procesos judiciales.

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El primero corresponde al Gasoducto Sur Peruano, derivado del caso Lava Jato, un expediente en el que la Fiscalía investiga si funcionarios del gobierno de Humala favorecieron de forma indebida al consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarle el megaproyecto energético, valorado en 7.328 millones de dólares.

El segundo proceso está relacionado con la presunta entrega de beneficios a la constructora OAS en el proyecto “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima”, obra que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de más de 140 millones de soles al Estado.

“Lo que también se mantiene el día de hoy es que la recomendación de los abogados es justamente que la señora Nadine Heredia Alarcón no regrese todavía al país. No confiamos en el sistema de justicia”, afirmó.

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Primer plano de Ollanta Humala con traje oscuro y camisa blanca, rodeado de varios micrófonos con logotipos de medios de comunicación
Su abogado Edinson Huamán confirmó que la defensa recomienda que permanezca en Brasil, donde se encuentra asilada, debido a la existencia de otros dos procesos judiciales

Huamán recordó que la investigación por lavado de activos comenzó en 2009 y fue archivada en 2010. Sin embargo, señaló que el expediente fue reabierto en 2014. “Esta es una muestra de por qué desconfiamos del sistema de justicia. La recomendación se hizo y justamente la señora está en su ámbito de privacidad familiar de analizar la recomendación”, explicó.

La defensa recalcó que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dictó un auto excepcional que declaró la “nulidad constitucional” de todo el proceso por lavado de activos contra Humala y extendió sus efectos “a todas las personas comprendidas en ese proceso”, incluida Heredia.

En su resolución, la corte recordó que el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de habeas corpus presentada por el exgobernante y ordenó su excarcelación tras anular el proceso penal seguido en su contra. La medida se ejecutó el pasado 31 de julio.

En ese sentido, la sala declaró fundados los pedidos de extensión de efectos presentados a favor de la exprimera dama, su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilán Heredia, el excongresista Santiago Gastañadui y otras cinco personas implicadas en el manejo de fondos de campaña del Partido Nacionalista, fundado por el matrimonio.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 25 mayo
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional extendió a Heredia la nulidad del proceso por lavado de activos, ordenó el archivo definitivo y dejó sin efecto las órdenes de captura, requisitorias y demás medidas derivadas de ese juicio

El tribunal ordenó el archivo definitivo del proceso penal y el levantamiento de las órdenes de captura, requisitorias, restricciones personales y medidas coercitivas derivadas del juicio contra los anteriormente acusados.

El caso por lavado de activos contra Humala se sustentaba en la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011, debido a supuestos aportes del chavismo y de Odebrecht que no habrían sido declarados. Por estos hechos, fue condenado a 15 años de prisión.

Sin embargo, el TC estableció en julio pasado que todo el proceso carecía de validez, debido a que la ocultación de donaciones para las campañas electorales no era considerada un delito al momento de los hechos. Además, determinó que la Fiscalía tampoco había establecido los elementos necesarios para configurar un delito de lavado de activos en esas operaciones.

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