¿Por qué subió tanto el precio de los combustibles en Perú? Esta es la razón detrás del alza del diésel y la gasolina

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El precio del diésel ha registrado un fuerte incremento en las últimas semanas y el impacto ya se siente en el transporte. Desde el lunes 10 de agosto, gremios de distintas regiones del país iniciaron protestas para exigir al Gobierno central medidas frente al aumento de sus costos de operación, que podría afectar el precio de los pasajes, el transporte de mercancías y, eventualmente, el costo de productos de primera necesidad para los consumidores.

El escenario actual ocurre después de la crisis energética registrada en marzo por la emergencia en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, que provocó problemas de abastecimiento y afectó los precios de distintos combustibles. Sin embargo, las causas del incremento del diésel en agosto son diferentes.

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Diego Díaz, economista de Macroconsult y especialista en hidrocarburos, explicó en RPP que el principal factor detrás del alza actual no es únicamente el precio del petróleo, sino el incremento de las cotizaciones internacionales de sus derivados, especialmente el diésel y la gasolina.

El petróleo no explica por sí solo el alza del diésel

Una de las principales dudas es por qué el diésel puede alcanzar precios elevados cuando el petróleo WTI se encuentra alrededor de los US$80 por barril, por debajo de los niveles superiores a US$110 registrados durante otros episodios de tensión internacional.

Según Díaz, la diferencia está en el comportamiento de los combustibles refinados. El especialista explicó que, después de que disminuyeron temporalmente las tensiones internacionales, los precios del diésel y la gasolina comenzaron a bajar en el mercado peruano y llegaron incluso a ubicarse por debajo de S/20 por galón.

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Sin embargo, desde inicios de julio las cotizaciones internacionales de estos productos comenzaron nuevamente a subir.

“Más que el precio del petróleo, lo que nos está afectando localmente es la volatilidad del precio de los derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina”, explicó Díaz.

El problema está relacionado con la capacidad de las refinerías para transformar el petróleo en los combustibles que utilizan diariamente los consumidores.

Guerra y ataques a refinerías presionan el precio del combustible

De acuerdo con el economista, durante julio Ucrania intensificó los ataques contra refinerías de Rusia, mientras que las tensiones entre Estados Unidos e Irán también afectaron la producción y operación de infraestructura energética en Medio Oriente.

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Un mapa de Perú, con autos de juguete que marcan rutas, ilustra la distribución geográfica de los precios de combustibles como gasolina y diésel, con el logo de Petroperú visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos acontecimientos redujeron la capacidad mundial disponible para refinar petróleo y producir combustibles.

Díaz estimó que los conflictos bélicos han provocado la pérdida de alrededor de 3,6 millones de barriles diarios de capacidad de refinación en el mundo.

“Hay un menor número de refinerías disponibles en el mundo para poder procesar el petróleo y, por lo tanto, hay una menor capacidad para producir los productos que los usuarios utilizamos en el día a día”, señaló.

Esto ayuda a explicar por qué el precio del diésel puede aumentar incluso cuando el petróleo no alcanza los máximos registrados en otros momentos. El problema actual está principalmente en la menor oferta y mayor volatilidad de los productos refinados.

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¿Cómo afecta esto al Perú?

Perú depende en buena medida de las importaciones para abastecer su demanda de diésel: alrededor del 70% del combustible consumido en el país proviene del exterior, según datos citados por Osinergmin. Por ello, las variaciones de las cotizaciones internacionales del diésel y otros derivados del petróleo tienen un impacto directo en el mercado peruano.

El incremento golpea especialmente al transporte de pasajeros y de carga, debido a que el combustible representa uno de los principales costos de operación.

El efecto también puede extenderse al resto de la población. Si aumentan los costos para trasladar alimentos, mercancías y pasajeros, estos pueden terminar trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

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Gobierno evalúa reactivar el Fondo de Estabilización

Frente a la volatilidad del mercado, una de las alternativas planteadas por el Gobierno es reactivar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, mecanismo diseñado para reducir el impacto de las variaciones internacionales sobre los precios internos.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que se trabaja en la reactivación del fondo y en el pago de obligaciones pendientes para que vuelva a funcionar.

El economista consideró que esta herramienta podría ayudar a amortiguar futuras fluctuaciones, aunque advirtió que el Estado no cuenta con capacidad fiscal ilimitada para subsidiar los combustibles durante periodos prolongados.

Gobierno analiza subsidio para transportistas de la selva

En el corto plazo, el Ministerio de Energía y Minas informó que coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de entregar un subsidio directo para aliviar el impacto del precio de los combustibles en la selva peruana.

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La propuesta fue discutida en una mesa de trabajo en la que participaron representantes del Minem, Osinergmin, Petroperú, autoridades regionales y representantes del Congreso.

Para Díaz, una subvención puede ayudar a reducir el impacto inmediato sobre los transportistas, pero no soluciona la exposición del país a los cambios del mercado internacional.

Las alternativas para reducir la vulnerabilidad

El especialista planteó que el Perú debe adoptar medidas de mediano y largo plazo para reducir su exposición a los shocks internacionales.

Una de ellas es acelerar la masificación del gas natural, debido a que el precio del gas de Camisea presenta mayor estabilidad. Una mayor conversión de vehículos a este combustible permitiría que los transportistas estén menos expuestos a las variaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

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Díaz también consideró necesario recuperar la capacidad operativa de Petroperú. Según explicó, la refinería de Talara estaría operando alrededor del 50% de su capacidad instalada, mientras que las refinerías a nivel mundial funcionan por encima del 90%.

Para el economista, aumentar la producción de las refinerías peruanas permitiría fortalecer el abastecimiento local en un contexto en el que los márgenes de refinación son elevados.

¿El precio del diésel seguirá subiendo?

El economista de Macroconsult consideró que el mercado atraviesa actualmente un momento de alta presión y que los precios podrían comenzar a disminuir en las próximas semanas si se reducen las tensiones internacionales.

Sin embargo, aclaró que no existe certeza sobre cuándo ocurrirá una reducción significativa, debido a que la evolución de los precios dependerá de lo que suceda con los conflictos internacionales y la capacidad mundial de refinación.

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Mientras tanto, recomendó a los consumidores comparar los precios antes de abastecerse. Osinergmin cuenta con la plataforma Facilito, que permite consultar los precios de los combustibles en diferentes estaciones de servicio.